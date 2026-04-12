Volvos ägare hyllar metanol – “bättre än elbilar”

Geelys grundare och huvudägare till Volvo Cars, Li Shufu, pekar ut metanol som en möjlig vinnare i nästa fas av omställningen.

Uttalandet väcker uppmärksamhet, inte minst eftersom koncernen samtidigt satsar tungt på elbilar genom varumärken som Volvo Cars och Polestar.

Utvecklingen på bilmarknaden visar samtidigt en tydlig förskjutning i konsumenternas preferenser.

I Sverige föredrar många nu laddhybrider framför rena elbilar, trots att elbilar växer globalt.

Ett alternativ till tunga batterier

Kritiken mot dagens elbilar handlar främst om vikt och effektivitet.

Stora batteripaket innebär högre energiförbrukning och begränsar nyttolasten, särskilt i tyngre fordon.

“Metanolens energitäthet är mer än tio gånger så hög som litiumjonbatteriers”, säger Li Shufu.

Det är ett argument som riktar sig direkt mot en av elbilens största svagheter.

Ju tyngre fordonet är, desto mer energi krävs – en faktor som blir avgörande inom transportsektorn.