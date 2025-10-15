Missa inte: Mäktigt mullrande BMW M5 Touring

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Körkänsla med precision

På vägen visar M5 Touring varför den bär M-emblemet. Styrningen är exakt och fjädringen med sina adaptiva dämpare håller karossen stabil även när tempot höjs.

Boost Control möjliggör maximal accelerationsupplevelse och det märks att bilen är utformad för att leverera både banprestanda och bekväm vardagskörning. Fyrhjulsdriften prioriterar framkomlighet men bibehåller den bakhjulsdrivna känsla som är ett signum för M-serien. Resultatet är en kombi som känns trygg, stabil och hisnande snabb.

Hela familjen ryms i BMW M5 Touring. Fäller du ner baksätena rymmer bagageutrymmet dessutom hela 1 630 liter. Foto: BMW

Interiör för både fart och familj

Invändigt möts föraren av en miljö som balanserar sportighet och komfort. Här finns M-ratten med röd mittmarkering och programmerbara körlägen, sportstolar med kraftigt sidostöd, Ambient Light och panoramatak i glas som skapar rätt atmosfär för dig och dina passagerare. Materialkvaliteten är hög och ljudnivån låg, särskilt vid eldrift. Önskar du istället ett mer intensivt motorljud med kraftigt mullrande är det SPORT eller SPORT PLUS som är rätt körläge för dig.

Som Touring levererar M5 även praktiska egenskaper. Bagageutrymmet rymmer 500 liter med baksätet uppfällt och hela 1 630 liter när det fälls. Det gör bilen till ett alternativ som förenar familjeliv med körglädje, utan att kompromissa på prestanda.

Med BMW M5 Touring förenas familjeliv med körglädje. Foto: BMW

Prestanda och funktion i perfekt balans

BMW M5 Touring visar att prestandakombin har nått en ny nivå. Den erbjuder blixtsnabb acceleration, högsta materialkvalitet och elektrisk vardagskomfort. V8:ans ljud och karaktär finns kvar, men kompletteras nu av elmotorns effektivitet.

En superkombi som hämtar barnen på dagis i tystnad och på kvällen kan mäta sig med renodlade sportbilar.

BMW M5 Touring i korthet

Motor: 4,4-liters V8 biturbo + elmotor

Batteri: 18,6 kWh

Räckvidd på el (WLTP): 61–67 km, eldrift upp till 140 km/h; 18,6 kWh-batteri, AC-laddning 11 kW

Drivning: fyrhjulsdrift

Bagagevolym: 500–1 630 liter

Topphastighet: Elektroniskt begränsad till cirka 250 km/h, men med M Driver’s Package kan den höjas till cirka 305 km/h

Pris: På den svenska marknaden börjar BMW M5 Touring kring 1,6 miljoner kronor. Med vanliga M-tillval och paket hamnar man i spannet kring 1,7–1,9 miljoner kronor

