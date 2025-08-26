Dagens PS
AMG:s mästerdrag: V8-motorn får en ny chans

Michael Schiebe, vd och styrelseledamot. (Foto: Mercedes-Benz)
Michael Schiebe, vd och styrelseledamot. (Foto: Mercedes-Benz)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

De flesta känner till det legendariska prestandamärket Mercedes-AMG, men få vet dess riktiga ursprung.

Från att ha grundats i en gammal tysk kvarn, har företaget nu vuxit till en global aktör som fortsätter att leverera kraftfulla bilar med emotionella motorer.

Den nya satsningen på en starkare och mer bränsleeffektiv V8-motor bekräftar att Mercedes-AMG inte har övergivit sina rötter, trots en ökad inriktning mot eldrift. Beslutet kommer efter att försäljningen av den fyrcylindriga hybridversionen av C63 har varit svag på flera marknader, inklusive Sverige.

Källan för dessa uppgifter är AMG:s utvecklingschef Steffen Jastrow och vd Michael Schiebe, som i intervjuer till Autoexpress har bekräftat planerna. Detta ger fansen anledning att hoppas på en spännande framtid där den ikoniska V8-motorn får leva vidare i nya former.

Mercedes Concept AMG GT XX (Foto: Mercedes)
Mercedes Concept AMG GT XX (Foto: Mercedes)

Mercedes rötter som prestandaföretag

Historien om AMG börjar 1967. Då grundades företaget av de tidigare Mercedes-Benz-ingenjörerna Hans Werner Aufrecht och Erhard Melcher i en gammal kvarn i Burgstall. Företagsnamnet är en kombination av grundarnas efternamn och Aufrechts födelseort, Großaspach.

De delade en stark passion för motorsport och började i hemlighet trimma racingmotorer på sin fritid efter att Mercedes-Benz dragit sig ur motorsporten.

Deras första stora genombrott kom 1971 med “den röda grisen”, en modifierad Mercedes 300 SEL. Trots att den var en tung lyxsedan, utrustades den med en enorm 6,8-liters V8-motor.

Bilen orsakade stor sensation när den slutade på andra plats i 24-timmarsloppet i Spa, en prestation som snabbt spred AMG:s rykte. Denna framgång fick Mercedes-Benz att notera deras arbete, vilket ledde till ett officiellt samarbete 1990.

Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes-Benz)
Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes-Benz)
En ny V8 för en ny era

Enligt Schiebe är ambitionen att behålla den unika karaktären och ljudet från V8-motorerna, även i en allt mer elektrifierad värld. Den kommande motorn, inofficiellt kallad M179, är en naturlig uppföljare till den nuvarande M178-motorn, som lanserades 2014 och har använts i bland annat AMG GT.

Den nya V8:an testas redan i dynamometer och utlovas vara starkare och mer bränsleeffektiv. Enligt uppgifter från utvecklingschefen Jastrow, kommer den att överträffa dagens effekttopp på 720 hästkrafter.

Den nya motorn ska även ha snabbare gasrespons och kommer att anpassas för att klara de strängare Euro 7-reglerna, vilket är avgörande för att den ska kunna säljas i Europa. Elektrifiering är en nyckelkomponent för att motorn ska kunna leva vidare långt in på 2030-talet.

Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)
Mercedes-Benz GLC (Foto: Mercedes-Benz)

Framtiden är både elektrisk och mullrande

Mercedes har upplevt utmaningar med sin nuvarande strategi att ersätta V8-motorer med mindre, mer effektiva motorer. När Mercedes-AMG C63 nyligen gick över till en fyrcylindrig hybridlösning, möttes det av kritik från många entusiaster.

Även i Sverige har försäljningen av den nya C63 varit svag i jämförelse med tidigare V8-versioner.

Med den nya V8:an vill AMG möta kundernas önskemål. Jastrow menar att de lyssnar på sina kunder.

“Om det finns en fortsatt efterfrågan på V8-motorer, så ska det vara vårt tekniska mål att producera dem inom gällande regelverk”, säger han.

Parallellt med utvecklingen av nya förbränningsmotorer, fortsätter AMG sin satsning på eldrift. Företaget håller på att utveckla en ny elplattform, AMG.EA, som ska ligga till grund för framtida eldrivna modeller.

Men trots den elektriska framtiden, är det tydligt att den ikoniska V8-motorn fortfarande har en central plats i Mercedes-AMG:s identitet.

Den nya motorn, med sitt löfte om högre effekt och lägre utsläpp, är ett bevis på att tradition och framtid kan gå hand i hand.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

