Provkörd: Lynk & Co 08 – ett flexibelt och bekvämt bilägande

Att elbilarna har en tillbakagång och att laddhybrider blir allt populärare har lett till att den svenska-kinesiska biltillverkaren Lynk & Co lanserar sin nya modell 08.

Med en sensationellt lång räckvidd på el och en av de mest effektiva bensinmotorerna på marknaden, har bilen potentialen att bli en succé och locka till sig en helt ny kundgrupp.

ANNONS

Lynk & Co 08 (Foto: Åsa Wallenrud)

Frågan är om Volvo borde göra en liknande bil, eftersom den nya Lynk-modellen delar många delar med sitt svenska syskon.

En sensationell räckvidd

Lynk & Co 08 har blivit ett samtalsämne bland bilentusiaster tack vare sin imponerande räckvidd på el. Med ett stort batteri på 40 kilowattimmar har bilen en officiell WLTP-räckvidd på 20 mil, vilket gör den till en av de ledande laddhybriderna i Europa.

Lynk & Co 08 (Foto: Åsa Wallenrud)

Denna räckvidd är mer än tillräcklig för de flesta dagliga resor, vilket gör att bilen kan användas som en ren elbil under större delen av veckan.

Dess totala räckvidd med både el och bensin uppges vara upp till 110 mil.

ANNONS

Lynk & Co 08 (Foto: Åsa Wallenrud)

Bilen har även snabbladdningskapacitet, där batteriet kan laddas med upp till 85 kilowatt, vilket är jämförbart med många elbilar.

Lynk & Co 08 (Foto: Åsa Wallenrud)

Det märktes under provkörningen när procenten för batteri och indikatorn för bensin aldrig verkade förändras. Behövde varken tanka eller ladda under veckan och då var den inte varken fulladdad eller fulltankad.

En rätt skön känsla.

Lynk & Co 08 (Foto: Åsa Wallenrud)