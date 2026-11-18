En Jaguar från 1950-talet förvandlas till en handbyggd sportbil med upp till 360 hästkrafter. Brittiska Thornley Kelham har moderniserat den klassiska XK-modellen med ny aluminiumkaross, förbättrade köregenskaper och en prislapp på omkring tio miljoner kronor. Endast 25 cabrioleter ska tillverkas.
Klassisk Jaguar byggs om för 10 miljoner kronor – i bara 25 exemplar
I brittiska Cotswolds bygger Thornley Kelham sportbilar som ser ut att höra hemma på 1950-talets landsvägar. Den långa motorhuven, de svepande framskärmarna och den låga vindrutan för tankarna till Jaguar XK120, en av efterkrigstidens mest berömda brittiska sportbilar.
Men bakom de klassiska linjerna döljer sig en helt annan bil.
Medan Jaguar arbetar med en ny generation eldrivna lyxbilar satsar den brittiska specialisten på bensindrift, manuell växellåda och traditionellt karosserihantverk.
En klassisk Jaguar med helt ny kaross
XK European GT är inspirerad av Jaguar XK120, som presenterades 1948. Redan året därpå uppmättes en prototyp till drygt 217 kilometer i timmen på en avstängd väg i Belgien.
Thornley Kelham utgår från efterföljaren XK140, som tillverkades under 1950-talet. Den gamla bilens stålchassi används som grund, medan karossen byggs från grunden i aluminium. Formgivningen har utvecklats av Paul Howse, som tidigare arbetat med supersportbilen McLaren P1. Karossdelarna formas för hand med traditionella metoder och svetsas sedan samman.
Under den långa motorhuven sitter en nytillverkad rak sexcylindrig motor på 3,8 liter, byggd av motorspecialisten Crosthwaite & Gardiner. Köparen kan välja mellan 300 och 360 hästkrafter. Båda versionerna har en femväxlad manuell växellåda och bakhjulsdrift.
Modern väghållning och klassisk körkänsla
Hjulupphängningen har konstruerats om, styrningen har moderniserats och bilen har fått kraftigare skivbromsar. Fram sitter dubbla triangellänkar i aluminium och bak har den ursprungliga stela axeln ersatts av en modernare konstruktion.
I en provkörning beskriver motorjournalisten Tim Pitt hur XK European GT har betydligt bättre vägegenskaper än en originalbil. Styrningen är snabbare och mer precis, bromsarna effektivare och karossen upplevs som betydligt stadigare på ojämna vägar. Med en vikt på omkring 1 180 kilo har den sexcylindriga motorn gott om kraft att arbeta med.
Invändigt dominerar läder, en ratt i trä och en instrumentpanel i aluminium. Stolarna har värme och det finns möjlighet att ladda mobiltelefonen, men någon digital skärm har inte installerats.
Tio miljoner kronor för ombyggnaden
Priset börjar på omkring 750 000 pund, motsvarande cirka tio miljoner kronor. Det är priset för själva ombyggnaden, exklusive brittisk moms. Därutöver behöver kunden bekosta en Jaguar XK140 som ska ligga till grund för bygget. Thornley Kelham kan hjälpa till att hitta en lämplig bil.
Varje exemplar byggs på beställning och anpassas efter kundens önskemål om bland annat lackering, klädsel och utrustning.
Enligt Thornley Kelhams egen presentation kräver ett bygge omkring 6 000 arbetstimmar. Från beställning till leverans får kunden räkna med ungefär två års väntan.
Tillverkningen är begränsad till 25 cabrioleter och 25 coupéer.
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