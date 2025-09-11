Innanför dörrarna på Cupra Tavascan finns en futuristisk interiör, men dess största svaghet är något som borde ha undvikits helt.
Provkörd: Cupra Tavascan – en spansk utmanare till Tesla
Den nya el-suven Cupra Tavascan har gjort en spektakulär entré på marknaden och delar många av sina tekniska komponenter med populära modeller som Volkswagen ID.5 och Skoda Enyaq Coupé.
Trots sina delade rötter har Cupra lyckats skapa en bil med en helt egen identitet som sticker ut med sin unika och aggressiva design.
Denna modell riktar sig till den som vill ha en sportig elbil med attityd, men frågan är om den uppfyller förväntningarna när det kommer till prestanda och användarvänlighet.
Ett utseende som lockar
Tavascan är onekligen en bil som drar blickar till sig. Dess design med skarpa linjer och distinkta proportioner ger den en kaxig framtoning som skiljer den från sina syskon inom Volkswagen-koncernen.
Bilen har en sluttande taklinje som ger den en sportig coupé-känsla utan att kompromissa med den praktiska lastkapaciteten. Till skillnad från många andra liknande suvar känns Tavascan genomtänkt, och den aerodynamiska designen bidrar till en imponerande räckvidd.
Bilens insida är lika dramatisk som utsidan. Den domineras av en enorm, 15 tum stor, pekskärm som ger ett minimalistiskt och modernt intryck.
Trots att designen är slående och skapar en känsla av ett exklusivt boutiquehotell, har det noterats att materialvalen inte alltid lever upp till de höga designförväntningarna.
Den unika mittkonsolen, som sträcker sig från instrumentbrädan, har fått både ros och ris för sin djärva design som visserligen är unik men samtidigt inkräktar på förvaringsutrymmet. Samt att det kan ha skett några felklick på varningsblinkers-knappen som sitter lite illa till.
Bilen som gör dig frustrerad
Trots bilens imponerande design och rymliga interiör, finns det vissa brister som kan påverka körupplevelsen negativt.
En stor kritikpunkt är de beröringskänsliga kontrollerna på ratten, som beskrivs som lätta att aktivera av misstag och svåra att använda med precision. Detta, tillsammans med en allmän avsaknad av fysiska knappar, kan göra justeringar av volym och klimatreglering till en utmanande uppgift.
Den ständiga kampen med touchknapparna leder till frustration.
Vet inte hur många gånger jag satt i godan ro och lyssnade på dödsmetall och så ska jag svänga och byter plats på händerna och vips maxas volymen mitt i svängen. Blev några extra hjärtslag där.
Min personliga åsikt är att dessa beröringskänsliga knappar är en fullständig katastrof och de borde avlägsnas från alla bilar omedelbart. Volkswagen har börjat ta bort dem och vi hoppas de helt försvinner.
Volkswagen stäms för “farliga rattar”
Den senaste designen av rattar från Volkswagen var tänkt att vara futuristisk men har istället lett till frustration och potentiella säkerhetsrisker. En
En bil med sportiga ambitioner
Cupra har arbetat hårt för att ge Tavascan en sportig karaktär. Bilen är utrustad med adaptiva stötdämpare som standard på vissa modeller, vilket ger en balanserad och kontrollerad körning.
Styrningen beskrivs som direkt och engagerande, vilket bidrar till en rolig körupplevelse, även om bilens vikt på cirka 2,3 ton gör sig påmind i snäva kurvor. Det är dock inte en bil som kan jämföras med de allra mest sportiga elbilarna på marknaden.
Bromspedalen har fått kritik för att vara opålitlig och svår att dosera, vilket kan leda till ryckiga inbromsningar och det märktes av tydligt. Trots detta levererar Tavascan en pigg acceleration med en 0-100 km/h tid på 5,5 sekunder för den snabbaste varianten, vilket räcker gott för de allra flesta.
Cupra Tavascan lyckas med att blanda slående design med god praktisk användbarhet. Den rymliga interiören och bagageutrymmet är imponerande, även om vissa konkurrenter erbjuder ännu mer plats.
Trots att den är en senkomling på marknaden, har Cupra lyckats lära sig av tidigare misstag och levererar en bil som, bortsett från sina irritationsmoment, är välbyggd och erbjuder en solid körupplevelse. Sammantaget är Tavascan en av de bästa realiserade sportiga elbilscross-overna i sin klass.
CUPRA Tavascan 2WD
- 77kWh (210kW) 286 hk 100% el
- Privatleasa från: 4 695 kr/mån
- Frånpris: 534 900 kronor
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
