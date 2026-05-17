Brittiska Bentley tar nu exklusiv lyx till en ny nivå med en specialversion av Bentayga där schweiziska alpstugor och vinterresor står i centrum för designen.
Bentley avslöjar nya lyxsuven inspirerad av alpstugor
Lyxbilstillverkare tävlar inte längre bara om prestanda och teknik. För de allra mest exklusiva kunderna handlar det allt oftare om känsla, hantverk och livsstil.
Nu presenterar Bentley Motors en ny specialversion av sin SUV Bentayga som hämtar inspiration direkt från de schweiziska Alperna.
Den nya Bentayga Chalet Edition har utvecklats tillsammans med Bentleys specialdivision Mulliner och riktar sig till kunder som vill kombinera lyx, vinterliv och exklusiv design i samma bil.
Resultatet är en SUV där nästan varje detalj för tankarna till exklusiva skidorter och privata alpstugor. Samtidigt kommer Bentleys nya lyxsatsning i ett känsligt läge för bilmärket.
Bentley Motors har nyligen rapporterat ett kraftigt vinstfall bakom kulisserna när efterfrågan bromsat in på flera viktiga marknader.
Alpdesign både utvändigt och invändigt
Exteriören lackeras i färgen Light Tudor Grey med detaljer i kopparliknande Fireglow finish kring karossen och fälgarna. Kombinationen ska enligt Bentley spegla känslan av modern bergslyx. Men det är framför allt interiören som sticker ut.
Kupén får omfattande träpaneler, tweeddetaljer och exklusivt läder inspirerat av klassiska chalet miljöer i Schweiz. På instrumentpanelen syns även specialdesignade dekorationer med alpina motiv och detaljer framtagna specifikt för modellen.
I baksätet har Bentley dessutom ersatt den traditionella tvåsitslösningen med en mer praktisk tresitslayout för att skapa större flexibilitet under resor.
“Varje material och detalj ska spegla diskret och tidlös lyx”, förklarar designchefen i bolagets PM
Lyxmarknaden fortsätter växa
Samtidigt visar modellen hur den globala marknaden för ultra lyxiga SUV modeller fortsätter expandera trots ekonomisk osäkerhet i stora delar av världen.
För de mest förmögna kunderna handlar bilköpet allt mindre om transport och allt mer om identitet och upplevelser.
Bentayga Chalet Edition erbjuds både med Bentleys klassiska V8 motor och som laddhybrid med elektrisk räckvidd för kortare vardagskörning.
Priset har ännu inte offentliggjorts officiellt men standardversionen av Bentayga ligger redan på nivåer motsvarande flera miljoner kronor.
Och med Chalet Edition ser Bentley ut att rikta in sig på en kundgrupp som vill att även bilens interiör ska kännas som ett exklusivt semesterboende i Alperna.
