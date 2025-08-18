Dagens PS
Volkswagen stäms för "farliga rattar"

Volkswagens rattar togs inte emot så som de tänkte. (Foto: Volkswagen)
Volkswagens rattar togs inte emot så som de tänkte. (Foto: Volkswagen)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Den senaste designen av rattar från Volkswagen var tänkt att vara futuristisk men har istället lett till frustration och potentiella säkerhetsrisker.

En ny grupptalan i USA hävdar att de beröringskänsliga kontrollerna kan utgöra en verklig fara för förare.

Volkswagen i rättsligt blåsväder

Volkswagen har erkänt att de beröringskänsliga knapparna på rattarna var ett misstag och har lovat att återgå till fysiska knappar i framtida modeller. Trots detta återstår problemet för de som redan äger en bil med de kritiserade kontrollerna.

Enligt stämningen kan den överkänsliga Adaptive Cruise Control (ACC) aktiveras av “enbart en lätt beröring med handen”, vilket kan leda till farliga situationer.

Grupptalan, som lämnats in i en federal domstol i New Jersey, fokuserar specifikt på VW ID.4-modeller som är utrustade med dessa kapacitiva knappar. Två käranden uppger att de känner sig “skräckslagna och tveksamma” att köra sina fordon på grund av detta.

VW:s touchknappar orsakar olyckor

Biltillverkare har länge försökt ersätta fysiska knappar med pekskärmar och kapacitiva sensorer. Nu verkar detta byte ha fått allvarliga konsekvenser för

Stämningen anklagar Volkswagen för att ha känt till problemet men ändå misslyckats med att informera sina kunder. Det har inte heller erbjudits några kostnadsfria reparationer, byten eller återbetalningar.

Enligt de juridiska dokumenten har Volkswagen känt till problemet genom en mängd kundklagomål, interna register och information från återförsäljare. Kärandena hävdar att Volkswagen har gjort sig skyldiga till bedrägeri genom utelämnande, samt brutit mot garantier och har berikat sig på ett orättvist sätt.

De anser även att företaget har brutit mot konsumentskyddslagar i delstaterna Connecticut och Massachusetts.

Ett dyrt misstag för Volkswagen

Bara en bild på en söt ID.EVERY1. (Foto: Volkswagen)
Bara en bild på en söt ID.EVERY1. (Foto: Volkswagen)

Det är nästan tre år sedan Volkswagen meddelade att de skulle överge sina kapacitiva rattkontroller. De fysiska knapparna kommer dock inte tillbaka förrän lanseringen av den helt eldrivna ID.2all. Det kommer därmed att ta det tyska märket flera år att helt fasa ut de haptiska knapparna från resten av sitt modellutbud.

Stämningen belyser inte bara riskerna utan också de ekonomiska konsekvenserna för bilägarna. En av kärandena, Janice Beecher från Connecticut, upplevde att hennes ID.4 plötsligt accelererade när hon skulle parkera.

Bilen körde över en trottoarkant och krockade med ett träd, vilket resulterade i skador på bilens underrede och hjul.

Volkswagen ID.4 Pro 4M (Foto: VW)
Volkswagen ID.4 Pro 4M (Foto: VW)

Reparationen kostade över 140 000 svenska kronor, och bilen stod på verkstad i 100 dagar.

En annan kärande, Omar Hakkaoui, berättar att hans fru upplevde en liknande acceleration när hon körde in i garaget och krockade med garageporten.

Denna situation visar hur ett designval som var tänkt att vara banbrytande har blivit en källa till stor frustration och fara för bilägarna. Volkswagen har redan erkänt misstaget, men för de nuvarande ägarna som känner sig osäkra i sina fordon är det en klen tröst.

Chongqing: Kör fel här och du kan vara vilse en hel dag

I Kinas pulserande hjärta finns en stad där horisontella vägar är en sällsynthet. Här trotsar ingenjörskonsten alla lagar om gravitation och logik, och

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

