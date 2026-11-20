Batterierna finns i tre storlekar: 50, 58 och 79 kWh användbar kapacitet. Beroende på version och utrustning ligger den officiella räckvidden på upp till 646 kilometer enligt WLTP.

Förbrukningen börjar på låga 12,8 kWh per 100 kilometer. Det gör A2 till Audis mest energieffektiva serietillverkade modell hittills, något vi tidigare har skrivit om.

En modern (tråkigare?) tolkning av originalet

En sak som testarna verkar uppskatta är att Audi vågat behålla en del av originalets karaktär. Den första A2:an var en udda fågel när den lanserades 1999, med aluminiumkaross, låg vikt och en form som prioriterade aerodynamik framför konventionell bildesign.

Nya modellen är betydligt större och tyngre, men flera detaljer känns igen. Inte minst den delade bakrutan, de markerade hjulhusen och den sluttande taklinjen.

Top Gear beskriver dock designen som ganska återhållsam. Den saknar originalets egensinnighet, men har flera genomtänkta detaljer. Tidningen tror också att utseendet kan vara något som växer med tiden snarare än imponerar direkt.

Evo är inne på samma spår och konstaterar att bilen har en tydlig egen identitet, trots att tekniken i grunden kommer från Volkswagen-koncernens befintliga modellprogram.