Då ryker körkortet – utan att du sitter bakom ratten

Ansöka om att få tillbaka körkortet

Här kommer den okända regeln in. Efter att spärrtiden gått ut måste du själv ansöka om att få körkortet tillbaka.

Missar du att göra det i tid riskerar du att tvingas göra om hela processen, inklusive Riskettan, Risktvåan, teoriprov och uppkörning. Detta trots att du inte gjort dig skyldig till något nytt brott.

Svårare för nybörjare

Är du dessutom fortfarande inne i din tvååriga prövotid som nybörjare, väger det extra tungt.

Blir körkortet indraget under prövotiden måste du enligt Transportstyrelsen alltid göra om både kunskapsprov och körprov för att få tillbaka det. Oavsett hur kort spärrtiden är.

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Längre spärrtid

Detsamma gäller om spärrtiden från början bestäms till längre än ett år, till exempel vid grovt rattfylleri.

Då krävs alltid nytt körkortstillstånd samt godkänt teoriprov och uppkörning innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Missat lämna in läkarintyg

Andra skäl som kan tvinga dig att ta om körkortet är om Transportstyrelsen bedömer dig som opålitlig i nykterhetsfrågor, om du gjort dig skyldig till grova brott utan koppling till trafiken, som misshandel.

Eller om du inte lämnat in begärda läkarintyg i tid.

Håll koll på spärrtiden

Även om det känns långsökt att just du skulle råka ut för något av detta så är rådet enkelt:

Håll koll på när din spärrtid faktiskt löper ut, och ansök om körkortstillstånd i god tid innan dess.

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Enligt Transportstyrelsen går det att ansöka redan sex månader före spärrtidens slut. Det ger dig en god marginal för behöva gå igenom en helt onödig omstart av hela körkortsutbildningen.