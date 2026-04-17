Peugeot återkallar problematisk motor – delar kan falla av

Det handlar inte om mindre avvikelser.

I värsta fall kan delar från motorn lossna under färd.

Problemen är heller inte unika för Peugeot.

Bilindustrin har på senare tid präglats av en rad omfattande återkallelser, ofta kopplade till säkerhetsrisker.

Nyligen tvingades Volkswagen återkalla omkring 60 000 bilar efter rapporter om smälta kablar och brandrisk i motorrummet

Fel i vattenpumpen bakom problemet

Kärnan i problemet ligger i vattenpumpens remskiva.

Om den glider ur position kan det påverka tandremmen, som i sin tur riskerar att hamna snett.

Konsekvensen kan bli ett plötsligt motorhaveri. Än mer allvarligt är att komponenter i drivsystemet i vissa fall kan lossna helt från sin axel.

Det innebär att metalldelar kan falla ut ur motorrummet medan bilen är i rörelse.

Myndigheter inom EU varnar för att felet kan öka risken för olyckor och personskador.