Bentley avslöjar nya lyxsuven inspirerad av alpstugor

Nu presenterar Bentley Motors en ny specialversion av sin SUV Bentayga som hämtar inspiration direkt från de schweiziska Alperna.

Den nya Bentayga Chalet Edition har utvecklats tillsammans med Bentleys specialdivision Mulliner och riktar sig till kunder som vill kombinera lyx, vinterliv och exklusiv design i samma bil.

Resultatet är en SUV där nästan varje detalj för tankarna till exklusiva skidorter och privata alpstugor. Samtidigt kommer Bentleys nya lyxsatsning i ett känsligt läge för bilmärket.

Bentley Motors har nyligen rapporterat ett kraftigt vinstfall bakom kulisserna när efterfrågan bromsat in på flera viktiga marknader.

Bentley Bentayga Chalet Edition hämtar inspiration från exklusiva alpstugor i Schweiz med specialdesignad interiör och detaljer utvecklade av Mulliner. (Foto: Bentley)

Alpdesign både utvändigt och invändigt

Exteriören lackeras i färgen Light Tudor Grey med detaljer i kopparliknande Fireglow finish kring karossen och fälgarna. Kombinationen ska enligt Bentley spegla känslan av modern bergslyx. Men det är framför allt interiören som sticker ut.

Kupén får omfattande träpaneler, tweeddetaljer och exklusivt läder inspirerat av klassiska chalet miljöer i Schweiz. På instrumentpanelen syns även specialdesignade dekorationer med alpina motiv och detaljer framtagna specifikt för modellen.

I baksätet har Bentley dessutom ersatt den traditionella tvåsitslösningen med en mer praktisk tresitslayout för att skapa större flexibilitet under resor.

“Varje material och detalj ska spegla diskret och tidlös lyx”, förklarar designchefen i bolagets PM