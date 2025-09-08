Nya befogenheter leder till stora summor för svenska staten som nu tar del av kriminellas lyxbilar. Pengarna fortsätter att strömma in och polisen har ett stort antal lyxbilar i förvar.
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten
Mest läst i kategorin
Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet
Produktionen av Volvos nya flaggskeppsmodell, ES90, har startat och fordonet utmanar ju de traditionella bilkategorierna. Företaget har valt att beskriva den som en kombination av flera olika fordonstyper, vilket skapar en unik design. Bilen, som produceras i Kina, har en 800-voltsarkitektur, vilket möjliggör snabbare laddning. Volvo lanserar elbil som utmanar kategorierna Volvo har meddelat att …
Svenska kusten har blivit en stridszon för campinggäster
I skuggan av Allemansrätten utspelar sig en växande konflikt kring olovliga förbudsskyltar mot camping längs Sveriges kuster. En växande konflikt utspelar sig längs den svenska kusten. Det handlar om privata ”camping förbjuden”-skyltar som väcker irritation och osäkerhet hos resenärer som färdas i sina skåpbilar och husbilar. Många av dessa skyltar saknar laglig grund och skapar …
EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck
Euro 7-förordningen är på väg för att reglera partikelutsläpp från däck. Det är ett ambitiöst mål som branschen stöder fullt ut. Men frågan om hur utsläppen ska mätas är fortfarande en stor diskussionspunkt, skriver Michelin. Ett steg framåt för miljön EU har satt upp målet att skapa en mer hållbar mobilitet, och Euro 7-förordningen är …
Svensk upptäckt ger elbilsbatterier längre liv
Förlängd livstid och ökad säkerhet. Det handlar om elbilsbatterier och en ny svensk AI-modell från Uppsala universitet. Det är inte sällsynt att elbilsbatterier är den komponent i fordonet som åldras först, konstaterar Uppsala universitet. Det utgör ett stort resursslöseri idag, och håller tillbaka omställningen av transportsektorn. Med det som bakgrund utvecklar fordonsindustrin mjukvara, ofta baserad …
Här är Europas bästa land att köra bil i – det är inte Sverige
Att upptäcka ett land med bil kan vara en fantastisk upplevelse, särskilt när vägarna är bra och infrastrukturen underlättar färden. En ny undersökning listar de enklaste länderna. Spanien är bäst i klassen I en ny studie från DiscoverCars.com har man rankat de europeiska länderna baserat på hur lätta de är att köra i. Resultatet baseras …
Det handlar dels om så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten.
Denna möjlighet, som infördes genom en lagändring under 2022, tillåter Kronofogden att beslagta egendom med hjälp av polisen utan att själva vara fysiskt närvarande.
Kriminellas lyxbilar drar in cash till staten
Kronofogden utmätte lyxbilar för runt 115 miljoner kronor ifjol och har i år utmätt egendom till ett värde av nära 68 miljoner kronor mellan januari och juli.
Det handlar vidare om lagen om självständigt förverkande som trädde i kraft i slutet av 2024 som innebär att polisen kan ta egendomar utan misstanke, från ägaren
Ofta handlar det om lyxbilar, där kravet är att det ska vara ”klart mer sannolikt” att pengarna kommer från kriminalitet.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Har många bilar i förvar
Polisen har dessutom ytterligare runt 70 bilar i förvar.
“Det här är alltså så många bilar vi har i beslag just nu inom ramen för ett renodlat självständigt förverkande. Men självständigt förverkande kan också dömas ut inom ramen för ett brottmål i domstol”, säger Karin Jensen, sakkunnig inom kriminell ekonomi på Nationella Operativa avdelningen, Noa, till DN.
Det ser ut som att staten därmed kan få in runt 115 miljoner kronor även i år, där cirka 100 miljoner är från lyxbilar enligt Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott på Kronofogdemyndigheten.
“Om polisen upptäcker personer med skulder så kan polisen fungera som vår förlängda arm. De kan ringa mitt i natten, vi svarar alltid”, säger han.
Lyxbilarna som har tagits in säljs vidare via återförsäljare och pengarna går rakt in i statskassan.
Exklusiva bilmärken
Det handlar om bilar med stora prislappar som “exklusiva versioner från märken som BMW, Audi, Mercedes, fina Volvo-modeller och Tesla”, enligt Johannes Paulson.
Den nya lagen har dock medfört att kriminella helst inte kör runt i sina lyxbilar på samma sätt som tidigare menar Karin Jensen vidare.
“Vi har sett olika effekter, bland annat att man använder sig av hyrbilar i större utsträckning samt en dämpad vilja att stoltsera med sina bilar.”
Läs även:
Regeringen: Näringsförbud ska stoppa kriminella ekonomin. News 55
Liga sålde lyxbilar till Ryssland – gripna i gryningsräd. Dagens PS
Senaste nytt
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten
Nya befogenheter leder till stora summor för svenska staten som nu tar del av kriminellas lyxbilar. Pengarna fortsätter att strömma in och polisen har ett stort antal lyxbilar i förvar. Det handlar dels om så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten. Denna möjlighet, som infördes genom en …
Japans ledare avgår – mitt i politiskt kaos
Japans ledare Shigeru Ishiba avgår. Han har inte lyckats vända siffrorna inom sitt parti eller de ekonomiska problemen som landet brottas med. Det tog Shigeru Ishiba 15 år att bli Japans ledare. En post han nu lämnar efter mindre än ett år vid makten som premiärminister. Japans ledare avgår på egen hand Beslutet kom på söndagen …
Möt roboten som bär upp din robotdammsugare
Robotdammsugare har länge varit våra trogna tjänare, men när det kommer till trappor har de stått maktlösa. Nu tar dock den lilla roboten Marswalker steget som ingen annan vågat. Den bär upp sin dammsugarkompis till nästa våning, helt på egen hand, skriver The Verge. Vår tids moderna budbärare Föreställ dig en värld där du slipper …
Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Köp ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …