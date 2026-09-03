Efter fem års frånvaro är Mitsubishi Pajero tillbaka. Den nya generationen har premiärvisats och markerar ett tydligt ställningstagande: Det här bolaget bygger inga primadonnor till SUV:s.
Mitsubishi med i racet igen – Pajero återuppstår som dieselturbo
I stället för ännu en högbyggd crossover får Pajero ett rejält chassi med stegram, lågväxel och fyrhjulsdrift. Japanerna menar att det här är Mitsubishis nya flaggskepp, och kan bli mer än så.
Modellen har anor från 1982 och de fyra tidigare generationerna har tillsammans byggts i över 3,29 miljoner exemplar. Den nya bilen blir sjusitsig och mäter 4,92 meter på längden, 1,93 meter på bredden och 1,91 meter på höjden.
Inte bara för pendling
Under skalet finns en stegramskonstruktion som hämtats från Mitsubishi Triton, något som gör den nya Pajeron betydligt mer terränginriktad än många moderna SUV:s. Fram sitter dubbla triangellänkar medan bakaxeln är stel och upphängd i ett femlänkssystem.
Motorvalet är en 2,4-liters diesel med variabel turbo. Hästkrafter har man inte velat släppa siffror på än, men vridmomentet mäts upp till 480 Nm.
Fyrhjulsdriften heter Super Select 4WD-II och kan köras med bakhjulsdrift, permanent fyrhjulsdrift eller låsta differentialer och lågväxel. Dessutom finns sju körlägen, bland annat för grus, snö, lera, sand och sten.
Terrängegenskaperna låter därmed lovande. Markfrigången är 23 centimeter och Mitsubishi anger en infallsvinkel på 30,4 grader, brytvinkel på 22,6 grader och utfartsvinkel på 25,8 grader. Ett särskilt kamerasystem kan dessutom visa vad som finns framför och under bilen när terrängen blir riktigt besvärlig.
Plats för hela familjen, och några till
Mitsubishis försök att göra Pajeron lyxigare än tidigare syns också. Kupén har plats för sju personer, trezons klimatanläggning och ventilerade säten. Framför föraren finns två 14,3-tumsskärmar och det gamla Pajero-trippelmätarklustret som bland annat kan visa lutning, höjd och kompassriktning har återuppstått digitalt.
Så tycks det om nya Pajero
Den amerikanska bilpressen är försiktigt positiv. MotorTrend tycker att Mitsubishi har gjort rätt som låtit Pajero behålla stegram, bakhjulsdriven grundarkitektur och riktig lågväxel. Samtidigt konstaterar tidningen att terrängmåtten inte riktigt matchar de mest extrema versionerna av Toyota 4Runner, Ford Bronco och Land Cruiser.
Motor1 är mer entusiastiska kring modellens potential och menar att en riktig terrängbil med ett starkt historiskt namn kan ge tillverkaren en välbehövlig boost.
Brittiska Autocar beskriver Pajero som en riktig ”hardcore 4×4” och ser Toyota Land Cruiser som den tydliga konkurrenten. Man gillar att Mitsubishi har prioriterat terrängegenskaper men samtidigt försökt hitta en bättre balans mot komfort och vägegenskaper. Frågetecknet är dock den stora dieselmotorn och utsläppen, som kan göra en europeisk lansering svårare.
Svenska M3 lyfter framför allt fram hur väl den nya bilen lyckas kombinera Pajeros klassiska, kantiga utseende med modern teknik och en mer påkostad interiör.
De första marknaderna blir Thailand, Japan och Australien. Från och med räkenskapsåret 2027 planerar Mitsubishi lansering i omkring 100 länder. Något europeiskt lanseringsdatum är däremot ännu inte presenterat.
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