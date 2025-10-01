Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria

Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Norge har satt siktet på att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria senast 2025. Nya siffror från september visar att man nästan är i mål.

Hela 98,3 procent av alla nya personbilar som registrerades i september var elbilar, vilket är den högsta andelen någonsin i en enskild månad.

Biljätten Tesla tog ensam nästan 34 procent av hela marknaden.

Norge nära målet om nollutsläpp

Norska Opplysningsrådet för veitrafikken (OFV) har släppt de imponerande siffrorna för nybilsförsäljningen i september. Av totalt 14 329 nya personbilar som registrerades under månaden hade 98,3 procent nollutsläpp.

Detta är ett nytt rekord och visar tydligt att målet om att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria till 2025 snart är uppnått.

“Det här visar att vi nästan är i mål med nollvisionen att alla nya personbilar år 2025 ska vara utsläppsfria bilar. Rena bensin- och dieselbilar fasas ut. Nu blir det viktigt att få skåpbilar och lastbilar i samma riktning”, säger direktör Geir Inge Stokke vid OFV, enligt Tek.no.

Den lilla återstående andelen på endast 1,7 procent av nybilsförsäljningen utgjordes av bensin- och dieselbilar samt olika hybridvarianter. Försäljningen av rena bensin- och dieselbilar är alltså på väg att helt nollas ut.

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)
Tesla Model 3 (Foto: Tesla)
Tesla cementerar sin dominans i Norge

Ingen kunde mäta sig med Tesla under september, som återigen hade en exceptionell månad på den norska bilmarknaden. Märket hade en total marknadsandel på nästan 34 procent.

Model Y fortsatte sin fullständiga dominans och toppade registreringsstatistiken med 4 132 bilar. På andraplats kom Model 3 med 696 bilar. Närmaste konkurrent var Volvos nya elbil EX30, som tog tredjeplatsen med 500 sålda fordon under månaden.

OFV beskriver Tesla som den nya ‘folkebilen’ och ser en trend där konsumenterna i allt högre grad väljer elektriska fordon.

Under september hade Tesla en marknadsandel på 33,7 procent, medan Volvo och Volkswagen kom efter med 8,7 respektive 7,9 procent.

Toyota saknas på topplistan

Något som är anmärkningsvärt i statistiken är att Toyota saknas bland de bäst säljande bilmärkena. Den bäst säljande Toyota-modellen, bZ4X, återfinns först på 49:e plats.

Anledningen till frånvaron beror på förseningar av de modeller som skulle stå för årets leveranser, som lilla Urban Cruiser, C-HR+ och den uppdaterade bZ4X.

Toyotas informationschef Espen Olsen hänvisar till en tidigare pressmeddelande där de ‘branslukade’ genom att peka på god orderingång för både bZ4X och Urban Cruiser. De har också stora förväntningar inför 2026. Olsen skriver att Toyota använder hösten till att visa upp de nya modellerna för sina kunder.

I rena märkesstatistiken var Toyota helt nere på 25:e plats med endast 82 bilar och en blygsam marknadsandel på 0,6 procent.

elbilarNorgeTesla
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

