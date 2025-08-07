Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Bilmärkets dubbelliv: Global succé krockar med total katastrof

Polestar 4 (Foto: Polestar)
Polestar 4 (Foto: Polestar)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Det svenska bilmärket Polestar befinner sig i en märklig situation. Samtidigt som försäljningen rusar på de flesta marknader, står man inför ett totalt misslyckande på sin hemmamarknad i Kina.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En global resa mot toppen

Polestar, som en gång i tiden var Volvos prestandaavdelning, har på kort tid lyckats skapa sig ett namn som ett eget märke. Under första halvan av 2025 har företaget levererat hela 30 319 bilar världen över, vilket motsvarar en ökning på 51 procent jämfört med året innan.

Det är tydligt att Polestar har hittat en stabil grund på många marknader och att deras elektriska bilar lockar köpare. Enligt källor som Jalopnik och Carnews China är det här en del av en genomtänkt strategi att satsa på de marknader där man ser störst potential.

Polestar 4 på väg mot framtiden. (Foto: Polestar)
Polestar 4 på väg mot framtiden. (Foto: Polestar)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kina sviker: en kamp mot de stora giganterna

På den kinesiska marknaden är läget ett helt annat. Trots att Kina är världens största elbilsmarknad och en hemmaplan för den del av ägandet som finns i bolaget, har Polestar sålt endast 69 bilar under första halvåret 2025.

I både april och maj var försäljningen noll.

Det är en total kollaps som kan tyda på att marknaden blivit för tuff. Konkurrensen från inhemska tillverkare är stenhård, och Polestar har haft svårt att vinna över kunderna. Detta har lett till att företaget nu nästan helt har avvecklat sin verksamhet i Kina, med endast en butik kvar i Shanghai och inga möjligheter att beställa bilar på nätet.

Den drastiska minskningen av verksamheten har gett upphov till spekulationer om att en fullständig reträtt från Kina är nära förestående.

ANNONS

Elbilsuccén fortsätter – Polestar skrattar hela vägen till banken

Polestar levererar glädjande siffror. Stark försäljning och rejäla kliv i lönsamheten får aktien att glänsa på börsen. Framtiden ser ljus ut. Den svenska

Livlina från ägarna

Trots de dystra siffrorna från Kina och de utmaningar som finns med bolagets ekonomi, har Polestar fått en livlina. I slutet av 2024 rapporterades bolagets nettotillgångar vara negativa med 34,4 miljarder svenska kronor och man hade samlat på sig förluster på över 52,5 miljarder svenska kronor sedan 2020.

Men i juni 2025 gav Geely Holding Groups ordförande, Li Shufu, genom sitt investeringsbolag, en akut kapitalinjektion på 2,05 miljarder svenska kronor. Detta ökade Shufus ägarandel i Polestar till 66 procent. Denna insprutning av pengar är en viktig signal om att ägarna tror på märkets framtid, trots de mörka molnen över Kina.

Polestar 3 (Foto: Polestar)
Polestar 3 (Foto: Polestar)

Blickar mot en ny era

Polestar tycks nu vara i en omställningsfas där de fokuserar på de marknader där de har framgång. Nya modeller är på gång, som den sportiga suv-modellen Polestar 4, sedanen Polestar 5 och roadstern Polestar 6.

Företaget satsar också på att utöka sin globala närvaro genom att ge sig in på nya marknader som Frankrike och Brasilien. Med en ny strategi som inkluderar ett traditionellt återförsäljarnätverk ser Polestar ut att ha en ljus framtid framför sig, men det är en framtid där den kinesiska marknaden inte längre verkar spela någon roll.

Polestar laddar för framtiden: Extrem prestanda utlovas

Polestar fortsätter att utöka sin elbilsflotta och planerar att lansera en helt ny modell, Polestar 7, under 2027. Detta nya tillskott, som beskrivs som
ANNONS

Missa inte:

Priset på elbilar skrämmer presidenten. Dagens PS

Jaguars vd avgår och Trump rasar efter annonskaos. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaPolestarVolvo
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Günter Mårder i PS Studio
Spela klippet
Karriär

Därför har äldre entreprenörer större chans att lyckas

07 aug. 2025
ANNONS
ANNONS