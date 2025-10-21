Dagens PS
Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare

En bil med hållare för en baguette är alltid en vinnare. (Foto: Renault)
En bil med hållare för en baguette är alltid en vinnare. (Foto: Renault)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Den retroinspirerade elbilen har tagit Europa med storm, och framgångarna är så stora att tillverkaren redan nu hintar om en efterföljare.

Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner.

En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt

Sötnosen. (Foto: Renault)
Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. På bara ett år har den lilla elbilen, som kombinerar nostalgi och modern teknik, fått ett enormt genomslag i Europa och återupplivat kärleken till originalmodellen från 70-talet.

Enligt Renaults marknadschef Arnaud Belloni, skriver brittiska Autocar, är designen en stor anledning till att försäljningen går så bra. Belloni menar att den retroinspirerade formgivningen bidragit till att nå helt nya kunder som tidigare inte kört en Renault.

Succén är mätbar.

Detta lille knippe charm har fångat Europa och säljer som attan. (Foto: Renault)
Under årets första sex månader registrerades drygt 34 000 exemplar av Renault 5 i Europa, vilket gör den till en av kontinentens mest registrerade elbilar.

Bara i Frankrike såldes omkring 5 000 bilar i september, vilket var nästan lika många som bensinutgåvan av Renault Clio.

En fräck detalj på bilen. (Foto: Renault)
“R5 dundrar fram på många marknader – i Frankrike, Storbritannien, Tyskland … till och med i Belgien, där Renault var nästan osynligt tidigare. Och häromdagen ringde vår avdelning i Turkiet och bad om tusen bilar till”, säger Belloni.

Du kan ladda saker med bilen så klart. (Foto: Renault)
Ikonstatus: Jämförs med Porsche och Mini

Trots att Renault 5 E-Tech bara nyligen lanserats, bekräftar Renault att en ny version redan är under utveckling.

Belloni jämför modellen med ikoner som Mini Cooper och Porsche 911, bilar vars design måste utvecklas varsamt utan att förneka sitt ursprung.

Den väldigt kantiga indredningen. (Foto: Renault)
“Det skulle vara ett stort fel att inte förnya R5. Vår uppgift är att förbereda nästa generation så att vi kan sälja dem ytterligare en R5”, säger Belloni.

Nästa Renault 5 ska därför vara en “mjuk evolution” av den nuvarande modellen, en naturlig fortsättning som direkt kan kännas igen på sin klassiska siluett och fyrkantiga proportioner.

Väljer du gul inredning? (Foto: Renault)
Eller den mer grå-blåa? (Foto: Renault)
Hur ser intresset ut i Sverige?

I Sverige har intresset varit något svalare jämfört med övriga Europa. Trots det är Renault 5 med 876 registrerade exemplar fram till sista september den mest registrerade modellen från Renault hittills i år på den svenska marknaden, skriver Elbilen.

I Danmark har succén varit större, delvis tack vare att bilen säljs billigare där än i många andra europeiska länder. Sedan lanseringen har det registrerats 2 205 exemplar i Danmark, skriver Input.

BilförsäljningElbilRenault
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

