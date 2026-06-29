Det är nästan synd om gamla landningsbanan utanför Koenigseggs fabrik i Ängelholm, den utsätts för enorma kraftmätningar – även nu, decennier efter att de sista Jas Gripen lyft.
Jesko: Sinnessjuka rekordet på flygrakan
Här testar nämligen lyxtillverkaren sina bilar och under nationaldagen lyckades man med konststycket att krossa dubbla världsrekord under en och samma testkörning.
300 knyck med mobiltelefonen i högsta hugg
I en video publicerad på Koenigseggs Youtube-kanal ser man testföraren Markus Lundh fippla med sin mobiltelefon bakom ratten i en Jesko Absolut. Under huven väntar 1600 hästar på att släppas fria genom bakhjulen, någon eldrift är det inte tal om.
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Plattan når mattan och det är knappt så att kupékameran hänger med.
Quarter mile-strecket (402 meter) swishar förbi efter 8,54 sekunder – då i en hastighet om 305 km/h.
Men Lundh släpper inte på gasen, och half mile-strecket (804 meter) passeras i 373 km/h. Klockan visar 12,76 sekunder.
Världsrekordet på båda sträckorna ansågs krossade av Racelogic, som verifierade mätningarna. Och lagom malligt påpekar Christian von Koenigsegg att asfalten är obehandlad, att däcken i är standardutförande, och att man inte ens prioriterat ”straight line acceleration” när man utvecklade Jesko.
Ny programvara kirrade tiden
Koenigsegg skriver att det hela gjordes möjligt av en ny uppdatering av Jesko Absoluts mjukvara, vilken alla Absolut-ägare kommer få ta del av via en nedladdningsbar uppdatering.
Enligt Motor1 är Koenigsegg dock övertygade om att fler hastighetsrekord kommer att slås framöver. Dock inte nödvändigtvis med en Jesko.
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Herr von Koenigsegg har nämligen antytt att den mer praktiska fyrsitsiga Gemera faktiskt kan bli ännu snabbare på raksträcka, eftersom den är en hybrid med fyrhjulsdrift och betydligt mer kraft.
Den elektrifierade V8-motorn levererar totalt 2 300 hästkrafter, medan Jesko Absolut “bara” kan nå 1 280 hästkrafter på bensin, eller 1 600 hästkrafter när den körs på E85.
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