En ny stämningsansökan har lämnats in mot Mercedes-Benz gällande påstådda defekter i träpanelerna i lyxiga suv-modeller.
Biljättens lyxiga detaljer faller sönder: Suv-ägare stämmer
Ägare hävdar att panelerna spricker över tid, vilket medför oväntade och kostsamma reparationer som bilmärket inte vill stå för. Nu kräver de skadestånd.
Misstänkt defekt i lyxiga bilinteriörer
Klassåtalet riktar sig mot flera av Mercedes-Benz populära modeller tillverkade mellan 2013 och 2022, däribland ML, GL, GLE, GLS, GLC och GLK. Enligt stämningen, som inlämnades till distriktsdomstolen i Georgias norra distrikt i USA, har tillverkaren sålt fordon med fanerträpaneler som är benägna att spricka. Stämningen hävdar att företaget dessutom medvetet har dolt defekten från sina kunder.
En av de inblandade är Jennifer Monilaw. Hon köpte sin 2013 GL-modell i juli 2019. Redan i slutet av 2020 upptäckte hon sprickor i träpanelerna. När hon kontaktade en auktoriserad återförsäljare fick hon veta att felet inte omfattades av garantin och att reparationen skulle vara dyr.
En annan målsägande, Shannyn Burzese, upplevde liknande problem med sin 2016 GL. Enligt stämningsansökan informerade hennes återförsäljare henne om att det skulle kosta över 11 000 svenska kronor att byta ut panelerna.
Klassåtalet hävdar att de drabbade bilarna på grund av de kosmetiska och finansiella effekterna av problemet nu är ”inte säljbara”.
Biljätten försökte avfärda stämningen
Mercedes-Benz har försökt få hela stämningen avfärdad, men en domare har valt att låta merparten av ärendet gå vidare. Även om vissa av ursprungsanklagelserna har avfärdats, inklusive brott mot uttryckliga och underförstådda garantier, kommer rättegången att fortsätta.
Stämningen söker nu en juryrättegång samt begär ekonomiskt skadestånd för de drabbade ägarna.
Enligt källan Carcomplaints, menar Mercedes-Benz att elva namngivna målsägare inte har juridisk rätt att väcka åtal för fordon de aldrig har ägt eller leasat. Som exempel påpekade företaget att ingen av målsägarna ägde eller leasade en GL eller GLK-modell, eller något fordon från 2019 till 2022.
Domaren Thomas W Thrash, Jr. ansåg dock att denna invändning bäst hanteras i ett senare skede av rättegången. Företaget har inte kommenterat fallet vidare.
Mercedes-Benz med en helt ny front
En av bilvärldens mest igenkännbara detaljer står inför en förändring. Mercedes-Benz presenterar en ny tolkning av sin ikoniska grill, som blir en del av
Ytterligare problem med leveranser
Det är inte det enda juridiska huvudbry som drabbat Mercedes-Benz den senaste tiden. I ett separat fall som inte har med träpanelerna att göra, försvann en Mercedes-AMG G63 suv under en transport mellan två återförsäljare.
Enligt AutoNews betalade Loeber Motors, en handlare i Illinois, motsvarande 3,8 miljoner svenska kronor för fordonet, men bilen kom aldrig fram. Det visade sig att en obehörig person hade hämtat ut nycklarna från en återförsäljare i Texas.
Trots att en chef på Mercedes-Benz återförsäljaren i Laredo, Texas, erkände att de hade gjort fel, har de ännu inte betalat tillbaka pengarna. Loeber Motors har därför väckt åtal i domstol för att få tillbaka sin betalning.
Oväntat beslut: Mercedes-Benz stoppar produktionen
Mercedes-Benz har meddelat ett oväntat beslut att tillfälligt pausa produktionen av sina eldrivna modeller EQE och EQS för den amerikanska marknaden. Från
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
