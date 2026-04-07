Mercedes nya taktik: Högtalare ska ge elbilen rätt V8-känsla

Otrolig kraft med över tusen hästkrafter

Föraren har tillgång till flera inställningar via vred på mittkonsolen där respons, smidighet och grepp kan justeras. Särskilt funktionen för grepp beskrivs som imponerande då den tillåter allt från kontrollerat hjulspinn till maximal stabilitet.

Den nya generationen blir den första modellen som bygger på plattformen AMG.EA. Tidigare koncept har pekat på en effekt omkring 1360 hästkrafter tack vare tre elektriska motorer.

Du har många alternativ att påverka din körning. (Foto: Mercedes-Benz)

Avancerad teknik för maximal kontroll

Chassit består av ställbar luftfjädring och aktiv krängningshämning för att hantera de stora krafterna.

Priserna för den svenska marknaden är ännu inte fastställda men väntas landa på flera miljoner kronor när försäljningen startar.

Det återstår att se om ljudet av en V8 och den konfigurerbara körupplevelsen räcker för att locka trogna AMG-kunder till den utsläppsfria framtiden.

Den läckra kupén. (Foto: Mercedes-Benz)

Tekniken bakom det digitala motorljudet

För att skapa en autentisk känsla använder Mercedes-AMG avancerad mjukvara som synkroniserar ljudet med bilens acceleration och hastighet. Syftet är att ge föraren den auditiva feedback som ofta saknas i moderna elbilar.

Systemet är integrerat med bilens körlägen vilket gör att karaktären på ljudet förändras beroende på hur aggressivt man kör.

Gabriel Macht kör skiten ur bilen uppe i svenska Lappland. (Foto: Mercedes-Benz)

Prestanda och väghållning i fokus

Utöver det simulerade ljudet fokuserar AMG på mekanisk spetskompetens. Prototypen som testats i norra Sverige visar prov på avancerad vridmomentsfördelning vilket gör det möjligt att drifta med bilen trots dess tyngd.

Kombinationen av keramiska bromsar och sofistikerad dämpning ska säkerställa att elbilen levererar samma sportiga egenskaper som sina föregångare med bensinmotor.

