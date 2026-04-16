MINI:s konceptbil – dröm på festival

Som del i någon slags musikinspirerad reklamkampanj har två one of a kind-bilar tagits fram från Countrymanmodellen.

Båda med specialbyggda högtalarsystem som tagit plats där den bakre sidorutan i vanliga fall sitter, diskanter och mellanregister är integrerade direkt i karossen. Och i bakpartiet finns subwoofers som aktiveras när du öppnar bakluckan.

”För oss börjar design inte med själva objektet, utan med idén bakom – och den är inte färdig förrän idén har blivit något man kan ta på”, säger Paul Brauchart, grundare och kreativ chef på Vagabund.

En smakfull höjning, bredare hjulhus och 20-tumshjul med 3D-printade kåpor ger ett slitstarkt uttryck – taket pryds av specialdesignade lasthållare byggt i laserskuren aluminium som för tankarna till högtalargaller.

Det ena exemplaret går i ljusare toner med sandfärgade detaljer. Det andra är helsvart, betydligt mer mörkt och stramt.

Den som får chansen att kika lite noggrannare på någon av bilarna kan göra en överraskande upptäckt: Integrerat i respektive bils kaross sitter en gammal Walkman-spelare, en nostalgisk glimt till det förflutna.

ANNONS

”MINIs Design handlar om bilar med tydlig karaktär, som folk både vill köra och leva med – där livsstil möter funktion och körglädje. I samarbetet med Vagabund har vi kunnat visa upp vår känsla för detaljer och vårt tekniska hantverk på ett tydligt sätt”, konstaterar bolagets designchef Holger Hampf.

Tanken är att de båda konceptbilarna ska ut på turné och användas tillsammans för mobila ljudupplevelser i olika sammanhang.

En av bilarna visas för första gången under Auto China 2026 i Peking.