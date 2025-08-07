Bilmärkets dubbelliv: Global succé krockar med total katastrof

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Kina sviker: en kamp mot de stora giganterna

På den kinesiska marknaden är läget ett helt annat. Trots att Kina är världens största elbilsmarknad och en hemmaplan för den del av ägandet som finns i bolaget, har Polestar sålt endast 69 bilar under första halvåret 2025.

I både april och maj var försäljningen noll.

Det är en total kollaps som kan tyda på att marknaden blivit för tuff. Konkurrensen från inhemska tillverkare är stenhård, och Polestar har haft svårt att vinna över kunderna. Detta har lett till att företaget nu nästan helt har avvecklat sin verksamhet i Kina, med endast en butik kvar i Shanghai och inga möjligheter att beställa bilar på nätet.

Den drastiska minskningen av verksamheten har gett upphov till spekulationer om att en fullständig reträtt från Kina är nära förestående.

Livlina från ägarna

Trots de dystra siffrorna från Kina och de utmaningar som finns med bolagets ekonomi, har Polestar fått en livlina. I slutet av 2024 rapporterades bolagets nettotillgångar vara negativa med 34,4 miljarder svenska kronor och man hade samlat på sig förluster på över 52,5 miljarder svenska kronor sedan 2020.

Men i juni 2025 gav Geely Holding Groups ordförande, Li Shufu, genom sitt investeringsbolag, en akut kapitalinjektion på 2,05 miljarder svenska kronor. Detta ökade Shufus ägarandel i Polestar till 66 procent. Denna insprutning av pengar är en viktig signal om att ägarna tror på märkets framtid, trots de mörka molnen över Kina.

Polestar 3 (Foto: Polestar)

Blickar mot en ny era

Polestar tycks nu vara i en omställningsfas där de fokuserar på de marknader där de har framgång. Nya modeller är på gång, som den sportiga suv-modellen Polestar 4, sedanen Polestar 5 och roadstern Polestar 6.

Företaget satsar också på att utöka sin globala närvaro genom att ge sig in på nya marknader som Frankrike och Brasilien. Med en ny strategi som inkluderar ett traditionellt återförsäljarnätverk ser Polestar ut att ha en ljus framtid framför sig, men det är en framtid där den kinesiska marknaden inte längre verkar spela någon roll.

