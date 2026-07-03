Tusentals i protest mot Mercedes-Benz sparplaner

Enligt fackförbundet deltog fler än 33 000 arbetare över hela landet i protesterna. Mercedes-Benz uppgav att det var närmare 16 000 personer som demonstrerat vid sex av deras fabriker.

IG Metall säger att fredags aktion är början på en våg av protester mot nedskärningar inom branschen. I förra veckan kom uppgifter om att Volkswagen ska göra sig av med närmare 100 000 anställda de kommande åren.

Den tyska fordonsindustrin pressas hårt av bland annat vikande efterfrågan i Kina, och av effekterna av Irankriget.