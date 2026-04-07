Mercedes-AMG lanserar nu en elbil som simulerar ljudet av en äkta V8 för att vinna över fansen till den utsläppsfria framtiden.
Mercedes nya taktik: Högtalare ska ge elbilen rätt V8-känsla
Den kommande modellen av Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe innebär ett stort skifte för märket då man byter ut den traditionella förbränningsmotorn mot helt elektrisk kraft. Trots att bilen drivs helt utan bränsle har AMG lagt ner stor möda på att behålla den dramatiska upplevelsen som förknippas med märket.
Genom en kombination av syntetiska ljud, fysisk feedback och avancerad ingenjörskonst har man skapat en bil som ska kännas levande bakom ratten.
Digitalt muller i de svenska fjällen
I en nyligen publicerad video visas en kamouflerad prototyp under vintertester i Lappland där märkets ambassadör Gabriel Macht får testa den nya elbilen. En central del i upplevelsen är uppstarten i läget Sport plus som aktiverar en digital V8-ljudbild.
Bilen är utrustad med en simulerad varvräknare och växelpaddlar som efterliknar känslan hos en bil med traditionell växellåda. För att omgivningen ska uppmärksammas på fordonet finns åtta externa högtalare som pumpar ut det syntetiska motorljudet.
Otrolig kraft med över tusen hästkrafter
Föraren har tillgång till flera inställningar via vred på mittkonsolen där respons, smidighet och grepp kan justeras. Särskilt funktionen för grepp beskrivs som imponerande då den tillåter allt från kontrollerat hjulspinn till maximal stabilitet.
Den nya generationen blir den första modellen som bygger på plattformen AMG.EA. Tidigare koncept har pekat på en effekt omkring 1360 hästkrafter tack vare tre elektriska motorer.
Avancerad teknik för maximal kontroll
Chassit består av ställbar luftfjädring och aktiv krängningshämning för att hantera de stora krafterna.
Priserna för den svenska marknaden är ännu inte fastställda men väntas landa på flera miljoner kronor när försäljningen startar.
Det återstår att se om ljudet av en V8 och den konfigurerbara körupplevelsen räcker för att locka trogna AMG-kunder till den utsläppsfria framtiden.
Tekniken bakom det digitala motorljudet
För att skapa en autentisk känsla använder Mercedes-AMG avancerad mjukvara som synkroniserar ljudet med bilens acceleration och hastighet. Syftet är att ge föraren den auditiva feedback som ofta saknas i moderna elbilar.
Systemet är integrerat med bilens körlägen vilket gör att karaktären på ljudet förändras beroende på hur aggressivt man kör.
Prestanda och väghållning i fokus
Utöver det simulerade ljudet fokuserar AMG på mekanisk spetskompetens. Prototypen som testats i norra Sverige visar prov på avancerad vridmomentsfördelning vilket gör det möjligt att drifta med bilen trots dess tyngd.
Kombinationen av keramiska bromsar och sofistikerad dämpning ska säkerställa att elbilen levererar samma sportiga egenskaper som sina föregångare med bensinmotor.
