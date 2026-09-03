Mitsubishi med i racet igen – Pajero återuppstår som dieselturbo

Modellen har anor från 1982 och de fyra tidigare generationerna har tillsammans byggts i över 3,29 miljoner exemplar. Den nya bilen blir sjusitsig och mäter 4,92 meter på längden, 1,93 meter på bredden och 1,91 meter på höjden.

Inte bara för pendling

Under skalet finns en stegramskonstruktion som hämtats från Mitsubishi Triton, något som gör den nya Pajeron betydligt mer terränginriktad än många moderna SUV:s. Fram sitter dubbla triangellänkar medan bakaxeln är stel och upphängd i ett femlänkssystem.

Motorvalet är en 2,4-liters diesel med variabel turbo. Hästkrafter har man inte velat släppa siffror på än, men vridmomentet mäts upp till 480 Nm.

Fyrhjulsdriften heter Super Select 4WD-II och kan köras med bakhjulsdrift, permanent fyrhjulsdrift eller låsta differentialer och lågväxel. Dessutom finns sju körlägen, bland annat för grus, snö, lera, sand och sten.

Terrängegenskaperna låter därmed lovande. Markfrigången är 23 centimeter och Mitsubishi anger en infallsvinkel på 30,4 grader, brytvinkel på 22,6 grader och utfartsvinkel på 25,8 grader. Ett särskilt kamerasystem kan dessutom visa vad som finns framför och under bilen när terrängen blir riktigt besvärlig.