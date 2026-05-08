Utvecklingen av ultrasnabb laddning förändrar nu hela elbilsmarknaden och minskar en av de största invändningarna mot elbilar.
Nya elbilar laddar nu snabbare än ett vanligt bensinstopp
Under flera år har räckviddsångest varit ett av de vanligaste argumenten mot elbilar.
Men nu sker ett tekniksprång som kan förändra spelplanen helt.
Flera nya elbilar kan nu laddas på bara några minuter och i vissa fall gå från nästan tomt batteri till hundratals kilometers räckvidd snabbare än många traditionella bensinstopp.
Utvecklingen drivs framför allt av kinesiska tillverkare som pressar gränserna för både batteriteknik och laddsystem.
Kapplöpningen om ultrasnabb laddning blir samtidigt allt mer intensiv mellan världens största batteritillverkare.
Tidigare i år presenterade kinesiska CATL ett nytt Shenxing batteri som enligt bolaget kan laddas från 10 till 80 procent på bara 3 minuter och 44 sekunder.
Kina leder kapplöpningen
En av de mest uppmärksammade modellerna just nu är Denza Z9GT från BYD:s lyxmärke Denza.
Bilen uppges kunna laddas från 10 till 70 procent på omkring fem minuter när den används tillsammans med bolagets nya Flash Chargers med upp till 1 500 kW laddeffekt.
Det är nivåer som för bara några år sedan betraktades som omöjliga inom elbilsindustrin.
Även andra kinesiska tillverkare som XPeng har tagit stora steg framåt.
Den nya versionen av SUV modellen G6 ska kunna nå 80 procents laddning på omkring tolv minuter under rätt förhållanden.
Europeiska märken svarar
Samtidigt försöker flera europeiska och premiumorienterade tillverkare hålla jämna steg i utvecklingen.
Porsche, BMW, Volvo och Lotus satsar nu på modeller som klarar betydligt högre laddhastigheter än tidigare generationers elbilar.
Flera nya modeller väntas dessutom kombinera ultrasnabb laddning med räckvidder på över 70 mil.
För många bilköpare blir laddtiden nu viktigare än själva räckvidden.
Branschanalytiker menar att framtidens konkurrens inte främst handlar om toppfart eller design utan om hur snabbt bilen kan återvända till vägen efter ett laddstopp.
Infrastruktur blir avgörande
Utvecklingen ställer samtidigt stora krav på laddnätverken runt om i Europa.
Företag som Ionity, Gridserve och flera energibolag investerar nu kraftigt i nya högkapacitetsstationer som klarar nästa generations elbilar.
Men infrastrukturen ligger fortfarande efter i många delar av Europa och Sverige.
För att den nya tekniken ska få fullt genomslag krävs betydligt fler ultrasnabba laddare längs motorvägar och i större städer.
