Missa inte: Mäktigt mullrande BMW M5 Touring

Fyra decennier av prestanda och den sjunde generationen av BMW M5 lämnar ingen besviken. Foto: BMW
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

BMW M5 Touring är tillbaka, och det med besked. Den nya generationen representerar det som länge betraktats som en omöjlig ekvation: En laddhybrid som kombinerar familjekombi med superbilsprestanda.

Under huven arbetar M TwinPower Turbo V8-bensinmotor tillsammans med en kraftfull elmotor. Tillsammans levererar de över 700 hästkrafter och runt 1 000 newtonmeter i vridmoment.

Drivlinan är en teknisk tour de force. Elmotorn, som ger nästan 200 hästkrafter, är integrerad i växellådan och hämtar sin energi från ett batteri på 18,6 kWh. När bensinmotorn kopplas in sker det sömlöst och med ett ljud som tydligt signalerar att detta är en M-modell.

BMW M5 är trygg, stabil, snabb och snygg. En härlig miljö för vardagspendlaren. Foto: BMW

BMW M5 – brutal prestanda

BMW M5 Touring kan köras helt elektriskt vid vardagspendling och klarar upp till 140 km/h utan att starta V8:an. Räckvidden räcker för flera mils eldrift enligt WLTP, vilket både sänker förbrukningen och skattenivån.

Hybridiseringen har alltså inte bara gjort bilen snabbare och effektivare, utan också ekonomiskt mer fördelaktig. För den som pendlar i tät trafik innebär eldriften dessutom ett märkbart lugn, samtidigt som prestandan alltid finns nära till hands när det behövs.

Körkänsla med precision

På vägen visar M5 Touring varför den bär M-emblemet. Styrningen är exakt och fjädringen med sina adaptiva dämpare håller karossen stabil även när tempot höjs.

Boost Control möjliggör maximal accelerationsupplevelse och det märks att bilen är utformad för att leverera både banprestanda och bekväm vardagskörning. Fyrhjulsdriften prioriterar framkomlighet men bibehåller den bakhjulsdrivna känsla som är ett signum för M-serien. Resultatet är en kombi som känns trygg, stabil och hisnande snabb.

Hela familjen ryms i BMW M5 Touring. Fäller du ner baksätena rymmer bagageutrymmet dessutom hela 1 630 liter. Foto: BMW

Interiör för både fart och familj

Invändigt möts föraren av en miljö som balanserar sportighet och komfort. Här finns M-ratten med röd mittmarkering och programmerbara körlägen, sportstolar med kraftigt sidostöd, Ambient Light och panoramatak i glas som skapar rätt atmosfär för dig och dina passagerare. Materialkvaliteten är hög och ljudnivån låg, särskilt vid eldrift. Önskar du istället ett mer intensivt motorljud med kraftigt mullrande är det SPORT eller SPORT PLUS som är rätt körläge för dig.

Som Touring levererar M5 även praktiska egenskaper. Bagageutrymmet rymmer 500 liter med baksätet uppfällt och hela 1 630 liter när det fälls. Det gör bilen till ett alternativ som förenar familjeliv med körglädje, utan att kompromissa på prestanda.

Med BMW M5 Touring förenas familjeliv med körglädje. Foto: BMW

Prestanda och funktion i perfekt balans

BMW M5 Touring visar att prestandakombin har nått en ny nivå. Den erbjuder blixtsnabb acceleration, högsta materialkvalitet och elektrisk vardagskomfort. V8:ans ljud och karaktär finns kvar, men kompletteras nu av elmotorns effektivitet.

En superkombi som hämtar barnen på dagis i tystnad och på kvällen kan mäta sig med renodlade sportbilar.

BMW M5 Touring i korthet

Motor: 4,4-liters V8 biturbo + elmotor
Batteri: 18,6 kWh
Räckvidd på el (WLTP): 61–67 km, eldrift upp till 140 km/h; 18,6 kWh-batteri, AC-laddning 11 kW
Drivning: fyrhjulsdrift
Bagagevolym: 500–1 630 liter
Topphastighet: Elektroniskt begränsad till cirka 250 km/h, men med M Driver’s Package kan den höjas till cirka 305 km/h
Pris: På den svenska marknaden börjar BMW M5 Touring kring 1,6 miljoner kronor. Med vanliga M-tillval och paket hamnar man i spannet kring 1,7–1,9 miljoner kronor

Sandra Sahlén
