Nya elbilar laddar nu snabbare än ett vanligt bensinstopp

Flera nya elbilar kan nu laddas på bara några minuter och i vissa fall gå från nästan tomt batteri till hundratals kilometers räckvidd snabbare än många traditionella bensinstopp.

Utvecklingen drivs framför allt av kinesiska tillverkare som pressar gränserna för både batteriteknik och laddsystem.

Kapplöpningen om ultrasnabb laddning blir samtidigt allt mer intensiv mellan världens största batteritillverkare.

Tidigare i år presenterade kinesiska CATL ett nytt Shenxing batteri som enligt bolaget kan laddas från 10 till 80 procent på bara 3 minuter och 44 sekunder.

Kina leder kapplöpningen

En av de mest uppmärksammade modellerna just nu är Denza Z9GT från BYD:s lyxmärke Denza.

Bilen uppges kunna laddas från 10 till 70 procent på omkring fem minuter när den används tillsammans med bolagets nya Flash Chargers med upp till 1 500 kW laddeffekt.

Det är nivåer som för bara några år sedan betraktades som omöjliga inom elbilsindustrin.

Även andra kinesiska tillverkare som XPeng har tagit stora steg framåt.

Den nya versionen av SUV modellen G6 ska kunna nå 80 procents laddning på omkring tolv minuter under rätt förhållanden.