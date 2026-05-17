Kris för Mercedes. Lösningen? Enligt vd Ola Källenius kan det vara att biljätten tar ett rejält kliv in i försvars- och vapensektorn.
Nu vill Mercedes bli ett försvarsföretag
Liksom de flesta biltillverkare i väst – och framför allt de i Europa – står Mercedes mitt i en kraftig motvind.
Vinsten för koncernen halverades i stort förra året, i spåren av kinesisk konkurrens och i än kraftigare spår av fientliga amerikanska handelstullar.
I dag kämpar Mercedes under svenske vd:n Ola Källenius för att hålla sin konkurrenskraft mot högteknologiska nykomlingar från Kina, men måste även hitta alternativ.
Nu säger Mercedes-Benz att man kan tänka sig att gå in mer profilerat och starkare i produktion för försvaret.
Ola Källenius menar att den tyska biljätten kan gå in i försvarsproduktion ”så länge det är affärsmässigt vettigt”.
”Villiga att göra det”
”Världen har blivit en mer oförutsägbar plats och det är helt klart att Europa behöver öka sin försvarsprofil”, säger Källenius hos Wall Street Journal.
”Om vi kan spela en positiv roll i det, skulle vi vara villiga att göra det.”
Källenius uttalande kommer i ett läge där stora delar av den tyska tillverkningsindustrin, som stått still i flera år, försvar hitta en ny roll och kunna kapitalisera på västvärldens ohämmade upprustning.
Längs den vägen för exempelvis Volkswagen samtal med israeliska företag för att producera komponenter till landets artilleri.
Rheinmetall hittar partners
Fler, mer näraliggande partnerskap, är på gång. Tidigare under maj meddelade Rheinmetall, Tysklands största vapentillverkare, att man ingått ett avtal för att producera kryssningsmissiler tillsammans med ett nederländskt företag.
Under denna vecka har man annonserat ett partnerskap med Deutsche Telekom kring en drönarskyddssköld, en del i ansträngningarna för att skydda Tysklands kritiska infrastruktur.
Apropå Mercedes flaggande om att bli ett försvarsföretag, pågår i USA samtal mellan Donald Trumps administration å ena sidan och General Motors och Ford å den andra.
Det handlar primärt om att använda bilföretagens personal och fabriker för att öka produktionen av ammunition.
Mercedes har en roll i försvaret
När det gäller Mercedes spelar man redan en viss roll inom försvarssektorn. Koncernen avknoppade sin lastbilsdivision 2021 men är fortfarande dess största aktieägare.
Divisionen tillverkar stora lastbilar för militärt bruk.
Mercedes har även länge erbjudit varianter av sina G-klass-Suv:ar som militära fordon globalt.
Ola Källenius menar nu att Mercedes styrka som storskalig biltillverkare, skulle kunna göra att de kan agera mer direkt och konkret inom militär hårdvara.
”Det bilföretag gör utomordentligt bra – och vi är bra på det – är att bygga högkvalitativa precisionsmaskiner i större volymer”, säger Källenius hos WSJ.
Mer konkret ser Mercedes-vd:n försvar som en möjlighet att återta vinster och casha in.
Försvarsproduktion skulle vara ”en mindre andel av vår verksamhet” men ”kunna vara en växande nisch som även skulle kunna bidra till våra affärsresultat”, påpekar Källenius.
