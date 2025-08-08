Det råder stor oreda kring biltillverkarnas lanseringsplaner. En ny eldriven suv från Polestar är på väg, men den har redan stött på problem.
Polestar och Volvo samarbetar om nya suv-modeller
Samtidigt väcker namnet på modellen nya frågor, vilket skapar en oväntad vändning i planerna för flera märken.
Polestar och Volvo tar nästa steg
Volvo och Polestar fortsätter sitt nära samarbete. Nu bekräftas att en ny eldriven suv från Polestar, som fått namnet Polestar 7, planeras att lanseras under 2028. Den nya modellen kommer att byggas av Volvo i en helt ny fabrik, belägen i den slovakiska staden Košice.
Detta blir första gången en Polestar-modell tillverkas i Europa, vilket markerar ett viktigt steg för bilmärket.
Den kommande Polestar 7 beskrivs som en “kompakt premium suv”, en bil som förväntas bli en direkt konkurrent till populära modeller som VW ID.4 och Tesla Model Y.
Polestar har länge varit i behov av en mindre suv, då försäljningen av Polestar 2 har sjunkit med 40 procent under de senaste sju månaderna, till totalt 650 bilar under denna period.
Även om Polestar 4 har haft en god start med drygt 500 sålda bilar hittills i år, är en mer prisvänlig volymbil avgörande för företagets framtid.
Förvirring kring lanseringsdatum och modellnamn
En stor del av förvirringen uppstår kring namngivningen av Polestars kommande modeller. Trots att den nya suven heter 7, har modellen Polestar 6 skjutits upp på obestämd tid. Den ursprungliga tanken var att Polestar 6, en exklusiv roadster, skulle lanseras under 2026.
Den nya vd:n för Polestar, som tillträdde under 2024, valde dock att prioritera en volymbil framför ett dyrt prestigeprojekt. Det har nu skapat en situation där Polestar 7 kan komma ut på marknaden före Polestar 6.
Ytterligare en komplikation är att Volvo har skjutit upp den storskaliga produktionen vid sin nya fabrik i Tjeckien. Bygget av fabriken startade 2023, men produktionen har nu försenats från 2026 till 2027 för att Volvo ska kunna optimera sina lanseringsplaner för kommande produkter.
Den första bilen som rullar ut från fabriken kommer sannolikt att vara en ny version av Volvo EX40, vilket innebär att Polestar 7 blir den andra modellen som tillverkas där.
Tekniska framsteg och nya plattformar
Både Polestar 7 och nästa generations Volvo EX40 kommer att dela teknologi och plattformar med kommande Volvo-modeller. Enligt källor, som nämns i en artikel från danska FDM, kommer Polestar 7 att bygga på den nya SPA3-plattformen, som också kommer att användas för Volvo EX60.
EX60 planeras att presenteras i januari 2026 och kommer att tillverkas vid Volvos huvudfabrik i Göteborg.
SPA3-plattformen inkluderar flera tekniska innovationer, såsom “megacasting-framställning”, cell-to-body-integration av batteriet och nya, mer energitäta batterier. Det spekuleras också i att bilarna kommer att ha ett 800 volts elsystem, även om detta ännu inte är bekräftat.
Den nya tekniken är en del av den gemensamma satsningen mellan Polestar och Volvo för att optimera produktionen och skapa mer avancerade elbilar för framtiden.
Försäljningen av Polestar 3, som är en dyrare modell, har hittills varit blygsam med 61 sålda exemplar, vilket ytterligare understryker behovet av en volymbil som Polestar 7.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
