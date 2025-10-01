Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria

Hela 98,3 procent av alla nya personbilar som registrerades i september var elbilar, vilket är den högsta andelen någonsin i en enskild månad.

Biljätten Tesla tog ensam nästan 34 procent av hela marknaden.

ANNONS

Norge nära målet om nollutsläpp

Norska Opplysningsrådet för veitrafikken (OFV) har släppt de imponerande siffrorna för nybilsförsäljningen i september. Av totalt 14 329 nya personbilar som registrerades under månaden hade 98,3 procent nollutsläpp.

Detta är ett nytt rekord och visar tydligt att målet om att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria till 2025 snart är uppnått.

“Det här visar att vi nästan är i mål med nollvisionen att alla nya personbilar år 2025 ska vara utsläppsfria bilar. Rena bensin- och dieselbilar fasas ut. Nu blir det viktigt att få skåpbilar och lastbilar i samma riktning”, säger direktör Geir Inge Stokke vid OFV, enligt Tek.no.

Den lilla återstående andelen på endast 1,7 procent av nybilsförsäljningen utgjordes av bensin- och dieselbilar samt olika hybridvarianter. Försäljningen av rena bensin- och dieselbilar är alltså på väg att helt nollas ut.