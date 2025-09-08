Bilmärket trotsar trenden – "Utan förare, ingen bil"

Det är sällan en bilnyhet lyckas dölja så mycket som den avslöjar, men Cupra har lyckats med den bedriften. De har nyligen avtäckt en ny konceptbil som bär namnet Tindaya Showcar.

Enligt företaget är detta mer än bara en bil, det är ett manifest för framtidens mobilitet där föraren står i centrum.

Tindaya Showcar (Foto: Cupra)

Rubriken för denna konceptbil är en smula gåtfull. Den lyder ‘No drivers, no Cupra’, vilket kanske inte låter som den mest säljande parollen vid första anblick. Men budskapet är tydligt: man vill hylla körglädjen i en tid då många biltillverkare verkar röra sig i en annan riktning.

Denna filosofi, som genomsyrar hela bilens design, visar att Cupra tar förarens känslor på allvar.

Markus Haupt, tillförordnad vd för Cupra, uttrycker det som att fokus alltid kommer att ligga på körkänslan. Han menar att bilarna är designade för att förare ska kunna uttrycka sig fullt ut, går det att läsa i Cupras pressmeddelande.

En design som växer ur marken

Designen på Tindaya Showcar är inspirerad av det vulkaniska berget Tindaya på Fuerteventura, vilket märks i bilens flytande och organiska former.

Exteriören är kantig och kraftfull med en fastback-silhuett, 23-tumsfälgar och dubbla spoilers. Den belysta fronten med sin ‘svarta mask’ ger bilen ett nästan levande uttryck. Den har även en unik arkitektonisk ‘ryggrad’ i taket som förstärker dess rebelliska karaktär.

Det är en bil som inte är rädd för att ta plats.

Interiören är minst lika unik. Den är utformad som en racinginspirerad mono-cockpit med plats för fyra personer. Föraren har en 24-tums display som är integrerad i en skulpterad ‘Driver Axis’.

Tindaya Showcar (Foto: Cupra)

Materialvalen är noggrant utvalda med biobaserat läder, linfiber och 3D-printad aluminium, vilket ger en känsla av både hållbarhet och elegans. Den digitala kopparbelysningen och den vaxade bronsmikrofibern ger en varm och inbjudande känsla inuti.