AMG:s mästerdrag: V8-motorn får en ny chans

Från att ha grundats i en gammal tysk kvarn, har företaget nu vuxit till en global aktör som fortsätter att leverera kraftfulla bilar med emotionella motorer.

Den nya satsningen på en starkare och mer bränsleeffektiv V8-motor bekräftar att Mercedes-AMG inte har övergivit sina rötter, trots en ökad inriktning mot eldrift. Beslutet kommer efter att försäljningen av den fyrcylindriga hybridversionen av C63 har varit svag på flera marknader, inklusive Sverige.

Källan för dessa uppgifter är AMG:s utvecklingschef Steffen Jastrow och vd Michael Schiebe, som i intervjuer till Autoexpress har bekräftat planerna. Detta ger fansen anledning att hoppas på en spännande framtid där den ikoniska V8-motorn får leva vidare i nya former.

Mercedes Concept AMG GT XX (Foto: Mercedes)

Mercedes rötter som prestandaföretag

Historien om AMG börjar 1967. Då grundades företaget av de tidigare Mercedes-Benz-ingenjörerna Hans Werner Aufrecht och Erhard Melcher i en gammal kvarn i Burgstall. Företagsnamnet är en kombination av grundarnas efternamn och Aufrechts födelseort, Großaspach.

De delade en stark passion för motorsport och började i hemlighet trimma racingmotorer på sin fritid efter att Mercedes-Benz dragit sig ur motorsporten.

Deras första stora genombrott kom 1971 med “den röda grisen”, en modifierad Mercedes 300 SEL. Trots att den var en tung lyxsedan, utrustades den med en enorm 6,8-liters V8-motor.

Bilen orsakade stor sensation när den slutade på andra plats i 24-timmarsloppet i Spa, en prestation som snabbt spred AMG:s rykte. Denna framgång fick Mercedes-Benz att notera deras arbete, vilket ledde till ett officiellt samarbete 1990.

