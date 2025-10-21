Nya bilder: Japansk gigant teasar om sin nya look

Det är en spännande utveckling för bilmärket som fortsätter att betona körglädje även när tekniken blir grönare och mer elektrifierad.

Alla de japanska biltillverkarna har börjat ge smakprov på vad de planerar att visa upp på Japan Mobility 2025 Show i Tokyo i slutet av oktober.

En av dem är Mazda, som trots en mindre monter väntas dra till sig stor uppmärksamhet med sin Vision-konceptbil.

Design som plattform för framtiden

Mazda menar att Vision-konceptet är mer än bara en utställningsbil – den avslöjar nämligen riktningen för designen hos framtida modeller. Den fungerar som en plattform för både design och teknik, och ger en tydlig indikation på vad man kan förvänta sig.

Den första bilden på bilen visar flera intressanta designelement. Vi ser bland annat ramlösa fönster, mycket jämna ytor och en strömlinjeformad taklinje.

Det finns också detaljer som futuristiska nackstöd och kameror som ersätter de traditionella sidospeglarna.