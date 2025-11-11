Misslyckat Tesla-projekt blev världens minsta lyxhusbil

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När ett futuristiskt tak­tält till Tesla Model 3 flop­pade på marknaden valde brittiska Wheelhome att tänka om.

Resultatet blev Dashaway eCT, en mikroskopisk men genomtänkt husvagn med allt som krävs för ett liv på vägarna, inklusive el, kök och dubbelsäng. Det skriver Carscoops.

Från Teslas tak till egen trailer

Idén började som ett elegant tak­tält som skulle smälta samman med Teslas aerodynamiska linjer och ge elbilsägare en ny typ av campingupplevelse.

Men trots uppmärksamhet på mässor och sociala medier var intresset svalt.

I stället för att skrota projektet bestämde han sig för att bygga vidare.

Tak­tältet monterades på ett lätt trailerchassi, och plötsligt var konceptet fött: en kompakt husbil som alla typer av bilar kan dra, inte bara elbilar.