Ny bromsteknik från Italien: "Brake-by-wire"

Och ska man vara helt krass är det inte bara elbilar som lider av dåliga bromsar. När svenska husbilar ska besiktas är just bromsarna ett problemområde, detta då fordonen blir stående långa perioder varje år – vilket gör att bromsarna ärgar fast och tappar verkan.

Lösning på spåren

Men nu kan ett italienskt företag vara en lösning på spåren. Man har nämligen precis annonserat att en helt ny typ av bromsar som bolaget tagit fram kommer att börja massproduceras till en stor biltillverkare, vilket märke det handlar om är man dock förtegen kring.

”Serietillverkningen har redan startat för en ledande global biltillverkare,” säger en talesperson för Brembo till The Drive. ”Vi kan dock inte lämna några uppgifter om kunden eftersom programmet omfattas av sekretessavtal.”

Så funkar Brembos nya bromsar

Traditionellt sett funkar bilbromsar genom att bromsvätska pressas genom rör ut till varje hjul, där trycket får bromsbelägg att klämma åt en roterande bromsskiva – och bilen saktar ner.

Brembos nya bromssystem “Sensify” förlitar sig helt på elektroniska signaler och små elmotorer, så kallad brake-by-wire (ungefär som steer-by-wire). Bromsvätska blir därmed överflödigt.

Brembo beskriver sitt system som en plug-and-play-lösning som kan integreras både på plattformsnivå eller i ett befintligt system.

”Vi räknar med att utrusta hundratusentals fordon per år, vilket banar väg för en storskalig utrullning av Sensify och stärker företagets ambition att bidra till en framtid utan olyckor”, skriver bolaget på den egna hemsidan.



