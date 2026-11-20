Audi har återupplivat A2 med en helt elektrisk drivlina och en design som flirtar med originalet från 1999. Nu har de första testerna publicerats. Utöver de låga förbrukningssiffrorna bjuder modellen kanske inte på några direkta revolutioner, men får ändå beröm från testarna.
Nya Audi A2 testad: Elsnål och prisvärd
Nya Audi A2 e-tron är tänkt att bli märkets instegsmodell på elsidan. Den bygger på Volkswagens MEB-plattform, som bland annat lägger grunden för ID 3. Fyra effektnivåer erbjuds: 170, 190, 231 och 326 hästkrafter. Samtliga versioner är bakhjulsdrivna och kostar som billigast 454 800 kr.
Batterierna finns i tre storlekar: 50, 58 och 79 kWh användbar kapacitet. Beroende på version och utrustning ligger den officiella räckvidden på upp till 646 kilometer enligt WLTP.
Förbrukningen börjar på låga 12,8 kWh per 100 kilometer. Det gör A2 till Audis mest energieffektiva serietillverkade modell hittills, något vi tidigare har skrivit om.
En modern (tråkigare?) tolkning av originalet
En sak som testarna verkar uppskatta är att Audi vågat behålla en del av originalets karaktär. Den första A2:an var en udda fågel när den lanserades 1999, med aluminiumkaross, låg vikt och en form som prioriterade aerodynamik framför konventionell bildesign.
Nya modellen är betydligt större och tyngre, men flera detaljer känns igen. Inte minst den delade bakrutan, de markerade hjulhusen och den sluttande taklinjen.
Top Gear beskriver dock designen som ganska återhållsam. Den saknar originalets egensinnighet, men har flera genomtänkta detaljer. Tidningen tror också att utseendet kan vara något som växer med tiden snarare än imponerar direkt.
Evo är inne på samma spår och konstaterar att bilen har en tydlig egen identitet, trots att tekniken i grunden kommer från Volkswagen-koncernens befintliga modellprogram.
Balanserad och bekväm
När det gäller köregenskaperna är omdömena överlag positiva, även om tyska ADAC har vissa invändningar.
Top Gear uppskattar bilens balans, precisa styrning och stabila uppträdande. Den är inte direkt sportig, men känns väl avvägd och fungerar bra på kurviga vägar. Evo lyfter fram den låga ljudnivån, den fina komforten och en naturlig bromskänsla.
Norska DN är ännu mer positiv och beskriver A2 som en fröjd att köra. Särskilt den starkaste versionen får beröm för sin sportiga karaktär, där bakänden gärna hjälper till genom kurvorna.
ADAC är däremot inte lika övertygade. Under testkörningen upplevde de att bakvagnen kunde tappa greppet oväntat, även utan särskilt hård körning. Testarna misstänker att de lättrullande däcken kan ha prioriterats på bekostnad av väggreppet.
På minussida hamnar också förardisplayen, som enligt Top Gear upplevs lite märkligt designad.
Räckvidd och pris lockar
Priserna börjar som sagt på 454 800 kr för den minsta batteriversionen, S-line i topptrim kostar istället 641 600 kr – exklusive tillval med fälgar, teknikpaket och allehanda kupéförbättringar.
Top Gear konstaterar att A2 är mycket bil för pengarna, särskilt med tanke på utrymmena och den påkostade interiören. Evo lyfter också fram priset som en av modellens styrkor.
Sett till förbrukning slår A2 utlovade nivåer. ADAC uppmätte omkring 13–14 kWh per 100 kilometer i den svagare versionen under sin provkörning. Det är lovande siffror jämfört med tillverkarens 14,0 –15,7 kWh per 100 km, även om tyskarna inte genomfört ett fullständigt förbrukningstest.
DN framhåller också att bilen har gott om plats i baksätet och ett bagageutrymme som är större än hos flera konkurrenter. Med 396 liter lastutrymme kan den enligt testaren fungera som hushållets enda bil – han konstaterar till och med att modellen mer än gärna kan få en plats i hans egna garage.