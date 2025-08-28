Dagens PS
Mercedes säljer sitt ägande – nu faller aktien

Mercedes-Benz gör sig av med storpost i japansk biltillverkare. (Foto: Michael Probst och Michael Conroy/AP/TT)
Mercedes-Benz gör sig av med storpost i japansk biltillverkare. (Foto: Michael Probst och Michael Conroy/AP/TT)
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Mercedes-Benz säljer sitt stora innehav i Nissan. En affär som får aktiekursen att falla rejält för den japanska biltillverkaren.

Den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz har valt att sälja hela sin del i den japanska biltillverkaren Nissan. Försäljningen, som gjordes av Mercedes-Benz pensionsstiftelse, gav ungefär 3,5 miljarder svenska kronor. Enligt en källa till Reuters med direkt insyn i affären ska stiftelsen ha sålt alla sina aktier i Nissan Motor.

Efter nyheten sjönk Nissans aktie med över 6 procent på en dag, vilket var det största fallet sedan början av juli. Experter på marknaden tror att aktien reagerade så starkt för att investerare är osäkra på om Nissan kan vända sin negativa trend.

Företaget kämpar med problem som tullar och minskad försäljning på viktiga marknader som USA och Kina. Det senaste kvartalet gick Nissan med en förlust på drygt 5,5 miljarder kronor.

Mercedes-Benz GLA (Foto: Mercedes-Benz)
Mercedes-Benz GLA (Foto: Mercedes-Benz)

Minskat samarbete mellan giganterna

Försäljningen sker efter att Nissan tidigare i år kommit överens med sin långvariga partner och största ägare, Renault. Avtalet innebär att deras samarbete justerats, vilket bland annat sänker den nödvändiga aktieandelen från 15 procent till 10 procent.

Mercedes-Benz sålde sina aktier för 341,3 yen per styck, vilket motsvarar en rabatt på nästan 6 procent jämfört med Nissans stängningskurs. Trots detta var det fler som ville köpa aktierna än vad det fanns tillgängligt, enligt källan som ville vara anonym.

De tio största köparna fick cirka 70 procent av de sålda aktierna. Varken Nissan eller Mercedes-Benz ville kommentera försäljningen mer än det uttalande som Mercedes redan har gjort.

Nissan Mirai (Foto: Nissan)
Nissan Mirai (Foto: Nissan)
Strategin bakom affären

En talesperson för den tyska biltillverkaren har tidigare sagt att delägarskapet i Nissan inte längre var strategiskt viktigt. Aktierna flyttades till pensionsstiftelsens tillgångar redan 2016. Försäljningen beskrivs som en “portföljrensning”.

Renault äger fortfarande 35,7 procent av Nissan, varav 17,05 procent direkt och resten genom en fond. Den franska biltillverkaren redovisade förra månaden en nedskrivning på cirka 114 miljarder kronor på sitt innehav i Nissan.

Enligt Christopher Richter, fordonsanalytiker på CLSA, kommer Renault troligen att vilja minska sin andel i Nissan, men kan inte sälja fritt på marknaden på grund av avtalsregler. Han förklarar att ‘innan Nissans ekonomi försämrades, ville Nissan köpa tillbaka dessa aktier. Men nu när pengarna är knappa hos Nissan finns det mycket mindre vilja att köpa tillbaka aktier från Renault.’

Daniel köpte en Nissan – nu har elbilen stått still i nästan två år

Det finns en stor oro bland elbilsägare. En man har väntat i nästan två år på ett nytt batteri från Nissan. Vad är det som egentligen händer? Daniel

Vändningen är på gång

Nissans vd Ivan Espinosa, som tog över i april, har presenterat en stor plan för att få tillbaka lönsamheten. I planen ingår åtgärder som att minska den globala produktionen från 3,5 miljoner till 2,5 miljoner fordon.

Även antalet fabriker ska minska från 17 till 10 fram till 2027. Espinosa säger att företaget fortfarande är i början av sin återhämtning men att de gör framsteg med att sänka kostnaderna.

Seiji Sugiura, analytiker på Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, tror att Renault gradvis kommer att minska sin andel i Nissan i takt med att deras samarbete blir svagare. Nissan har haft problem sedan den tidigare vd:n Carlos Ghosn blev avsatt. Ghosn, som var hjärnan bakom alliansen mellan Renault och Nissan, åtalades för ekonomiska brott – anklagelser han själv nekar till.

Polisen jagar elcykel som kör 140 km/h

Polisen i Frankfurt chockas av en elcykel som körde 140 km/h under en trafikkontroll – ett livsfarligt framförande. Frankfurt, en stad känd för sin

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

