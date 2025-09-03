Dagens PS
BMW:s nya X5 chockar alla med en bortglömd drivlina

BMW X5 xDrive50e (Foto: BMW)
BMW X5 xDrive50e (Foto: BMW)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

I en tid då de flesta biltillverkare satsar helhjärtat på elbilar, går en tysk gigant sin egen väg.

Snart presenteras en ny version av en ikonisk suv som utöver de vanliga alternativen får en drivlina som nästan alla andra gett upp hoppet om.

Varför BMW satsar på en bortglömd teknik

Det har länge talats om att vätgasbilar skulle vara nästa stora grej. Ändå har det inte riktigt tagit fart, då nästan alla andra stora biltillverkare har valt att fokusera på batteridrivna fordon istället.

Men BMW, som länge har haft ett samarbete med Toyota, har valt att gå en annan väg.

Företaget meddelar att de från och med 2028 kommer att sälja en serieproducerad vätgasbil.

Den nya modellen blir en specialversion av den femte generationen av suv:en X5, som kommer att säljas parallellt med bensin-, diesel-, laddhybrid- och elbilsversionerna. Även om vätgasmodellen troligtvis kommer att sälja i betydligt mindre volymer, kan den bli ett intressant alternativ för de som vill ha ett utsläppsfritt fordon men inte är intresserade av varken en elbil eller en hybrid.

BMW X5, 2024. Diesel, laddhybrid. (Foto: BMW)
BMW X5, 2024. Diesel, laddhybrid. (Foto: BMW)
Ny vätgasbil blir en del av en större satsning

Försäljningen av den vätgasdrivna X5 kommer initialt att begränsas till regioner med den nödvändiga tankningsinfrastrukturen, vilket gör att tillgängligheten varierar mellan olika marknader.

Trots detta ser BMW vätgas som ett viktigt komplement till sin fordonsflotta, snarare än ett kortvarigt experiment. Denna satsning bevisar att BMW inte har lagt alla sina ägg i en korg, utan ser vätgas som ett viktigt och utsläppsfritt komplement till sina elbilar och förbränningsmotorer.

Redan 2014 lanserade BMW sin första generation av vätgasdrivna fordon, då i en specialversion av 5-serien, en 535iA. Det systemet levererades helt av Toyota.

Den nuvarande andra generationen, som testas i en pilotflotta av BMW iX5 Hydrogen, kombinerar bränsleceller från Toyota med ett bränslecellsystem som har designats av BMW själva.

Den kommande, tredje generationen, blir resultatet av ett mer integrerat samarbete mellan BMW och Toyota som nu gemensamt utvecklar hela drivlinan.

BMW:s nya satsning – en vätgasbil för framtiden

BMW går mot strömmen. I en värld av elbilar rustar företaget för att bygga bilar som drivs av vätgas för deras framtidsvision. BMW förbereder sig för att

Snabbare, bättre och mer effektiv

Jämfört med tidigare generationer tar det nya systemet upp 25 procent mindre plats, och effekttätheten har ökats. Den nya vätgasdrivlinan kan smidigt integreras i framtida fordonsarkitekturer. BMW lovar också bättre räckvidd och högre effekt, samtidigt som energiförbrukningen har minskat.

De första prototyperna av det nya systemet håller redan på att utvecklas vid BMW:s huvudkontor i München. När produktionen startar 2028 kommer de färdiga bränslecellsystemen att rulla ut från företagets anläggning i Steyr, Österrike. Fabriken, som har decennier av erfarenhet av att tillverka olika typer av drivlinor, byggs om med nya testanläggningar för att kunna hantera den nya tekniken.

Även anläggningen i Landshut, Tyskland, har en viktig roll i produktionen. Från 2026 kommer den att tillverka den vätgasspecifika styrenheten, BMW Energy Master, som kontrollerar bilens strömförsörjning.

Den femte generationen av X5, som kommer att lanseras om drygt två år, kommer också att följa BMW:s nya designspråk, Neue Klasse, precis som andra modeller som den helelektriska 3-serien och den andra generationen iX3.

Stora förändringar kommer att göras på utsidan, och insidan kommer att vara helt ny med en ny lutande infotainmentskärm och en panoramaskärm som löper längs vindrutans nedre del.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

