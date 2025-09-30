1 200 miljarder kronor ska rusta Sveriges vägar

Trafikverket har nu överlämnat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastruktur till regeringen. Budgeten är på hela 1 200 miljarder kronor och ska ge Sverige ett robustare transportsystem.

Fokus ligger på ett historiskt stort underhåll, men den ekonomiska principen gör att flera tidigare planerade satsningar nu stryks.

ANNONS

Detta är vad som väntar Sverige till år 2037.

Över en biljon kronor ska rusta Sverige

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur för åren 2026–2037 är den största satsningen någonsin i Sverige.

Med en budgetram på 1 200 miljarder svenska kronor är syftet att äntligen ta tag i det underhåll som har försummats under många år, både på vägar och järnvägar.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana, under en pressträff där Trafikverket presenterar ett förslag till nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2026–2037 för regeringen. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Det slutgiltiga målet är att skapa ett transportsystem som är starkt, effektivt och hållbart, vilket ska gynna näringslivet, de som pendlar till jobbet och Sveriges totalförsvar.

En stor del, runt 500 miljarder kronor, går direkt till järnvägen. Planen är att ha betat av hela underhållsskulden på spåren till år 2050.

ANNONS

På vägarna ska allt eftersatt vägunderhåll vara fixat senast år 2037. Dessutom ska de stora stamvägarna i landet uppgraderas till bärighetsklass BK4 före år 2030.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Det gör att tyngre lastbilar kan köra, vilket är viktigt både för näringslivets konkurrenskraft och för att stärka totalförsvaret.

Genom att rusta upp infrastrukturen och införa det nya signalsystemet ERTMS på järnvägen blir Sverige bättre rustat för klimatförändringar och försvarets behov.