Misslyckat Tesla-projekt blev världens minsta lyxhusbil

Tesla-camper
Misslyckat Tesla-projekt blev världens minsta lyxhusbil. (Foto: Carscoops)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Från ett misslyckat Tesla-tält till en succé på hjul – brittiska ingenjörer förvandlade fiaskot till världens minsta lyxhusbil.

När ett futuristiskt tak­tält till Tesla Model 3 flop­pade på marknaden valde brittiska Wheelhome att tänka om.

Resultatet blev Dashaway eCT, en mikroskopisk men genomtänkt husvagn med allt som krävs för ett liv på vägarna, inklusive el, kök och dubbelsäng. Det skriver Carscoops.

Från Teslas tak till egen trailer

Idén började som ett elegant tak­tält som skulle smälta samman med Teslas aerodynamiska linjer och ge elbilsägare en ny typ av campingupplevelse.

Men trots uppmärksamhet på mässor och sociala medier var intresset svalt.

I stället för att skrota projektet bestämde han sig för att bygga vidare.

Tak­tältet monterades på ett lätt trailerchassi, och plötsligt var konceptet fött: en kompakt husbil som alla typer av bilar kan dra, inte bara elbilar.

Litet format, stor komfort

Dashaway eCT mäter bara 3,8 meter i längd och väger omkring 340 kilo, vilket gör den enkel att hantera även för mindre bilar.

Trots sin storlek rymmer den två sovplatser, ett litet kök med elektrisk pump till vattentanken, kylskåp och utrymme för en portabel toalett.

En batteribank på 2 600 watt, ihop med en 200-watts solpanel, gör att man kan campa off-grid i upp till två dygn.

Elsystemet klarar att driva både mikrovågsugn och vattenkokare, lyx i miniformat.

Ny nisch för små lyxvagnar

Wheelhome säljer nu den lilla trailern för omkring 34 000 dollar och beskriver den som ”den minsta lyxcampingvagnen i världen”.
Projektet visar hur misslyckade idéer ibland kan bli startskottet för något mycket större.

Eller i det här fallet mycket mindre.

CampingTesla
Christian Pedersen
Christian Pedersen
