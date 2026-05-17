Nu vill Mercedes bli ett försvarsföretag

I dag kämpar Mercedes under svenske vd:n Ola Källenius för att hålla sin konkurrenskraft mot högteknologiska nykomlingar från Kina, men måste även hitta alternativ.

Nu säger Mercedes-Benz att man kan tänka sig att gå in mer profilerat och starkare i produktion för försvaret.

Ola Källenius menar att den tyska biljätten kan gå in i försvarsproduktion ”så länge det är affärsmässigt vettigt”.

Varningen: ”EU får bilindustrin att kollapsa”. Dagens PS

”Villiga att göra det”

”Världen har blivit en mer oförutsägbar plats och det är helt klart att Europa behöver öka sin försvarsprofil”, säger Källenius hos Wall Street Journal.

”Om vi ​​kan spela en positiv roll i det, skulle vi vara villiga att göra det.”

Källenius uttalande kommer i ett läge där stora delar av den tyska tillverkningsindustrin, som stått still i flera år, försvar hitta en ny roll och kunna kapitalisera på västvärldens ohämmade upprustning.

Längs den vägen för exempelvis Volkswagen samtal med israeliska företag för att producera komponenter till landets artilleri.

ANNONS

Dramat hos Mercedes: Ett av bilvärldens tyngsta avhopp. Dagens PS