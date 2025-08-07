Biljättens lyxiga detaljer faller sönder: Suv-ägare stämmer

Ägare hävdar att panelerna spricker över tid, vilket medför oväntade och kostsamma reparationer som bilmärket inte vill stå för. Nu kräver de skadestånd.

Misstänkt defekt i lyxiga bilinteriörer

Klassåtalet riktar sig mot flera av Mercedes-Benz populära modeller tillverkade mellan 2013 och 2022, däribland ML, GL, GLE, GLS, GLC och GLK. Enligt stämningen, som inlämnades till distriktsdomstolen i Georgias norra distrikt i USA, har tillverkaren sålt fordon med fanerträpaneler som är benägna att spricka. Stämningen hävdar att företaget dessutom medvetet har dolt defekten från sina kunder.

En av de inblandade är Jennifer Monilaw. Hon köpte sin 2013 GL-modell i juli 2019. Redan i slutet av 2020 upptäckte hon sprickor i träpanelerna. När hon kontaktade en auktoriserad återförsäljare fick hon veta att felet inte omfattades av garantin och att reparationen skulle vara dyr.

Mercedes-Benz GLK (Foto: JamesYoung8167 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

En annan målsägande, Shannyn Burzese, upplevde liknande problem med sin 2016 GL. Enligt stämningsansökan informerade hennes återförsäljare henne om att det skulle kosta över 11 000 svenska kronor att byta ut panelerna.

Klassåtalet hävdar att de drabbade bilarna på grund av de kosmetiska och finansiella effekterna av problemet nu är ”inte säljbara”.