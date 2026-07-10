En elbil som fylls på snabbare än många hinner tanka. Det är vad Volvoägaren Geely lovar med sitt nya LFP-batteri. Vi beskriver hur det relaterar till elbilar, BYD och Volvo.
Laddar elbilen på 4 minuter – nya batteriet slår megawattrekord
Batteriet heter Aegis Gold Brick, är av LFP-typ och sitter i nya Lynk & Co 10 inom Geelykoncernen. I ett statligt valideringstest hos kinesiska CATARC nådde det en toppeffekt på 1 093 kW. Det uppges vara första gången ett fordonsbatteri passerar en megawatt i ett kontrollerat test, enligt Auto iFeng.
Geely uppger att batteriet laddas från 10 till 70 procent på 4 minuter och 22 sekunder, och till 97 procent på 8 minuter och 42 sekunder.
Dagens PS täcker löpande kapplöpningen om femminutersladdning och rapporterade tidigt om BYD:s jakt på samma siffror.
Snabbare än BYD
Beskedet är en riktad känga mot BYD, vars lyxmärke Denza behöver drygt nio minuter för en jämförbar laddning, enligt Allt om Elbil. Vi har tidigare skrivit om Denza Z9 GT, som väntas kosta runt 1,3 miljoner kronor i Sverige.
Hemligheten bakom siffrorna är en 900-voltsplattform och dubbelsidig vätskekylning som håller cellerna under 65 grader, med en topp på 64 grader i testet. Batteriet ska dessutom klara 4 500 laddcykler, motsvarande ungefär en miljon kilometer.
Betydelsen för Volvo
Geely är majoritetsägare i Volvo Cars, och upp till 80 procent av delarna i Volvos elplattform delas upp inom koncernen, enligt CarFlash. Batteriteknik som utvecklas i Kina kan alltså landa i svenska modeller, samtidigt som Volvo blir beroende av moderbolagets framsteg.
Kontrasten mot dagens verklighet är stor. Nya Volvo EX60 laddar 10 till 80 procent på 16 minuter, enligt Allt om Elbil, och de snabbaste publika laddarna i Sverige ligger oftast på 150 till 400 kW, långt under det Geely visar. På marknaden pressar de kinesiska tillverkarna redan väst.
PS analys
Testsiffror i en labbmiljö är inte samma sak som vardag i garaget. Utan en laddare som klarar en megawatt är rekordet mest en signal om vart branschen är på väg.
Det är dock glasklart vad tillverkarna tävlar om. Striden har flyttat från räckvidd till laddningstid, och för investerare i Volvo och Polestar ligger både uppsidan och risken hos den kinesiska ägaren. Den som kontrollerar batteriet kontrollerar marginalen.
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