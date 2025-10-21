Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare

Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner.

En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt

Sötnosen. (Foto: Renault)

Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. På bara ett år har den lilla elbilen, som kombinerar nostalgi och modern teknik, fått ett enormt genomslag i Europa och återupplivat kärleken till originalmodellen från 70-talet.

Enligt Renaults marknadschef Arnaud Belloni, skriver brittiska Autocar, är designen en stor anledning till att försäljningen går så bra. Belloni menar att den retroinspirerade formgivningen bidragit till att nå helt nya kunder som tidigare inte kört en Renault.

Succén är mätbar.

Detta lille knippe charm har fångat Europa och säljer som attan. (Foto: Renault)

Under årets första sex månader registrerades drygt 34 000 exemplar av Renault 5 i Europa, vilket gör den till en av kontinentens mest registrerade elbilar.

Bara i Frankrike såldes omkring 5 000 bilar i september, vilket var nästan lika många som bensinutgåvan av Renault Clio.

En fräck detalj på bilen. (Foto: Renault)

“R5 dundrar fram på många marknader – i Frankrike, Storbritannien, Tyskland … till och med i Belgien, där Renault var nästan osynligt tidigare. Och häromdagen ringde vår avdelning i Turkiet och bad om tusen bilar till”, säger Belloni.