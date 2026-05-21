Hyundai tar nu nästa steg i elbilskriget och riktar in sig på den växande grupp köpare som vill ha en mindre elbil utan att kompromissa med teknik, laddning eller räckvidd.
Nya Hyundai Ioniq 3 satsar på lång räckvidd till lägre pris
Allt fler biltillverkare börjar nu inse att framtidens elbilsmarknad inte bara handlar om stora SUV modeller med höga prislappar.
Intresset växer snabbt för mindre och mer effektiva elbilar som fungerar i vardagen och samtidigt håller nere kostnaderna.
Där vill Hyundai nu positionera nya Ioniq 3.
Modellen blir märkets kompakta alternativ i Ioniq familjen och får en tydlig europeisk inriktning både i storlek och design.
Med en längd på drygt fyra meter placerar sig bilen mitt i ett segment där konkurrensen väntas bli stenhård de kommande åren.
Samtidigt försöker Hyundai behålla känslan av något mer exklusivt än en traditionell småbil.
Designen är skarp och futuristisk med märkets karakteristiska pixelljus och en profil som nästan för tankarna till en sportigare hatchback.
Hyundai har samtidigt arbetat vidare med den sportigare designen kring Ioniq 3.
Den kompakta elbilen får ett betydligt skarpare uttryck än många konkurrenter i samma klass, något som märket hoppas ska locka köpare som tidigare främst tittat på större och dyrare modeller.
Räckvidden kan bli avgörande
På pappret ser Hyundai ut att ha träffat rätt i det som många europeiska köpare efterfrågar mest just nu.
Den större Long Range versionen får ett batteri på 61 kWh och en räckvidd på nära 50 mil.
För många hushåll innebär det att bilen klarar både vardagspendling och längre resor utan större problem.
Samtidigt bygger Ioniq 3 vidare på Hyundais 800 voltsteknik vilket gör att bilen kan snabbladdas med över 200 kW.
Under rätt förutsättningar ska laddningen från 10 till 80 procent ta omkring en halvtimme.
Det är siffror som tidigare främst har varit reserverade för betydligt dyrare modeller.
Hyundai går mot en bredare publik
Interiören är enklare än i märkets större elbilar men samtidigt genomtänkt med fokus på utrymmen, funktion och digital teknik.
Hyundai verkar också medvetet ha behållit flera fysiska knappar vilket lär uppskattas av många förare.
Frågan är nu om Hyundai kan lyckas med något som flera konkurrenter haft svårt för, nämligen att bygga en mindre elbil som faktiskt känns attraktiv även för köpare som tidigare kört större premiumbilar.
Om prislappen hamnar rätt kan Ioniq 3 snabbt bli en av de mest intressanta nya elbilarna i Europa.
Källa: Elbilen. (2026). Mindre modell med stora ambitioner. Elbilen, nr 4 2026, s. 10.
