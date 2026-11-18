Det visar redan statistiken inför släppet av GTA 6, som finns att köpa från torsdagen.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) är ett action- och äventyrsspel från amerikanska Rockstar Games. Det är ett av världens mest efterlängtade datorspel.

Föregångaren släpptes för 13 år sedan och GTA 5 har sedan dess sålts i över 230 miljoner exemplar och blivit ett av världens mest sålda datorspel, enligt Take-Two Interactive.

Därmed är förväntningarna enorma på GTA 6 – ett actionspel där spelarna rör sig fritt i en enorm virtuell värld fylld av kriminalitet, biljakter och uppdrag.

KFC ordnar falsk begravning

I takt med att hysterin skruvas upp kommer också nya PR-trick på löpande band.

Ett sådant kommer från snabbmatkedjan KFC i Australien.

Den 19 november klockan 11 ska KFC hålla en begravning för en kvinna vid namn Ann Alibi på sin restaurang i Robina på Gold Coast i Queensland.

Problemet är bara att kvinnan aldrig har existerat.

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Namnet är en ordlek på det engelska uttrycket an alibi, alltså ett alibi.

Begravningen är ett marknadsföringstrick för att ge spelentusiaster en anledning att vara borta från jobbet under premiärdagen.

Deltagarna uppmanas att klä sig i begravningskläder och bjuds på gratis kyckling.

”Vi förstår att australier har sina skyldigheter, men vissa tillfällen är helt enkelt för viktiga för att missa”, säger en talesperson för KFC, enligt Mediaweek.

”Och i enlighet med Anns sista önskan har vi sett till att begravningen äger rum under arbetstid”, fortsätter talespersonen.