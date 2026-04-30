Så bra blir Hyundais nya infotainmentsystem

Kontextuell AI

Köper du IONIQ 3 kommer du (förhoppningsvis) bli god vän med Gleo – bilens egen AI.

Enligt Hyundai ska röstassistenten agera hjälpsam medpassagerare och ska förstå kontext och kommandon med flera uppgifter. Om du någon i baksätet ber om sätesvärme, då ska Gleo kunna räkna ut, utifrån var rösten kommer ifrån, vilket säte som ska värmas.

”Gleo AI är en intelligent AI-agent som för naturliga samtal likt en medpassagerare och förstår användarens intentioner”, säger Jongho Lee, som varit med och utvecklat AI-assistenten.

”Kreativ plattform”

Med det nya infotainmentsystemet öppnar man också dörren för externa utvecklare. App Market blir en öppen plattform för tredjepartstjänster och Pleos Playground en plats där utvecklare får ta del av API:er och verktyg för att bygga egna appar till systemet.

”Vi ser fram emot att forma framtidens mobilitet tillsammans med utvecklare världen över”, säger Cheehyung Yoon, chef för teamet som tagit fram Pleos Playground.

Inspirerad av Tesla, fast bättre

Har du suttit i en Tesla Model 3 eller Model Y på det senaste kommer du nog känna igen dig i huvudskärmen. Hyundai sticker inte under stol med vart inspirationen kommer från.

”Ditt första intryck kommer sannolikt att vara att det ser ut som Tesla. Vi såg det som branschens riktmärke och byggde vidare på det för att maximera säkerhet och flexibilitet”, säger Chang-seob från UX-teamet.

