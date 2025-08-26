De flesta känner till det legendariska prestandamärket Mercedes-AMG, men få vet dess riktiga ursprung.
AMG:s mästerdrag: V8-motorn får en ny chans
Mest läst i kategorin
Nya momsregler kan kosta företag miljarder
Det svenska näringslivet står inför en oväntad utmaning. Nya tolkningar av gamla regler kring momsavdrag på tjänstebilar och lätta lastbilar riskerar att kosta företag miljarder. Nu höjs röster för en snabb förändring av det föråldrade systemet, men svaren dröjer från de ansvariga. Föråldrade momsregler kostar företagen miljarder Enligt tjänstebilsexperten Ronny Svensson från Ynnor AB, kostar …
Bränslepriset kan landa på 35 kronor – en fördubbling
Den ekonomiska bördan för hushåll som är beroende av bil kan snart bli betydligt tyngre. Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma att innebära en stor omställning för många. Vad är ETS 2 och hur påverkar det priserna Från och med 2027 inför EU ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS 2, som …
Kina skrattar åt EU:s tullar – hittar ny väg till framgång
Europa har infört tullar på kinesiska elbilar i ett försök att skydda den egna bilindustrin. Men nu har kinesiska tillverkare hittat ett oväntat och smart kryphål i reglerna. Istället för att sluta sälja bilar har de ökat importen av andra typer av fordon, något som har överrumplat EU. Denna strategi visar sig vara mycket lönsam. …
Nya krav hotar miljontals ryssar från att köra bil
Den ryska regeringen har infört nya lagar som hindrar 6,2 miljoner ryssar från att köra bil, med hänvisning till medicinska skäl. Ett nytt regelverk i Ryssland riskerar att drabba över sex miljoner människor. Dessutom möter landets taxiförare nu ett nytt ultimatum som kan leda till en omfattande kris i branschen, där hundratusentals jobb hotas. Över …
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Från att ha grundats i en gammal tysk kvarn, har företaget nu vuxit till en global aktör som fortsätter att leverera kraftfulla bilar med emotionella motorer.
Den nya satsningen på en starkare och mer bränsleeffektiv V8-motor bekräftar att Mercedes-AMG inte har övergivit sina rötter, trots en ökad inriktning mot eldrift. Beslutet kommer efter att försäljningen av den fyrcylindriga hybridversionen av C63 har varit svag på flera marknader, inklusive Sverige.
Källan för dessa uppgifter är AMG:s utvecklingschef Steffen Jastrow och vd Michael Schiebe, som i intervjuer till Autoexpress har bekräftat planerna. Detta ger fansen anledning att hoppas på en spännande framtid där den ikoniska V8-motorn får leva vidare i nya former.
Mercedes rötter som prestandaföretag
Historien om AMG börjar 1967. Då grundades företaget av de tidigare Mercedes-Benz-ingenjörerna Hans Werner Aufrecht och Erhard Melcher i en gammal kvarn i Burgstall. Företagsnamnet är en kombination av grundarnas efternamn och Aufrechts födelseort, Großaspach.
De delade en stark passion för motorsport och började i hemlighet trimma racingmotorer på sin fritid efter att Mercedes-Benz dragit sig ur motorsporten.
Deras första stora genombrott kom 1971 med “den röda grisen”, en modifierad Mercedes 300 SEL. Trots att den var en tung lyxsedan, utrustades den med en enorm 6,8-liters V8-motor.
Bilen orsakade stor sensation när den slutade på andra plats i 24-timmarsloppet i Spa, en prestation som snabbt spred AMG:s rykte. Denna framgång fick Mercedes-Benz att notera deras arbete, vilket ledde till ett officiellt samarbete 1990.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
En ny V8 för en ny era
Enligt Schiebe är ambitionen att behålla den unika karaktären och ljudet från V8-motorerna, även i en allt mer elektrifierad värld. Den kommande motorn, inofficiellt kallad M179, är en naturlig uppföljare till den nuvarande M178-motorn, som lanserades 2014 och har använts i bland annat AMG GT.
Den nya V8:an testas redan i dynamometer och utlovas vara starkare och mer bränsleeffektiv. Enligt uppgifter från utvecklingschefen Jastrow, kommer den att överträffa dagens effekttopp på 720 hästkrafter.
Den nya motorn ska även ha snabbare gasrespons och kommer att anpassas för att klara de strängare Euro 7-reglerna, vilket är avgörande för att den ska kunna säljas i Europa. Elektrifiering är en nyckelkomponent för att motorn ska kunna leva vidare långt in på 2030-talet.
Framtiden är både elektrisk och mullrande
Mercedes har upplevt utmaningar med sin nuvarande strategi att ersätta V8-motorer med mindre, mer effektiva motorer. När Mercedes-AMG C63 nyligen gick över till en fyrcylindrig hybridlösning, möttes det av kritik från många entusiaster.
Även i Sverige har försäljningen av den nya C63 varit svag i jämförelse med tidigare V8-versioner.
Med den nya V8:an vill AMG möta kundernas önskemål. Jastrow menar att de lyssnar på sina kunder.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
“Om det finns en fortsatt efterfrågan på V8-motorer, så ska det vara vårt tekniska mål att producera dem inom gällande regelverk”, säger han.
Parallellt med utvecklingen av nya förbränningsmotorer, fortsätter AMG sin satsning på eldrift. Företaget håller på att utveckla en ny elplattform, AMG.EA, som ska ligga till grund för framtida eldrivna modeller.
Men trots den elektriska framtiden, är det tydligt att den ikoniska V8-motorn fortfarande har en central plats i Mercedes-AMG:s identitet.
Den nya motorn, med sitt löfte om högre effekt och lägre utsläpp, är ett bevis på att tradition och framtid kan gå hand i hand.
Nya momsregler kan kosta företag miljarder
Det svenska näringslivet står inför en oväntad utmaning. Nya tolkningar av gamla regler kring momsavdrag på tjänstebilar och lätta lastbilar riskerar att
Missa inte:
Personal inom äldreomsorgen – bland de mest sjukskrivna. News 55
Efterklok: Det ångrar svenskarna när de gått i pension. E55
Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
BMW-gener möter italiensk konst i ny exklusiv bil
En bil som synts på flera evenemang har dragit till sig uppmärksamhet, men få känner till dess ursprung. Skapelsen är ett samarbete mellan två familjeföretag. Bilen, som visades upp under Monterey Car Week, bygger på en känd plattform men har getts en helt ny skepnad, där både prestanda och design har förbättrats avsevärt, skriver BMW …
Bytte från ingenjör till yachtliv – dubbel lön
Som ingenjör drog Hugo Ortega in en miljon kronor om året. Numera är han kapten på superyachter och drar in dubbel lön, och har ett betydligt lyckligare yachtliv. Livet ska levas fullt ut anser Hugo Ortega. Och då gäller det att inte hänga kvar på arbetsplatser där man inte trivs, även om lönen är bra. …
Många länder nobbar USA –slutar skicka paket
Postnord har slutat skicka paket till USA. Sammanlagt rör det sig om 25 länder som nu nobbar USA och drar in sina postleveranser. Postnord har redan meddelat att man tills vidare slutar skicka vissa paket till USA och Puerto Rico, efter ändringar i USA:s tullregler. Många länder nobbar USA Det rör sig om sammanlagt 25 …
Bevisat: Elbilar har lägsta utsläppen under livscykeln
Diskussionerna går heta om elbilar verkligen är bäst för klimatet under hela sin livscykel. Enligt en ny analys i USA slår dock de eldrivna alternativen sina bensindrivna motsvarigheter med råge. Det är forskare vid University of Michigan som har undersökt sammanlagt 35 system – från olika elbilar och hybrider till bensindrivna bilar. Teamet bakom analysen …
AMG:s mästerdrag: V8-motorn får en ny chans
De flesta känner till det legendariska prestandamärket Mercedes-AMG, men få vet dess riktiga ursprung. Från att ha grundats i en gammal tysk kvarn, har företaget nu vuxit till en global aktör som fortsätter att leverera kraftfulla bilar med emotionella motorer. Den nya satsningen på en starkare och mer bränsleeffektiv V8-motor bekräftar att Mercedes-AMG inte har …