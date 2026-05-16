Japans klassiska bilindustri pressas nu hårt av kinesiska elbilar, stigande kostnader och en snabbt förändrad marknad där flera av landets största tillverkare kämpar för framtiden.
Japanska biljättar varnar: “Vi vet inte om vi överlever”
Under decennier har japanska bilmärken varit symboler för kvalitet, teknik och global dominans. Men nu kommer allt mörkare signaler från några av världens största biltillverkare.
Efter ett fabriksbesök i Shanghai ska Hondas ledning ha dragit en brutal slutsats om konkurrensen från Kina. “Vi har ingen chans mot det”, säger Hondachefen Toshihiro Mibe enligt The Economist.
Bakom uttalandet döljer sig en växande oro inom hela den japanska bilindustrin där flera tillverkare nu pressas av snabbt växande kinesiska konkurrenter inom elbilar och batteriteknik.
Samtidigt har Honda redan börjat backa från delar av sina tidigare elbilsplaner efter växande ekonomisk press.
Bolaget har varnat för miljardförluster kopplade till den snabba elektrifieringen och tvingas nu omvärdera delar av strategin för att skydda lönsamheten.
Elbilar och handelskrig slår hårt
Hos Honda väntas nu det första rörelseunderskottet på omkring 70 år. Samtidigt har Toyota Motor Corporation sett vinsten falla kraftigt under årets första kvartal.
Flera faktorer pressar samtidigt branschen. Kriget i Mellanöstern har drivit upp priserna på material och energi medan nya tullar och handelsspänningar ökar kostnaderna ytterligare på viktiga exportmarknader.
Men den kanske största utmaningen kommer från Kina. Kinesiska tillverkare har på kort tid blivit betydligt snabbare och billigare inom utvecklingen av elbilar.
Samtidigt har japanska märken länge varit beroende av hybridteknik och förbränningsmotorer. Det gör omställningen både dyr och riskfylld.
Unga väljer bort bilen
Krisen handlar dessutom inte bara om teknik och ekonomi utan också om kultur och demografi. Japans befolkning minskar samtidigt som yngre generationer visar betydligt mindre intresse för bilar än tidigare.
“Ungas intresse flyttar från bilar till digitala tjänster och kommunikationsverktyg”, säger Toyota chefen Yoichiro Ichimaru enligt japanska medier.
Samtidigt genomför Nissan Motor Corporation omfattande sparprogram med fabriksnedläggningar och försäljning av tillgångar för att minska kostnaderna.
Analytiker bedömer nu att flera japanska tillverkare kan tvingas samarbeta tätare framöver för att klara de enorma investeringar som krävs inom elbilar och AI teknik.
För en industri som en gång dominerade bilvärlden handlar det plötsligt inte längre om tillväxt utan om överlevnad.
Missa inte:
Bilen visar vem du är – och dessa är värst – Dagens PS
Range Rover lockar kriminella – sex bilar stulna under maj – Dagens PS