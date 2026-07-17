Du kan tvingas ta om hela körkortet, fast du inte har begått ett enda nytt trafikbrott. En enkel glömska efter att körkortet blivit indraget kan räcka för att du ska behöva göra om både teoriprov och uppkörning från grunden.
Då ryker körkortet – utan att du sitter bakom ratten
Att man kan bli av med körkortet för grova trafikbrott som fortkörning eller rattfylleri känner de flesta till.
Men många vet inte att det även går att bli av med rätten att köra utan att ens ha suttit bakom ratten. Och att det räcker med lite enkel glömska efter en indragning för att konsekvenserna ska bli dyrbara.
Återkallning ger spärrtid
När körkortet återkallas sätts en så kallad spärrtid, tiden du inte får köra. Den kan vara allt från en månad till tre år, men brukar oftast landa på mellan två och tolv månader beroende på hur allvarligt brottet var.
Vanlig fortkörning ger till exempel normalt två månaders spärrtid, enligt Transportstyrelsen.
Ansöka om att få tillbaka körkortet
Här kommer den okända regeln in. Efter att spärrtiden gått ut måste du själv ansöka om att få körkortet tillbaka.
Missar du att göra det i tid riskerar du att tvingas göra om hela processen, inklusive Riskettan, Risktvåan, teoriprov och uppkörning. Detta trots att du inte gjort dig skyldig till något nytt brott.
Svårare för nybörjare
Är du dessutom fortfarande inne i din tvååriga prövotid som nybörjare, väger det extra tungt.
Blir körkortet indraget under prövotiden måste du enligt Transportstyrelsen alltid göra om både kunskapsprov och körprov för att få tillbaka det. Oavsett hur kort spärrtiden är.
Längre spärrtid
Detsamma gäller om spärrtiden från början bestäms till längre än ett år, till exempel vid grovt rattfylleri.
Då krävs alltid nytt körkortstillstånd samt godkänt teoriprov och uppkörning innan ett nytt körkort kan utfärdas.
Missat lämna in läkarintyg
Andra skäl som kan tvinga dig att ta om körkortet är om Transportstyrelsen bedömer dig som opålitlig i nykterhetsfrågor, om du gjort dig skyldig till grova brott utan koppling till trafiken, som misshandel.
Eller om du inte lämnat in begärda läkarintyg i tid.
Håll koll på spärrtiden
Även om det känns långsökt att just du skulle råka ut för något av detta så är rådet enkelt:
Håll koll på när din spärrtid faktiskt löper ut, och ansök om körkortstillstånd i god tid innan dess.
Enligt Transportstyrelsen går det att ansöka redan sex månader före spärrtidens slut. Det ger dig en god marginal för behöva gå igenom en helt onödig omstart av hela körkortsutbildningen.