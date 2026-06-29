Jesko: Sinnessjuka rekordet på flygrakan

300 knyck med mobiltelefonen i högsta hugg

I en video publicerad på Koenigseggs Youtube-kanal ser man testföraren Markus Lundh fippla med sin mobiltelefon bakom ratten i en Jesko Absolut. Under huven väntar 1600 hästar på att släppas fria genom bakhjulen, någon eldrift är det inte tal om.

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Plattan når mattan och det är knappt så att kupékameran hänger med.

Quarter mile-strecket (402 meter) swishar förbi efter 8,54 sekunder – då i en hastighet om 305 km/h.

Men Lundh släpper inte på gasen, och half mile-strecket (804 meter) passeras i 373 km/h. Klockan visar 12,76 sekunder.

Världsrekordet på båda sträckorna ansågs krossade av Racelogic, som verifierade mätningarna. Och lagom malligt påpekar Christian von Koenigsegg att asfalten är obehandlad, att däcken i är standardutförande, och att man inte ens prioriterat ”straight line acceleration” när man utvecklade Jesko.