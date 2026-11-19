Det tog längre tid än väntat att få Cybercaben gångbar, men så i början av oktober kunde skynket lyftas och Teslas nya självkörande bil presenterades för världen.

Stångas med techjätten

I USA är Teslas robottaxitjänst en av storspelarna på marknaden, jämfört med Alphabet-ägda Waymo är man dock fortfarande en regelrätt underdog.

Waymo har drygt 4000 självkörande fordon medan Teslas flotta ska uppgå till ungefär hälften av det, enligt Next Big Future. Och då inkluderas det tillskott av 200 Cybercabs som i dagarna adderats.

I ett marknadsperspektiv kan det inte ses som annat än stapplande barnsteg mot en framtid där de självkörande bilarna är vardag. Tesla meddelade tidigare i veckan att man ska investera cirka 33 miljarder kronor i sin fabrik i Tyskland, där är tanken att man inom en snar framtid ska börja bygga stora volymer av Cybercab – uppemot en miljon om året, om prognosen håller.

Och Waymo verkar inte vilja vara sämre. Enligt The Next Web är siktet inställt på 20 000 funktionella bilar till slutet av 2027. Redan nu har man inlett en liten expansion till Europa via London, och testkörningar pågår också i München. Teslas självkörande taxibilar körs uteslutande i USA för tillfället.

Därför behövs en rattlös Model Y

Cybercab är först ut som produktionsbil utan reglage som en mänsklig förare kan använda. Modellens stora svaghet är dock att den bara har två säten. Större sällskap behöver därför leta reda på en Model Y, om man vill hålla sig till Teslas taxitjänst.

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Och nu verkar Tesla vilja bredda sin robotaxiverksamhet. Elon Musk har enligt Business Insider berättat om planerna på en större, självkörande Model Y med plats för sex eller sju passagerare, precis som Cybercab ska den byggas utan ratt och pedaler. De Model Y som idag är del av de självkörande taxibilarna kan bara ta upp till fyra passagerare.

Den större bilen verkar dock få mer av en bakgrundsroll i flottan. Musk spår att upp till 90 procent av taxiresorna kommer att klaras av galant med den tvåsitsiga Cybercaben.

Crypto Briefing noterar att det varken talats om produktionsstart eller lanseringsdatum för den rattlösa Model Y-versionen.