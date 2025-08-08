Polestar och Volvo samarbetar om nya suv-modeller

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Förvirring kring lanseringsdatum och modellnamn

En stor del av förvirringen uppstår kring namngivningen av Polestars kommande modeller. Trots att den nya suven heter 7, har modellen Polestar 6 skjutits upp på obestämd tid. Den ursprungliga tanken var att Polestar 6, en exklusiv roadster, skulle lanseras under 2026.

Den nya vd:n för Polestar, som tillträdde under 2024, valde dock att prioritera en volymbil framför ett dyrt prestigeprojekt. Det har nu skapat en situation där Polestar 7 kan komma ut på marknaden före Polestar 6.

Ytterligare en komplikation är att Volvo har skjutit upp den storskaliga produktionen vid sin nya fabrik i Tjeckien. Bygget av fabriken startade 2023, men produktionen har nu försenats från 2026 till 2027 för att Volvo ska kunna optimera sina lanseringsplaner för kommande produkter.

Den första bilen som rullar ut från fabriken kommer sannolikt att vara en ny version av Volvo EX40, vilket innebär att Polestar 7 blir den andra modellen som tillverkas där.

Volvo EX40 (Foto: Volvo)

Tekniska framsteg och nya plattformar

Både Polestar 7 och nästa generations Volvo EX40 kommer att dela teknologi och plattformar med kommande Volvo-modeller. Enligt källor, som nämns i en artikel från danska FDM, kommer Polestar 7 att bygga på den nya SPA3-plattformen, som också kommer att användas för Volvo EX60.

EX60 planeras att presenteras i januari 2026 och kommer att tillverkas vid Volvos huvudfabrik i Göteborg.

SPA3-plattformen inkluderar flera tekniska innovationer, såsom “megacasting-framställning”, cell-to-body-integration av batteriet och nya, mer energitäta batterier. Det spekuleras också i att bilarna kommer att ha ett 800 volts elsystem, även om detta ännu inte är bekräftat.

Den nya tekniken är en del av den gemensamma satsningen mellan Polestar och Volvo för att optimera produktionen och skapa mer avancerade elbilar för framtiden.

Försäljningen av Polestar 3, som är en dyrare modell, har hittills varit blygsam med 61 sålda exemplar, vilket ytterligare understryker behovet av en volymbil som Polestar 7.

