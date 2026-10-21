Renault-chefen: Då blir europeiska bilar 30 000 kr dyrare

År 2025 verkar prisutvecklingen ha lugnat ned sig något: Siffror från 2026 pekar på stora besparingar i tillverkningen för bland annat elbilsbatterier, men den växande trenden med större bilar innebar att priserna fortsatt uppåt.

Provost: EU-reglerna eldar på priserna

Och dyrare väntas bilarna bli. Renault-vd:n François Provost menar i en intervju med AutoWeek att allt hårdare och mer avancerade EU-regler innebär att priserna ökat på europeiska bilar med mer än 30 000 kronor under de senaste åtta åren.

Han exemplifierar med de obligatoriska förarassistanssystemen (vilka brukar gå under akronymen ADAS), strängare utsläppsnormer och nya krav på cybersäkerhet.

Och framåt prognostiserar han mer prisökningar till följd av fler regler att förhålla sig till. Redan 2030 tror Provost att bilpriserna i snitt ökat med ytterligare 30 000 kronor.

Kräver att nya regler stoppas

Totalt 60 000 kronor kan ha stor effekt i en köpkalkyl. I ett räkneexempel skulle den summan äta upp nästan hela prisskillnaden som står mellan toppversionen av Volvo EX40 (619 900 kr) och instegsversionen av EX60 (689 000 kr).

För en köpare skulle ett sådant hopp innebära mer räckvidd, modernare teknik och en större bil – kanske för en familj att växa i.

Renault-chefen är därför tydlig i sin åsikt: Regelverket behöver frysas under tio år, för att hålla kostnadsutvecklingen i schack.

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Småbilarna bjuder på efterlängtad utveckling

Flera tillverkare, främst europeiska och asiatiska, har de senaste åren lanserat små kompakta bilar som spelar en stor roll i att hålla snittpriserna på bilmarknaden nere. Transport Enviroment sammanfattar att ökningen av småbilar på marknaden har lett till en betydande sänkning av priserna i B-segmentet. Under 2025 sjönk priserna med 13 procent, motsvarande cirka 50 000 kronor.

Renault har med sin R5, R4 och snart även Twingo varit drivande i småbilsegmentet – vilket också burit frukt för företaget. Hittills i år har märket ökat sin försäljning med 2,6 procent i Europa, mycket tack vare R5:an, enligt Reuters.

Vidare var minstingen Clio tillsammans med dotterbolagets Sandero de bäst säljande modellerna i Europa under 2025 – vilket torde peka på att törsten efter småbilar alltjämt är stark, trots överflödet av stora SUV:ar på marknaden.