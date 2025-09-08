Dagens PS
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten

Kriminellas lyxbilar leder till stora summor pengar för staten.
Kriminellas lyxbilar leder till stora summor pengar för staten. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Nya befogenheter leder till stora summor för svenska staten som nu tar del av kriminellas lyxbilar. Pengarna fortsätter att strömma in och polisen har ett stort antal lyxbilar i förvar.

Det handlar dels om så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten.

Denna möjlighet, som infördes genom en lagändring under 2022, tillåter Kronofogden att beslagta egendom med hjälp av polisen utan att själva vara fysiskt närvarande.

Kriminellas lyxbilar drar in cash till staten

Kronofogden utmätte lyxbilar för runt 115 miljoner kronor ifjol och har i år utmätt egendom till ett värde av nära 68 miljoner kronor mellan januari och juli.

Det handlar vidare om lagen om självständigt förverkande som trädde i kraft i slutet av 2024 som innebär att polisen kan ta egendomar utan misstanke, från ägaren

Ofta handlar det om lyxbilar, där kravet är att det ska vara ”klart mer sannolikt” att pengarna kommer från kriminalitet.

Den nya lagen låter Kronofogden ta lite vad som helst. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Den nya lagen låter Kronofogden ta lite vad som helst. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Har många bilar i förvar

Polisen har dessutom ytterligare runt 70 bilar i förvar.

“Det här är alltså så många bilar vi har i beslag just nu inom ramen för ett renodlat självständigt förverkande. Men självständigt förverkande kan också dömas ut inom ramen för ett brottmål i domstol”, säger Karin Jensen, sakkunnig inom kriminell ekonomi på Nationella Operativa avdelningen, Noa, till DN.

Det ser ut som att staten därmed kan få in runt 115 miljoner kronor även i år, där cirka 100 miljoner är från lyxbilar enligt Johannes Paulson, nationell samordnare mot brott på Kronofogdemyndigheten.

“Om polisen upptäcker personer med skulder så kan polisen fungera som vår förlängda arm. De kan ringa mitt i natten, vi svarar alltid”, säger han.

Lyxbilarna som har tagits in säljs vidare via återförsäljare och pengarna går rakt in i statskassan.

Exklusiva bilmärken

Det handlar om bilar med stora prislappar som “exklusiva versioner från märken som BMW, Audi, Mercedes, fina Volvo-modeller och Tesla”, enligt Johannes Paulson.

Den nya lagen har dock medfört att kriminella helst inte kör runt i sina lyxbilar på samma sätt som tidigare menar Karin Jensen vidare.

“Vi har sett olika effekter, bland annat att man använder sig av hyrbilar i större utsträckning samt en dämpad vilja att stoltsera med sina bilar.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

