Nyhetsveckan: Körkort-lucka, senare pension, farligare Ryssland

Sällsynt Mercedes McLaren på auktion

Det finns endast tio Mercedes-Benz SLR McLaren ”Crown Edition”. I helgen läggs en av dem ut på auktion. Dyrgripen är från 2008 och har knappt använts under alla år. Auktionen går av stapeln under söndagen då denna sällsynta Mercedes-Benz SLR McLaren ”Crown Edition” väntas dra in mellan 250 000 och 380 000 pund. Intresset lär …