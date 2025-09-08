Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Bilmärket trotsar trenden – "Utan förare, ingen bil"

Tindaya Showcar (Foto: Cupra)
Tindaya Showcar (Foto: Cupra)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

CUPRA presenterar Tindaya, en mystisk konceptbil. Den sätter föraren i fokus med sin unika design och sitt motto. Här är alla detaljer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är sällan en bilnyhet lyckas dölja så mycket som den avslöjar, men Cupra har lyckats med den bedriften. De har nyligen avtäckt en ny konceptbil som bär namnet Tindaya Showcar.

Enligt företaget är detta mer än bara en bil, det är ett manifest för framtidens mobilitet där föraren står i centrum.

ANNONS
Tindaya Showcar (Foto: Cupra)
Tindaya Showcar (Foto: Cupra)

Rubriken för denna konceptbil är en smula gåtfull. Den lyder ‘No drivers, no Cupra’, vilket kanske inte låter som den mest säljande parollen vid första anblick. Men budskapet är tydligt: man vill hylla körglädjen i en tid då många biltillverkare verkar röra sig i en annan riktning.

Denna filosofi, som genomsyrar hela bilens design, visar att Cupra tar förarens känslor på allvar.

Markus Haupt, tillförordnad vd för Cupra, uttrycker det som att fokus alltid kommer att ligga på körkänslan. Han menar att bilarna är designade för att förare ska kunna uttrycka sig fullt ut, går det att läsa i Cupras pressmeddelande.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

En design som växer ur marken

Designen på Tindaya Showcar är inspirerad av det vulkaniska berget Tindaya på Fuerteventura, vilket märks i bilens flytande och organiska former.

ANNONS

Exteriören är kantig och kraftfull med en fastback-silhuett, 23-tumsfälgar och dubbla spoilers. Den belysta fronten med sin ‘svarta mask’ ger bilen ett nästan levande uttryck. Den har även en unik arkitektonisk ‘ryggrad’ i taket som förstärker dess rebelliska karaktär.

Det är en bil som inte är rädd för att ta plats.

Interiören är minst lika unik. Den är utformad som en racinginspirerad mono-cockpit med plats för fyra personer. Föraren har en 24-tums display som är integrerad i en skulpterad ‘Driver Axis’.

Tindaya Showcar (Foto: Cupra)
Tindaya Showcar (Foto: Cupra)

Materialvalen är noggrant utvalda med biobaserat läder, linfiber och 3D-printad aluminium, vilket ger en känsla av både hållbarhet och elegans. Den digitala kopparbelysningen och den vaxade bronsmikrofibern ger en varm och inbjudande känsla inuti.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Teknik i harmoni med föraren

Bilen erbjuder tre olika körlägen: Immersive Experience, Rider Experience och Connected Experience. Dessa lägen är tänkta att ge en skräddarsydd upplevelse, från ren körglädje till uppkopplade funktioner.

En intressant detalj är att ‘Juvelen’ fungerar som ett sensoriskt nav för ljus, ljud och körlägen, vilket gör att man kan interagera med bilen på ett nytt och intuitivt sätt.

Tindaya Showcar (Foto: Cupra)
Tindaya Showcar (Foto: Cupra)
ANNONS

Enligt pressmeddelandet finns även en ny funktion, Cupra Monitor+, som visar sekundärt innehåll längs vindrutan. Det låter nästan som något ur en science fiction-film, men det är alltså på väg att bli verklighet.

Framtiden knackar på dörren

Även om Tindaya är en konceptbil finns det redan andra spännande nyheter på horisonten från Cupra. De lanserar nu specialversioner kallade ‘Tribe Editions’ för sina modeller Formentor, Leon, Leon Sportstourer och Terramar.

The Tribe edition (Foto: Cupra)
The Tribe edition (Foto: Cupra)

Dessa specialversioner inkluderar bland annat exklusiv lack och nya lättmetallfälgar med 20 procent återvunnet material.

Den verkliga nyheten är dock världspremiären för den kommande elbilen Raval som sker i Barcelona i mars 2026.

Den lilla elbilen, som är endast 4 meter lång, kommer att byggas på Volkswagens MEB+ plattform. Med sportchassi och progressiv styrning lovar den att vara mer än bara en stadsbil.

Cupra Raval (Foto: Cupra)
Cupra Raval (Foto: Cupra)

Cupra har med dessa nyheter levererat 216 000 bilar mellan januari och augusti 2025, en ökning med 36 procent jämfört med samma period föregående år, vilket indikerar att de är på god väg mot sitt mål på en miljon leveranser.

ANNONS

Deras vision med att sätta föraren i centrum verkar onekligen vara en vinnande strategi.

CUPRA:s oväntade framgång driver företagets tillväxt

SEAT S.A. redovisade nyligen sina finansiella resultat för det första halvåret av 2025. Trots att företaget mötte betydande utmaningar lyckades de vända

Missa inte:

Fällan som kostar dig 2 300 kronor i pension varje månad – livet ut. E55

Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid

Sjukvårdsministern lämnar regeringen. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilnyheterCupraElbilelbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS