Rolls-Royce Arabesque – en homage till Mellanösterns arkitektur

I själva verket handlar det om ett delikat hantverk. Huven har lackats i flera nyanser, laserengraverats med hjälp av en teknik som tagit år att förfina, och till sist handslipats för att säkerställa en exakt finish.

”Lasergravering gör det möjligt för oss att skapa en yta som både är tekniskt precis och visuellt levande. Att utveckla den här patenterade processen har krävt flera års experimenterande från hela teamet. Phantom Arabesque är det första resultatet av en teknik som öppnar helt nya kreativa möjligheter för framtida kunder, konstaterar RR:s chef för exteriöra ytor, Tobias Sicheneder, i ett pressmeddelande.

Specialbygd i Dubai

Bilen är framtagen via märkets Private Office i Dubai. Inspirationen har hämtats från vad som kallas mashrabiya – ett slags burspråk som byggs med intrikata geometriska träformationer som både maximerar luftflödet för den som sitter där inne, men också låter de på insidan titta ut medan den som står utanför inte kan se in. En passande inspirationskälla för den här galet exklusiva bilen.

Utöver huven hittas mönstren också på i interiörens trädetaljer och som dekorativa inslag i hela kupén.

Arabesque, som egentligen är en Phantom i lite mer exentriska kläder, levererades till en kund i Mellanöstern med specialutförd tvåtonslack: Karossen är lackerad i Diamond Black och de övre ytorna i kontrasterande silver. Samma färg används i den handmålade coachlinern, som dessutom lyfts med mer av de mashrabiya-inspirerade motiven.