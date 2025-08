Priset på elbilar skrämmer presidenten

Börs & Finans

Nu säljer miljardären drömhuset

New Wave-miljardären Torsten Jansson säljer sitt drömhus på Sturkö. ”Otroligt fin miljö”, påpekar han själv på Facebook. Det handlar om företagsledaren som inledde sin entreprenörsbana med att trycka T-shirts i föräldrahemmet som tonåring. I dag är Torsten Jansson vd och störste ägare i börsnoterade New Wawe Group (börskurs New Wave). Bolaget är senast värderat till …