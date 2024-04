114-åringens hemlighet: Ett glas om dagen

Kanske minns du den fiktiva “hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”, eller den folkära bloggaren Dagny Carlsson?

Två personligheter som verkligen visste att göra det mesta av sin tid på jorden.

Hit sällar sig nu även Juan Vicente Pérez, som i veckan avled vid den anmärkningsvärda åldern av 114 år.

Juan Vicente Pérez hann under sitt 114 år långa liv uppleva ett antal teknologiska framsteg.(Foto: Guinness World Records)

Bevittnade teknikens under

Född den 27 maj 1909 i El Cobre, Venezuela, hann Pérez under sitt långa liv bli far till 11 barn, farfar till 42, morfars far till 18, och morfars morfars far till 12.

Hans livsresa löpte även genom omvälvande förändringar i hemlandet. Från oljeindustrins uppgång, som blev avgörande för landets ekonomi, till militärdiktaturen som följde efter en statskupp 1948.

Genom årens lopp blev han även vittne till ett antal teknologiska framsteg. Han fotograferades första gången vid 51 års ålder och avslutade sitt liv med ett eget Instagram-konto, skriver The Drinks Business.