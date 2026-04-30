Fysiska knappar, toksmart AI och en lekplats för externa utvecklare att producera nya appar – Hyundais nya infotainmentsystem presenterades vid ett medieevent i Seoul igår, och låter som perfekt steg i rätt riktning för den sydkoreanska tillverkaren.
Så bra blir Hyundais nya infotainmentsystem
Enligt bolaget gör systemet världspremiär i Hyundais nya Grandeur i Sydkorea, följt av en stegvis global lansering; IONIQ 3 blir den första modellen i Europa med Pleos Connect, som systemet kommit att kallas.
Modulära skärmar, knappar och vred
Skärmrevolutionen gick för långt, det håller till och med biltillverkarna med om. Jakten på wow-faktor och låga kostnader gick före säkerhetstänket och nu vänder Hyundai skutan – de viktiga, och mest använda, inställningarna ska kunna göras fysiskt. Jag misstänker att Euro NCAP kommer bli mycket nöjda.
De två digitala skärmarna, en mindre som agerar traditionellt instrumentkluster och en större huvudskärm som kan visar visualiseringar för avancerade förarassistanssystem, navigation och multimedia, ackompanjeras av fysiska knappar för bland sätesvärme, temperaturreglering och volymkontroll.
”En förares naturliga synfält utan att vrida på huvudet är ungefär 15 till 30 grader”, säger Kim Chang-seob från Hyundais UX-team till en sydkoreansk tidning. ”Vi har utformat den slimmade displayen och head-up-displayen utifrån det.”
Kontextuell AI
Köper du IONIQ 3 kommer du (förhoppningsvis) bli god vän med Gleo – bilens egen AI.
Enligt Hyundai ska röstassistenten agera hjälpsam medpassagerare och ska förstå kontext och kommandon med flera uppgifter. Om du någon i baksätet ber om sätesvärme, då ska Gleo kunna räkna ut, utifrån var rösten kommer ifrån, vilket säte som ska värmas.
”Gleo AI är en intelligent AI-agent som för naturliga samtal likt en medpassagerare och förstår användarens intentioner”, säger Jongho Lee, som varit med och utvecklat AI-assistenten.
”Kreativ plattform”
Med det nya infotainmentsystemet öppnar man också dörren för externa utvecklare. App Market blir en öppen plattform för tredjepartstjänster och Pleos Playground en plats där utvecklare får ta del av API:er och verktyg för att bygga egna appar till systemet.
”Vi ser fram emot att forma framtidens mobilitet tillsammans med utvecklare världen över”, säger Cheehyung Yoon, chef för teamet som tagit fram Pleos Playground.
Inspirerad av Tesla, fast bättre
Har du suttit i en Tesla Model 3 eller Model Y på det senaste kommer du nog känna igen dig i huvudskärmen. Hyundai sticker inte under stol med vart inspirationen kommer från.
”Ditt första intryck kommer sannolikt att vara att det ser ut som Tesla. Vi såg det som branschens riktmärke och byggde vidare på det för att maximera säkerhet och flexibilitet”, säger Chang-seob från UX-teamet.