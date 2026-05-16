Brittiska Rolls-Royce blandar nu exklusiv lyx med färgstark gatukonst i en av märkets mest uppseendeväckande specialmodeller hittills.
Rolls-Royce tar lyx till ny nivå med graffiti inspirerad SUV
Lyxbilar brukar förknippas med diskret elegans, mörka färger och klassiskt hantverk. Men nu väljer Rolls-Royce Motor Cars att ta ett oväntat steg in i en helt annan värld.
Tillsammans med den franske konstnären Cyril Kongo presenterar bilmärket nu en unik version av Black Badge Cullinan där graffiti och street art står i centrum för designen.
Resultatet är en SUV som snarare påminner om ett rullande konstverk än en traditionell lyxbil. Samtidigt växer debatten om hur extrema priserna på moderna lyxsuvar har blivit.
Rolls-Royce Motor Cars och andra exklusiva märken säljer nu specialmodeller för tiotals miljoner kronor till kunder som vill ha maximal individualisering och unika designkoncept.
Handmålad konst över hela interiören
Exteriören hålls relativt mörk och elegant med svart Crystal Over Black lackering, men detaljerna avslöjar snabbt att det handlar om något helt annat än en standardmodell.
Färgstarka kontraster syns i coachlinjer, bromsok och specialdetaljer runt bilen. Den verkliga upplevelsen väntar dock inne i kupén.
Instrumentpanelen, dörrarna och flera träpaneler har handmålats av Cyril Kongo själv med intensiva färger och grafiska motiv inspirerade av modern gatukonst.
Även det klassiska Starlight innertaket har fått specialdesignade detaljer. “Varje panel i bilen är unik”, enligt Rolls-Royce.
Interiören får dessutom kontrastfärger i säten, golvmattor och läderpaneler för att förstärka känslan av modern konstinstallation.
Lyxbilar blir allt mer personliga
Projektet visar samtidigt hur marknaden för ultra lyxiga bilar förändras snabbt. För världens mest förmögna kunder räcker det inte längre med exklusiva material och hög komfort.
Allt fler vill istället ha personliga och unika bilar som fungerar som designobjekt och statussymboler.
Det har gjort att tillverkare som Rolls-Royce, Bentley och Ferrari satsar allt mer på specialbyggda modeller och skräddarsydda samarbeten med konstnärer och designers.
“Det här är inte bara en bil utan en duk på hjul”, beskrivs samarbetet i branschmedier.
Priset på modellen har inte offentliggjorts men väntas hamna långt över standardversionen av Black Badge Cullinan som redan tillhör världens dyraste SUV modeller.
Och med den nya graffiti inspirerade Cullinan visar Rolls-Royce att framtidens lyx inte längre behöver vara diskret.
