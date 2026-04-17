Ett nytt motorfel tvingar Peugeot att återkalla flera populära modeller. Risken gäller komponenter som kan lossna under körning, med potentiella säkerhetskonsekvenser.
Peugeot återkallar problematisk motor – delar kan falla av
Peugeot dras återigen med tekniska problem kopplade till sin 1,5-liters dieselmotor i DV5-familjen.
En ny återkallelse omfattar nu bilar från slutet av 2025 och början av 2026, efter att ett allvarligt fel identifierats i motorkonstruktionen.
Det handlar inte om mindre avvikelser.
I värsta fall kan delar från motorn lossna under färd.
Problemen är heller inte unika för Peugeot.
Bilindustrin har på senare tid präglats av en rad omfattande återkallelser, ofta kopplade till säkerhetsrisker.
Nyligen tvingades Volkswagen återkalla omkring 60 000 bilar efter rapporter om smälta kablar och brandrisk i motorrummet
Fel i vattenpumpen bakom problemet
Kärnan i problemet ligger i vattenpumpens remskiva.
Om den glider ur position kan det påverka tandremmen, som i sin tur riskerar att hamna snett.
Konsekvensen kan bli ett plötsligt motorhaveri. Än mer allvarligt är att komponenter i drivsystemet i vissa fall kan lossna helt från sin axel.
Det innebär att metalldelar kan falla ut ur motorrummet medan bilen är i rörelse.
Myndigheter inom EU varnar för att felet kan öka risken för olyckor och personskador.
Flera modeller påverkas
Återkallelsen gäller flera av Peugeots mest sålda modeller, däribland 208, 308 samt transportbilar som Expert och Partner.
Produktionen sträcker sig över en begränsad period, men omfattar ändå ett betydande antal fordon på europeiska vägar.
Ägare till berörda bilar kommer att kontaktas direkt och uppmanas att lämna in sina fordon för kontroll och åtgärd. Det är avgörande att agera snabbt, eftersom felet kan leda till att motorn tappar effekt utan förvarning.
Ett återkommande problem
Det är inte första gången som Stellantis, koncernen bakom Peugeot, tvingas hantera problem med denna motorfamilj.
Tidigare återkallelser har rört både kamkedjor och andra kritiska komponenter.
Utvecklingen väcker frågor om kvalitetssäkring och teknisk hållbarhet i moderna motorlösningar.
Enligt branschbedömare pekar återkommande fel på att komplexiteten i dagens motorer ökar risken för systemfel.
Förtroendet sätts på prov
För Peugeot innebär situationen en utmaning.
Märket befinner sig i en fas där elektrifiering och teknikutveckling står i fokus, samtidigt som förtroendet för befintliga drivlinor måste upprätthållas.
Återkallelser av den här typen riskerar att påverka kundernas bild av kvalitet och säkerhet.
Samtidigt är transparens avgörande.
Att identifiera och åtgärda fel i tid är en central del av branschens ansvar. Men för bilägare är signalen tydlig. Även moderna bilar kan bära på risker som först visar sig när de redan är ute på vägarna.
Renault bygger obemannad militär-”Twingo” – Dagens PS