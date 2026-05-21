Nya Hyundai Ioniq 3 satsar på lång räckvidd till lägre pris

Där vill Hyundai nu positionera nya Ioniq 3.

Modellen blir märkets kompakta alternativ i Ioniq familjen och får en tydlig europeisk inriktning både i storlek och design.

Med en längd på drygt fyra meter placerar sig bilen mitt i ett segment där konkurrensen väntas bli stenhård de kommande åren.

Samtidigt försöker Hyundai behålla känslan av något mer exklusivt än en traditionell småbil.

Designen är skarp och futuristisk med märkets karakteristiska pixelljus och en profil som nästan för tankarna till en sportigare hatchback.

Hyundai har samtidigt arbetat vidare med den sportigare designen kring Ioniq 3.

Den kompakta elbilen får ett betydligt skarpare uttryck än många konkurrenter i samma klass, något som märket hoppas ska locka köpare som tidigare främst tittat på större och dyrare modeller.

Den sluttande bakdelen och de skarpa linjerna ger Ioniq 3 ett betydligt sportigare uttryck än många andra mindre elbilar på marknaden samtidigt som Hyundai tydligt försöker skapa en mer premiumbetonad känsla. (Foto: Hyundai)

ANNONS

Räckvidden kan bli avgörande

På pappret ser Hyundai ut att ha träffat rätt i det som många europeiska köpare efterfrågar mest just nu.

Den större Long Range versionen får ett batteri på 61 kWh och en räckvidd på nära 50 mil.

För många hushåll innebär det att bilen klarar både vardagspendling och längre resor utan större problem.

Samtidigt bygger Ioniq 3 vidare på Hyundais 800 voltsteknik vilket gör att bilen kan snabbladdas med över 200 kW.

Under rätt förutsättningar ska laddningen från 10 till 80 procent ta omkring en halvtimme.

Det är siffror som tidigare främst har varit reserverade för betydligt dyrare modeller.

Interiören är betydligt mer avskalad än i många konkurrenter men samtidigt modern och funktionell med stor pekskärm, fysiska knappar och en tydlig förarfokuserad layout. (Foto: Hyundai)