Volkswagen stäms för "farliga rattar"

En ny grupptalan i USA hävdar att de beröringskänsliga kontrollerna kan utgöra en verklig fara för förare.

Volkswagen i rättsligt blåsväder

Volkswagen har erkänt att de beröringskänsliga knapparna på rattarna var ett misstag och har lovat att återgå till fysiska knappar i framtida modeller. Trots detta återstår problemet för de som redan äger en bil med de kritiserade kontrollerna.

Enligt stämningen kan den överkänsliga Adaptive Cruise Control (ACC) aktiveras av “enbart en lätt beröring med handen”, vilket kan leda till farliga situationer.

Grupptalan, som lämnats in i en federal domstol i New Jersey, fokuserar specifikt på VW ID.4-modeller som är utrustade med dessa kapacitiva knappar. Två käranden uppger att de känner sig “skräckslagna och tveksamma” att köra sina fordon på grund av detta.

Stämningen anklagar Volkswagen för att ha känt till problemet men ändå misslyckats med att informera sina kunder. Det har inte heller erbjudits några kostnadsfria reparationer, byten eller återbetalningar.

Enligt de juridiska dokumenten har Volkswagen känt till problemet genom en mängd kundklagomål, interna register och information från återförsäljare. Kärandena hävdar att Volkswagen har gjort sig skyldiga till bedrägeri genom utelämnande, samt brutit mot garantier och har berikat sig på ett orättvist sätt.

De anser även att företaget har brutit mot konsumentskyddslagar i delstaterna Connecticut och Massachusetts.