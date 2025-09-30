Trafikverkets historiska plan med 1 200 miljarder kronor innebär storstädning av vägar och spår, men många projekt stryks.
1 200 miljarder kronor ska rusta Sveriges vägar
Trafikverket har nu överlämnat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastruktur till regeringen. Budgeten är på hela 1 200 miljarder kronor och ska ge Sverige ett robustare transportsystem.
Fokus ligger på ett historiskt stort underhåll, men den ekonomiska principen gör att flera tidigare planerade satsningar nu stryks.
Detta är vad som väntar Sverige till år 2037.
Över en biljon kronor ska rusta Sverige
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur för åren 2026–2037 är den största satsningen någonsin i Sverige.
Med en budgetram på 1 200 miljarder svenska kronor är syftet att äntligen ta tag i det underhåll som har försummats under många år, både på vägar och järnvägar.
Det slutgiltiga målet är att skapa ett transportsystem som är starkt, effektivt och hållbart, vilket ska gynna näringslivet, de som pendlar till jobbet och Sveriges totalförsvar.
En stor del, runt 500 miljarder kronor, går direkt till järnvägen. Planen är att ha betat av hela underhållsskulden på spåren till år 2050.
På vägarna ska allt eftersatt vägunderhåll vara fixat senast år 2037. Dessutom ska de stora stamvägarna i landet uppgraderas till bärighetsklass BK4 före år 2030.
Det gör att tyngre lastbilar kan köra, vilket är viktigt både för näringslivets konkurrenskraft och för att stärka totalförsvaret.
Genom att rusta upp infrastrukturen och införa det nya signalsystemet ERTMS på järnvägen blir Sverige bättre rustat för klimatförändringar och försvarets behov.
Nyttoanalys styr vilka projekt som får vara kvar
En stor nyhet i den nya planen är att principen om samhällsekonomisk lönsamhet väger tyngre än någonsin när investeringar väljs ut. Det betyder att man nu prioriterar projekt som ger störst nytta för samhället per investerad krona.
Tack vare den här tydligare prioriteringen och en bättre kontroll av kostnaderna har 20 miljarder kronor kunnat frigöras till insatser som är mer motiverade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Detta har dock en baksida: flera investeringar som fanns med i tidigare planer stryks nu, eftersom de inte längre anses ge tillräckligt hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Trafikverket har samarbetat nära med kommuner, regioner, näringslivet och Försvarsmakten för att ta fram förslaget.
Planen skickas nu ut på remiss till olika instanser och regeringen väntas besluta om den under våren 2026.
Viktiga satsningar och vad som försvinner
Norra Sverige
I norr går arbetet vidare med Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. Nya dubbelspår kommer till på Stambanan genom övre Norrland nära Umeå och på Ostkustbanan söder om Sundsvall.
E4 i Västerbotten får mötesseparering för ökad säkerhet.
Tre projekt tas bort: mötesfri väg på E10 Kauppinen – Kiruna, dubbelspår på Ostkustbanan Kubikenborg-Dingersjö, samt stängsel/viltpassager på Malmbanan Boden – Gällivare.
Stockholms län och Gotland
Stockholm får bland annat ett nytt brandbekämpningssystem i Södra länken, upprustning av Märsta station och bättre kapacitet på E4/E20.
Kollisionsskydd på Essingebrons bropelare tas bort.
Gotland får mer pengar till vägunderhåll och snabbare uppgradering till bärighetsklass BK4 för tyngre lastbilar.
Mellersta Sverige
Här inkluderas åtgärder på Dalabanan, fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, samt nya mötesspår på Värmlandsbanan och Norge-Vänerbanan.
Sista etappen med mötesseparering på E4 Kongberget-Gnarp blir också av.
Delar av E45 Säffle-Valnäs och E18 Valnäs-riksgränsen tas dock bort.
Sydöstra Sverige
I Jönköpings-, Kalmar- och Östergötlands län fortsätter arbetet med Ostlänken och elektrifieringen av järnvägen Värnamo – Jönköping/Nässjö.
Nya projekt är kapacitetsförstärkningar vid trafikplats Ekhagen, trafikplats Hedenstorp och Kalmar C.
E22 Gladhammar-Verkebäck stryks på grund av låg samhällsekonomisk lönsamhet och ökade kostnader.
Södra Sverige
Södra Sverige får additionskörfält på E6 Lomma-Alnarp och dubbelspår på Ystadbanan Skurup-Rydsgård. Kapaciteten ökar också vid Ramlösa station och Helsingborg C.
Dubbelspårutbyggnaden mellan Växjö och Räppe utgår. Dubbelspårsprojektet Maria – Helsingborg pausas för att hitta en mer kostnadseffektiv lösning, efter att kostnaden har mer än fördubblats.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
1 200 miljarder kronor ska rusta Sveriges vägar
