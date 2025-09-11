Provkörd: Cupra Tavascan – en spansk utmanare till Tesla

Den nya el-suven Cupra Tavascan har gjort en spektakulär entré på marknaden och delar många av sina tekniska komponenter med populära modeller som Volkswagen ID.5 och Skoda Enyaq Coupé.

Trots sina delade rötter har Cupra lyckats skapa en bil med en helt egen identitet som sticker ut med sin unika och aggressiva design.

Denna modell riktar sig till den som vill ha en sportig elbil med attityd, men frågan är om den uppfyller förväntningarna när det kommer till prestanda och användarvänlighet.

Cupra Tavascan (Foto: Åsa Wallenrud)

Ett utseende som lockar

Tavascan är onekligen en bil som drar blickar till sig. Dess design med skarpa linjer och distinkta proportioner ger den en kaxig framtoning som skiljer den från sina syskon inom Volkswagen-koncernen.

Cupra Tavascan (Foto: Åsa Wallenrud)

Bilen har en sluttande taklinje som ger den en sportig coupé-känsla utan att kompromissa med den praktiska lastkapaciteten. Till skillnad från många andra liknande suvar känns Tavascan genomtänkt, och den aerodynamiska designen bidrar till en imponerande räckvidd.

Cupra Tavascan (Foto: Åsa Wallenrud)

Bilens insida är lika dramatisk som utsidan. Den domineras av en enorm, 15 tum stor, pekskärm som ger ett minimalistiskt och modernt intryck.

Cupra Tavascan (Foto: Åsa Wallenrud)

Trots att designen är slående och skapar en känsla av ett exklusivt boutiquehotell, har det noterats att materialvalen inte alltid lever upp till de höga designförväntningarna.

Cupra Tavascan (Foto: Åsa Wallenrud)

Den unika mittkonsolen, som sträcker sig från instrumentbrädan, har fått både ros och ris för sin djärva design som visserligen är unik men samtidigt inkräktar på förvaringsutrymmet. Samt att det kan ha skett några felklick på varningsblinkers-knappen som sitter lite illa till.