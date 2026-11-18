Men bakom de klassiska linjerna döljer sig en helt annan bil.

Medan Jaguar arbetar med en ny generation eldrivna lyxbilar satsar den brittiska specialisten på bensindrift, manuell växellåda och traditionellt karosserihantverk.

En klassisk Jaguar med helt ny kaross

XK European GT är inspirerad av Jaguar XK120, som presenterades 1948. Redan året därpå uppmättes en prototyp till drygt 217 kilometer i timmen på en avstängd väg i Belgien.

Thornley Kelham utgår från efterföljaren XK140, som tillverkades under 1950-talet. Den gamla bilens stålchassi används som grund, medan karossen byggs från grunden i aluminium. Formgivningen har utvecklats av Paul Howse, som tidigare arbetat med supersportbilen McLaren P1. Karossdelarna formas för hand med traditionella metoder och svetsas sedan samman.

Under den långa motorhuven sitter en nytillverkad rak sexcylindrig motor på 3,8 liter, byggd av motorspecialisten Crosthwaite & Gardiner. Köparen kan välja mellan 300 och 360 hästkrafter. Båda versionerna har en femväxlad manuell växellåda och bakhjulsdrift.