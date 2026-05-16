Japanska biljättar varnar: “Vi vet inte om vi överlever”

Efter ett fabriksbesök i Shanghai ska Hondas ledning ha dragit en brutal slutsats om konkurrensen från Kina. “Vi har ingen chans mot det”, säger Hondachefen Toshihiro Mibe enligt The Economist.

Bakom uttalandet döljer sig en växande oro inom hela den japanska bilindustrin där flera tillverkare nu pressas av snabbt växande kinesiska konkurrenter inom elbilar och batteriteknik.

Samtidigt har Honda redan börjat backa från delar av sina tidigare elbilsplaner efter växande ekonomisk press.

Bolaget har varnat för miljardförluster kopplade till den snabba elektrifieringen och tvingas nu omvärdera delar av strategin för att skydda lönsamheten.

Elbilar och handelskrig slår hårt

Hos Honda väntas nu det första rörelseunderskottet på omkring 70 år. Samtidigt har Toyota Motor Corporation sett vinsten falla kraftigt under årets första kvartal.

Flera faktorer pressar samtidigt branschen. Kriget i Mellanöstern har drivit upp priserna på material och energi medan nya tullar och handelsspänningar ökar kostnaderna ytterligare på viktiga exportmarknader.

Men den kanske största utmaningen kommer från Kina. Kinesiska tillverkare har på kort tid blivit betydligt snabbare och billigare inom utvecklingen av elbilar.

Samtidigt har japanska märken länge varit beroende av hybridteknik och förbränningsmotorer. Det gör omställningen både dyr och riskfylld.