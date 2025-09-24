Lynk & Co lanserar nya 08. Med en räckvidd som utmanar både laddhybrider och elbilar kanb den locka både familjer och tjänstebilsförare.
Provkörd: Lynk & Co 08 – ett flexibelt och bekvämt bilägande
Att elbilarna har en tillbakagång och att laddhybrider blir allt populärare har lett till att den svenska-kinesiska biltillverkaren Lynk & Co lanserar sin nya modell 08.
Med en sensationellt lång räckvidd på el och en av de mest effektiva bensinmotorerna på marknaden, har bilen potentialen att bli en succé och locka till sig en helt ny kundgrupp.
Frågan är om Volvo borde göra en liknande bil, eftersom den nya Lynk-modellen delar många delar med sitt svenska syskon.
En sensationell räckvidd
Lynk & Co 08 har blivit ett samtalsämne bland bilentusiaster tack vare sin imponerande räckvidd på el. Med ett stort batteri på 40 kilowattimmar har bilen en officiell WLTP-räckvidd på 20 mil, vilket gör den till en av de ledande laddhybriderna i Europa.
Denna räckvidd är mer än tillräcklig för de flesta dagliga resor, vilket gör att bilen kan användas som en ren elbil under större delen av veckan.
Dess totala räckvidd med både el och bensin uppges vara upp till 110 mil.
Bilen har även snabbladdningskapacitet, där batteriet kan laddas med upp till 85 kilowatt, vilket är jämförbart med många elbilar.
Det märktes under provkörningen när procenten för batteri och indikatorn för bensin aldrig verkade förändras. Behövde varken tanka eller ladda under veckan och då var den inte varken fulladdad eller fulltankad.
En rätt skön känsla.
Hur fungerar ett bilägande hos Lynk & co?
Ett bilägande i Lynk & Co baseras på en månadsprenumeration där skatt, försäkring och service ingår.
Alternativt kan du använda bildelningsappen för att låna ut din bil till andra användare för att sänka din månadskostnad, eller så kan du hyra en bil via appen.
Du kan hantera bilen med en mobilapp, och om du har ett abonnemang kan du avsluta det med en månads uppsägningstid.
En smidig körupplevelse
Körningen kan beskrivas som tyst och bekväm, där den fyrcylindriga bensinmotorn på 1,5 liter är anmärkningsvärt tyst.
Den är en vidareutveckling av den trecylindriga motor som tidigare funnits i bland annat Volvo XC40, men har nu fått en fjärde cylinder som gör den betydligt lenare och mer effektiv.
I låga hastigheter är det faktiskt svårt att höra om bilen drivs av el- eller bensinmotorn.
08:ans chassi är utvecklat för komfort snarare än sportighet, med en väl avvägd fjädring och utmärkt stabilitet på motorväg. Styrningen är dock tyngre, men bilen är fortfarande smidig nog för vardagsbruk.
En udda detalj på bilen är sidospeglarna och den långa utbuktningen nedanför.
En annorlunda inredning
Interiören i 08:an skiljer sig markant från Volvos bilar, trots att de delar samma plattform. Den har en mer modern och futuristisk design med stora skärmar och få fysiska knappar, vilket ger en lyxig känsla.
Däremot hade de placerat knappen för att öppna förvaringen i mittkonsolen precis i samma position där jag la min armbåge. Det vill säga, Facket var alltid öppet.
Materialvalen har dock fått viss kritik.
Det finns gott om utrymme för vuxna i baksätet, vilket är en klar fördel jämfört med kusiner som Volvo XC60. Däremot är bagageutrymmet inte lika imponerande.
Dörrhandtagen på insidan är ersatta av en knapp, vilket kan ta tid att vänja sig vid.
Framtidens fordon
Trots att Lynk & Co 08 produceras i Kina är den designad och utvecklad på Lindholmen i Göteborg, vilket förklarar den tydliga kopplingen till Volvo och andra märken inom Geely-koncernen.
Vissa experter menar att 08:an är det perfekta steget mot en helt eldriven framtid, eftersom den kombinerar elbilens fördelar med bensinmotorns trygghet. Dess långa räckvidd på el gör den idealisk för pendling och stadskörning, samtidigt som man inte behöver oroa sig för räckviddsångest på längre resor.
Förmånsvärde
Modellen kostar från 549 900 kr och har ett förmånsvärde från 6 701 upp till från 7 342 kr per månad beroende på vald variant, utrustningsnivå och skatt.
Fakta om Lynk & Co 08:
-
- Batteristorlek: 40 kWh
-
- Elräckvidd (WLTP): 20 mil
-
- Total räckvidd: 110 mil
-
- Max snabbladdning: 85 kW
-
- Bensinmotor: Fyrcylindrig 1,5-liters turbomotor
-
- Längd: 482 cm
-
- Bagagevolym: 545 liter (baksäten uppfällda)
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
