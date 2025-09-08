CUPRA presenterar Tindaya, en mystisk konceptbil. Den sätter föraren i fokus med sin unika design och sitt motto. Här är alla detaljer.
Bilmärket trotsar trenden – "Utan förare, ingen bil"
Det är sällan en bilnyhet lyckas dölja så mycket som den avslöjar, men Cupra har lyckats med den bedriften. De har nyligen avtäckt en ny konceptbil som bär namnet Tindaya Showcar.
Enligt företaget är detta mer än bara en bil, det är ett manifest för framtidens mobilitet där föraren står i centrum.
Rubriken för denna konceptbil är en smula gåtfull. Den lyder ‘No drivers, no Cupra’, vilket kanske inte låter som den mest säljande parollen vid första anblick. Men budskapet är tydligt: man vill hylla körglädjen i en tid då många biltillverkare verkar röra sig i en annan riktning.
Denna filosofi, som genomsyrar hela bilens design, visar att Cupra tar förarens känslor på allvar.
Markus Haupt, tillförordnad vd för Cupra, uttrycker det som att fokus alltid kommer att ligga på körkänslan. Han menar att bilarna är designade för att förare ska kunna uttrycka sig fullt ut, går det att läsa i Cupras pressmeddelande.
En design som växer ur marken
Designen på Tindaya Showcar är inspirerad av det vulkaniska berget Tindaya på Fuerteventura, vilket märks i bilens flytande och organiska former.
Exteriören är kantig och kraftfull med en fastback-silhuett, 23-tumsfälgar och dubbla spoilers. Den belysta fronten med sin ‘svarta mask’ ger bilen ett nästan levande uttryck. Den har även en unik arkitektonisk ‘ryggrad’ i taket som förstärker dess rebelliska karaktär.
Det är en bil som inte är rädd för att ta plats.
Interiören är minst lika unik. Den är utformad som en racinginspirerad mono-cockpit med plats för fyra personer. Föraren har en 24-tums display som är integrerad i en skulpterad ‘Driver Axis’.
Materialvalen är noggrant utvalda med biobaserat läder, linfiber och 3D-printad aluminium, vilket ger en känsla av både hållbarhet och elegans. Den digitala kopparbelysningen och den vaxade bronsmikrofibern ger en varm och inbjudande känsla inuti.
Teknik i harmoni med föraren
Bilen erbjuder tre olika körlägen: Immersive Experience, Rider Experience och Connected Experience. Dessa lägen är tänkta att ge en skräddarsydd upplevelse, från ren körglädje till uppkopplade funktioner.
En intressant detalj är att ‘Juvelen’ fungerar som ett sensoriskt nav för ljus, ljud och körlägen, vilket gör att man kan interagera med bilen på ett nytt och intuitivt sätt.
Enligt pressmeddelandet finns även en ny funktion, Cupra Monitor+, som visar sekundärt innehåll längs vindrutan. Det låter nästan som något ur en science fiction-film, men det är alltså på väg att bli verklighet.
Framtiden knackar på dörren
Även om Tindaya är en konceptbil finns det redan andra spännande nyheter på horisonten från Cupra. De lanserar nu specialversioner kallade ‘Tribe Editions’ för sina modeller Formentor, Leon, Leon Sportstourer och Terramar.
Dessa specialversioner inkluderar bland annat exklusiv lack och nya lättmetallfälgar med 20 procent återvunnet material.
Den verkliga nyheten är dock världspremiären för den kommande elbilen Raval som sker i Barcelona i mars 2026.
Den lilla elbilen, som är endast 4 meter lång, kommer att byggas på Volkswagens MEB+ plattform. Med sportchassi och progressiv styrning lovar den att vara mer än bara en stadsbil.
Cupra har med dessa nyheter levererat 216 000 bilar mellan januari och augusti 2025, en ökning med 36 procent jämfört med samma period föregående år, vilket indikerar att de är på god väg mot sitt mål på en miljon leveranser.
Deras vision med att sätta föraren i centrum verkar onekligen vara en vinnande strategi.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
