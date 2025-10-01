Norge har satt siktet på att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria senast 2025. Nya siffror från september visar att man nästan är i mål.
Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria
Mest läst i kategorin
Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa
Experternas varning är tydlig: Köp en begagnad hybrid och du riskerar en ekonomisk katastrof när det oreparerbara batteriet dör. Många köpare som väljer en begagnad hybridbil i tron att den är ett ekonomiskt och miljövänligt övergångsfordon riskerar att stå inför en katastrofal ekonomisk situation. Experter varnar nu bestämt för att äga en hybridbil som rullat …
Genombrott: Ny teknik kan ge elbilarna extrem räckvidd
Bilkoncernen Stellantis, som bland annat äger Peugeot och Jeep, hävdar att de har nått ett betydande genombrott inom batteriteknik. Tillsammans med batteriföretaget Saft har de utvecklat ett system som kallas IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Denna nya arkitektur, som nu testas i en prototyp av Peugeot E-3008, har potential att kraftigt minska elbilens vikt, öka …
Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år
Det började med stängda anläggningar och en rekonstruktion för att rädda företaget. Men trots flera försök slutar historien i konkurs. En av landets största bilhandlare har försatts i konkurs. Beslutet påverkar både anställda och kunder och markerar en av de största konkurserna i år. Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen …
Kris: Volkswagen stoppar produktionen
Elbilsmarknaden bromsar in för Volkswagen. Nu tvingas jätten stoppa produktionen vid flera anläggningar i Tyskland. Lagren sväller. Den stora biltillverkaren tvingas till drastiska åtgärder när lagren fylls och kunderna uteblir. Detta sker kort efter att en stor konkurrent aviserat liknande åtgärder. Den svaga efterfrågan, särskilt på elbilar, leder nu till produktionsstopp vid flera fabriker. Företaget …
Stort genombrott: Snart försvinner ett krav för körkortet
Tusentals svenskar får nu en enklare väg till körkortet då Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för adhd och autism. Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för diagnoserna adhd och autism när det gäller ansökningar om körkortstillstånd, ett besked som kommer att underlätta vardagen för en stor grupp svenskar. Förändringen, som träder i kraft i …
Hela 98,3 procent av alla nya personbilar som registrerades i september var elbilar, vilket är den högsta andelen någonsin i en enskild månad.
Biljätten Tesla tog ensam nästan 34 procent av hela marknaden.
Norge nära målet om nollutsläpp
Norska Opplysningsrådet för veitrafikken (OFV) har släppt de imponerande siffrorna för nybilsförsäljningen i september. Av totalt 14 329 nya personbilar som registrerades under månaden hade 98,3 procent nollutsläpp.
Detta är ett nytt rekord och visar tydligt att målet om att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria till 2025 snart är uppnått.
“Det här visar att vi nästan är i mål med nollvisionen att alla nya personbilar år 2025 ska vara utsläppsfria bilar. Rena bensin- och dieselbilar fasas ut. Nu blir det viktigt att få skåpbilar och lastbilar i samma riktning”, säger direktör Geir Inge Stokke vid OFV, enligt Tek.no.
Den lilla återstående andelen på endast 1,7 procent av nybilsförsäljningen utgjordes av bensin- och dieselbilar samt olika hybridvarianter. Försäljningen av rena bensin- och dieselbilar är alltså på väg att helt nollas ut.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Tesla cementerar sin dominans i Norge
Ingen kunde mäta sig med Tesla under september, som återigen hade en exceptionell månad på den norska bilmarknaden. Märket hade en total marknadsandel på nästan 34 procent.
Model Y fortsatte sin fullständiga dominans och toppade registreringsstatistiken med 4 132 bilar. På andraplats kom Model 3 med 696 bilar. Närmaste konkurrent var Volvos nya elbil EX30, som tog tredjeplatsen med 500 sålda fordon under månaden.
OFV beskriver Tesla som den nya ‘folkebilen’ och ser en trend där konsumenterna i allt högre grad väljer elektriska fordon.
Under september hade Tesla en marknadsandel på 33,7 procent, medan Volvo och Volkswagen kom efter med 8,7 respektive 7,9 procent.
1 200 miljarder kronor ska rusta Sveriges vägar
Trafikverkets historiska plan med 1 200 miljarder kronor innebär storstädning av vägar och spår, men många projekt stryks. Trafikverket har nu överlämnat
Toyota saknas på topplistan
Något som är anmärkningsvärt i statistiken är att Toyota saknas bland de bäst säljande bilmärkena. Den bäst säljande Toyota-modellen, bZ4X, återfinns först på 49:e plats.
Anledningen till frånvaron beror på förseningar av de modeller som skulle stå för årets leveranser, som lilla Urban Cruiser, C-HR+ och den uppdaterade bZ4X.
Toyotas informationschef Espen Olsen hänvisar till en tidigare pressmeddelande där de ‘branslukade’ genom att peka på god orderingång för både bZ4X och Urban Cruiser. De har också stora förväntningar inför 2026. Olsen skriver att Toyota använder hösten till att visa upp de nya modellerna för sina kunder.
I rena märkesstatistiken var Toyota helt nere på 25:e plats med endast 82 bilar och en blygsam marknadsandel på 0,6 procent.
Varning: Var tredje bilförare riskerar böter
Många bilägare har dålig koll på de lagar som omgärdar bytet till vinterdäck, vilket kan leda till både böter och ökad olycksrisk När vintern närmar sig
Missa inte:
Binda eller inte binda? Privatekonom guidar efter räntesänkningen. News 55
Chock i fjällen: Byt däck eller fyrdubbla din bromssträcka. E55
Trump: “Hon är en fara för USA:s nationella säkerhet”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
USA:s politiska kaos triggar guldrush
Politiska kriser gynnar priset på guld. USA:s shutdown är inget undantag och nu rusar priset återigen. Guldpriset nådde nya historiska höjder på onsdagen när den amerikanska regeringen gick in i sin första shutdown på nästan sju år, efter att kongressen misslyckades med att nå en överenskommelse om federal finansiering. Spotpriset för guld handlades vid 3 …
Framtidens mat: Cellodlat och havrekaffe?
Traditionell mat men i ny form. Ett av elementen i framtidens mattraditioner, i vart fall när vi skådar spåkulan hos Ica Växa. Sju av tio svenskar anser att det finns starka mattraditioner i Sverige, enligt en undersökning Ica låtit Verian göra. Det må vara hur det vill med det korrekta i det, men samtidigt pågår …
Maten du behöver mer av som senior
Det är få personer som behöver extra protein. Undantagen? Bland annat de som passerat 65. Då är det viktigt att öka på intaget. Ytterst få svenskar har någon anledning att ta till proteinpreparat av något slag. Så gott som alla får redan i sig tillräckligt. ”Faktum är att så gott som alla får i sig …
Svenska inköpschefer: "Ett bra kvartal"
Ett gott tecken. Inköpschefsindex för svensk industri stiger och är nu på den högsta nivån sedan våren 2022, enigt Swedbank. Inköpschefsindex, PMI, för svensk industri steg under september för tredje månaden i rad, nu från 55,3 i augusti till 55,6 i september. Det innebär att indexet är över dess historiska genomsnitt på 54,3 och på …
Ståljätten sparkar: 650 jobb försvinner
Ståljätten Outokumpu, som tidigare varslat om uppsägningar, meddelar nu att man gör sig av med fler anställda. Totalt kommer 650 anställda att få gå. 31 juli, när Outokumpu presenterade bokslutet för årets andra kvartal, meddelade stålkoncernen att den börjat planera ett omstruktureringsprogram för att spara i runda slängar 1,1 miljarder kronor, 100 miljoner euro, i …