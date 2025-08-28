Mercedes säljer sitt ägande – nu faller aktien

Den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz har valt att sälja hela sin del i den japanska biltillverkaren Nissan. Försäljningen, som gjordes av Mercedes-Benz pensionsstiftelse, gav ungefär 3,5 miljarder svenska kronor. Enligt en källa till Reuters med direkt insyn i affären ska stiftelsen ha sålt alla sina aktier i Nissan Motor.

Efter nyheten sjönk Nissans aktie med över 6 procent på en dag, vilket var det största fallet sedan början av juli. Experter på marknaden tror att aktien reagerade så starkt för att investerare är osäkra på om Nissan kan vända sin negativa trend.

Företaget kämpar med problem som tullar och minskad försäljning på viktiga marknader som USA och Kina. Det senaste kvartalet gick Nissan med en förlust på drygt 5,5 miljarder kronor.

Mercedes-Benz GLA (Foto: Mercedes-Benz)

Minskat samarbete mellan giganterna

Försäljningen sker efter att Nissan tidigare i år kommit överens med sin långvariga partner och största ägare, Renault. Avtalet innebär att deras samarbete justerats, vilket bland annat sänker den nödvändiga aktieandelen från 15 procent till 10 procent.

Mercedes-Benz sålde sina aktier för 341,3 yen per styck, vilket motsvarar en rabatt på nästan 6 procent jämfört med Nissans stängningskurs. Trots detta var det fler som ville köpa aktierna än vad det fanns tillgängligt, enligt källan som ville vara anonym.

De tio största köparna fick cirka 70 procent av de sålda aktierna. Varken Nissan eller Mercedes-Benz ville kommentera försäljningen mer än det uttalande som Mercedes redan har gjort.

Nissan Mirai (Foto: Nissan)