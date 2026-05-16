Rolls-Royce tar lyx till ny nivå med graffiti inspirerad SUV

Tillsammans med den franske konstnären Cyril Kongo presenterar bilmärket nu en unik version av Black Badge Cullinan där graffiti och street art står i centrum för designen.

Resultatet är en SUV som snarare påminner om ett rullande konstverk än en traditionell lyxbil. Samtidigt växer debatten om hur extrema priserna på moderna lyxsuvar har blivit.

Rolls-Royce Motor Cars och andra exklusiva märken säljer nu specialmodeller för tiotals miljoner kronor till kunder som vill ha maximal individualisering och unika designkoncept.

Rolls-Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo kombinerar klassisk brittisk lyx med färgstark gatukonst och handmålade detaljer i både exteriör och interiör. (Foto: Rolls-Royce)

Handmålad konst över hela interiören

Exteriören hålls relativt mörk och elegant med svart Crystal Over Black lackering, men detaljerna avslöjar snabbt att det handlar om något helt annat än en standardmodell.

Färgstarka kontraster syns i coachlinjer, bromsok och specialdetaljer runt bilen. Den verkliga upplevelsen väntar dock inne i kupén.

Instrumentpanelen, dörrarna och flera träpaneler har handmålats av Cyril Kongo själv med intensiva färger och grafiska motiv inspirerade av modern gatukonst.

ANNONS

Även det klassiska Starlight innertaket har fått specialdesignade detaljer. “Varje panel i bilen är unik”, enligt Rolls-Royce.

Interiören får dessutom kontrastfärger i säten, golvmattor och läderpaneler för att förstärka känslan av modern konstinstallation.