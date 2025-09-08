Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Har många bilar i förvar

Polisen har dessutom ytterligare runt 70 bilar i förvar.

“Det här är alltså så många bilar vi har i beslag just nu inom ramen för ett renodlat självständigt förverkande. Men självständigt förverkande kan också dömas ut inom ramen för ett brottmål i domstol”, säger Karin Jensen, sakkunnig inom kriminell ekonomi på Nationella Operativa avdelningen, Noa, till DN.

Det ser ut som att staten därmed kan få in runt 115 miljoner kronor även i år, där cirka 100 miljoner är från lyxbilar enligt Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott på Kronofogdemyndigheten.

“Om polisen upptäcker personer med skulder så kan polisen fungera som vår förlängda arm. De kan ringa mitt i natten, vi svarar alltid”, säger han.

Lyxbilarna som har tagits in säljs vidare via återförsäljare och pengarna går rakt in i statskassan.

Exklusiva bilmärken

Det handlar om bilar med stora prislappar som “exklusiva versioner från märken som BMW, Audi, Mercedes, fina Volvo-modeller och Tesla”, enligt Johannes Paulson.

Den nya lagen har dock medfört att kriminella helst inte kör runt i sina lyxbilar på samma sätt som tidigare menar Karin Jensen vidare.

“Vi har sett olika effekter, bland annat att man använder sig av hyrbilar i större utsträckning samt en dämpad vilja att stoltsera med sina bilar.”

