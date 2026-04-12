Mitt i elbilsboomen lyfts nu ett alternativ fram av en av bilindustrins mest inflytelserika ägare. Frågan är om det handlar om ett tekniskt genombrott eller en strategisk ompositionering.
Volvos ägare hyllar metanol – “bättre än elbilar”
Debatten om framtidens drivmedel har länge dominerats av batterielbilar.
Men nu utmanas den bilden.
Geelys grundare och huvudägare till Volvo Cars, Li Shufu, pekar ut metanol som en möjlig vinnare i nästa fas av omställningen.
Uttalandet väcker uppmärksamhet, inte minst eftersom koncernen samtidigt satsar tungt på elbilar genom varumärken som Volvo Cars och Polestar.
Utvecklingen på bilmarknaden visar samtidigt en tydlig förskjutning i konsumenternas preferenser.
I Sverige föredrar många nu laddhybrider framför rena elbilar, trots att elbilar växer globalt.
Ett alternativ till tunga batterier
Kritiken mot dagens elbilar handlar främst om vikt och effektivitet.
Stora batteripaket innebär högre energiförbrukning och begränsar nyttolasten, särskilt i tyngre fordon.
“Metanolens energitäthet är mer än tio gånger så hög som litiumjonbatteriers”, säger Li Shufu.
Det är ett argument som riktar sig direkt mot en av elbilens största svagheter.
Ju tyngre fordonet är, desto mer energi krävs – en faktor som blir avgörande inom transportsektorn.
Teknik med strategisk tyngd
Metanol lyfts inte bara fram som ett tekniskt alternativ, utan också som en geopolitisk lösning.
För Kina innebär tekniken en möjlighet att minska beroendet av importerad olja.
Bränslet kan dessutom produceras från koldioxid och vätgas, vilket öppnar för en modell där förnybar energi lagras i flytande form.
“Den inhemska substitutionen av energimarknaden, som är värd biljoner yuan, har officiellt börjat”, säger Li Shufu.
Bakom uttalandet finns en tydlig industriell logik. Att kontrollera energikällan är lika viktigt som att kontrollera fordonen.
Marknaden rör sig långsammare
Samtidigt är det långt ifrån givet att metanol får ett brett genomslag. Infrastruktur, reglering och konsumentbeteende talar fortfarande till elbilens fördel.
Enligt analyser från International Energy Agency domineras omställningen fortsatt av elektrifiering, även om alternativa bränslen väntas spela en roll i nischer som tunga transporter.
Det pekar mot en mer fragmenterad framtid än tidigare antagits.
En kamp om nästa teknikskifte
För bilindustrin handlar utvecklingen inte bara om teknik, utan om positionering. Att tidigt identifiera nästa vinnare kan vara avgörande.
Metanol kan bli ett komplement snarare än en ersättare. Men signalen från Li Shufu är tydlig.
Elbilen är inte längre ensam om att definiera framtiden.
