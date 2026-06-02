MG sämst – satsar på litet och billigt i sommar

Och försäljningsmässigt verkar det ha varit steg åt helt rätt riktning. Som Dagens PS tidigare rapporterat ökade MG:s sålda bilar från några tusen till 85 000 bara i Storbritannien fram till förra året.

I Sverige är siffrorna mer blygsamma – runt 1600 nya MG:s registrerades 2025, och ser man till kundnöjdhetsstatistiken så är det nästan förvånande att det säljs några nya MG alls.

Det är Vi bilägare som varje år sammanställer statistik, i vad de kallar Autoindex, för hur nöjda skandinaviska bilägare är med sina bilar.

Toyota står stadigt kvar i toppen från förra året. Längst ned på listan finns MG att finna.

”Ett lagarbete”

Totalt är det fler än 11 000 personer som deltagit i undersökningen, de har betygsatt både hur de upplever sina bilar – men också återförsäljare och verkstäder. Hos Toyota är man nöjda nog med placeringen att man begått pressutskick:

”Det här är ett lagarbete. Våra återförsäljare och verkstäder möter kunderna varje dag och gör ett fantastiskt jobb. Den här utmärkelsen är ett bevis på deras engagemang och professionalism”, säger Ashkan Jamie, vd för Toyota Sweden.

Från MG:s håll har undersökningen inte kommenterats. Istället annonserade man, bara dagar efter att Vi bilägare publicerat indexet, att orderböckerna öppnas för nya MG4 EV Urban.

Ska stångas med ID.3

En av de närmsta konkurrenterna i bilhallen lär bli Volkswagens ID.3 Neo. MG:s strategi har varit att prissätta instegsmodellen nästan 150 000 kr billigare än nya ID.3:an – 299 990 kr ger köparen det minsta batteriet på 43 kWh, och en räckvidd om cirka 32 mil.

Nya MG4 ska finnas att provköra hos återförsäljare inom kort, och de första leveranserna beräknas ske under sommaren. Om modellen kan bli det mirakel som MG behöver för att vinna skandinavernas gunst återstår att se. Men vägen är lång från botten upp till toppen.