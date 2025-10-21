Dagens PS
Nya bilder: Japansk gigant teasar om sin nya look

Det här är siluetten av det nya konceptet av Mazda. (Foto: Mazda)
Det här är siluetten av det nya konceptet av Mazda. (Foto: Mazda)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

En ny designfilosofi är på väg att ta form hos den japanska biltillverkaren. En första bild på konceptbilen hintar om en ren och svepande formgivning som sätter tonen för kommande modeller.

Det är en spännande utveckling för bilmärket som fortsätter att betona körglädje även när tekniken blir grönare och mer elektrifierad.

Alla de japanska biltillverkarna har börjat ge smakprov på vad de planerar att visa upp på Japan Mobility 2025 Show i Tokyo i slutet av oktober.

En av dem är Mazda, som trots en mindre monter väntas dra till sig stor uppmärksamhet med sin Vision-konceptbil.

Design som plattform för framtiden

Mazda menar att Vision-konceptet är mer än bara en utställningsbil – den avslöjar nämligen riktningen för designen hos framtida modeller. Den fungerar som en plattform för både design och teknik, och ger en tydlig indikation på vad man kan förvänta sig.

Den första bilden på bilen visar flera intressanta designelement. Vi ser bland annat ramlösa fönster, mycket jämna ytor och en strömlinjeformad taklinje.

Det finns också detaljer som futuristiska nackstöd och kameror som ersätter de traditionella sidospeglarna.

Kan vara nästa Mazda3

Det är svårt att definitivt fastställa vilken karosstyp bilen representerar, då den skulle kunna vara antingen en coupéliknande suv eller en sportig personbil.

Linjerna på sidofönstren och D-stolpen har dock en viss likhet med dagens Mazda3, vilket har lett till spekulationer om att detta kan vara en förhandstitt på nästa generation av den modellen.

Tidsmässigt skulle det vara passande, eftersom den nuvarande Mazda3 presenterades under 2019.

Fortsatt fokus på körglädje

Mazdas tema för mässan i Tokyo kretsar kring att deras bilar även i fortsättningen ska vara roliga att köra, även om de har lägre utsläpp än nuvarande modeller.

Detta kan syfta på en bredd av drivlinor, inklusive elbilar, laddhybrider och bilar med förbränningsmotorer.

Tillverkaren vill behålla sin identitet och betona att övergången till grönare teknik inte behöver innebära ett slut på körupplevelsen.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

