Mercedes stäms – ska ha brännmärkt förare

I stämningen som nu lämnats till Mercedes är bakgrunden dock lite annorlunda.

Fick ”AMG” brännmärkt på ryggen

Två olika Mercedes AMG-ägare har tillsammans stämt den tyska tillverkaren för samma sak: De har blivit brännmärkta av sina bilars AMG-loggor, skriver Jalopnik.

De amerikanska kärandena, Gabriel Lahijani och Karendeep Bath, menar att framsätena i vissa Mercedes AMG-modeller har ett designfel. I sätet har ett AMG-emblem i metall satts in ungefär i nackhöjd, om emblemet exponeras för solens strålar kan det värmas upp till höga temperaturer och när föraren sedan sätter sig och kommer i kontakt med metallemblemet kan det orsakar rejäla brännskador.

Den första som uppges ha bränt sig var Lahijani, en Los Angeles-bo som leasat en Mercedes-AMG E-klass av årsmodell 2026.

Enligt stämningsansökan drabbades han av andra gradens brännskador på ryggen den 31 maj efter att ha satt sig i bilen iklädd ett linne. En hudläkare dokumenterade senare skadorna och beskrev hur AMG-logotypen hade avtecknat sig på ryggen.

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Cirka sex veckor senare drabbades Bath, som bor i Chatsworth i Kalifornien, av liknande brännskador från en AMG-logotyp när hon bar ett linne. Efter att ha parkerat bilen i Los Angeles satte hon sig i förarstolen. När huden kom i kontakt med logotypen kände hon omedelbart en brännande känsla och under de följande dagarna utvecklades ett märke i form av AMG-logotypen på huden.

Vill att Mercedes betalar för skadorna

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De båda vill att Mercedes ska ersätta dem för eventuella vårdkostnader samt för det fysiska lidande och den psykiska påfrestning som de menar visa att skadorna har orsakat. De vill också att Mercedes ska betala för att få AMG-emblemen borttagna från sina säten.

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