Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält
Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande.
Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas betydligt snabbare än du tror.
En ny brittisk studie från DirectLine visar dessutom att många bilägare redan har tröttnat rejält.
Start/stopp-funktionen hamnar i skottlinjen
Försäkringsbolaget Direct Line lät över två tusen brittiska bilister lista vilka moderna bilfunktioner de avskyr mest.
Start/stopp-funktionen hamnade klart i topp.
Mer än var fjärde förare uppgav att de helt enkelt stänger av den eftersom den upplevs som irriterande och onödig i trafiken.
Det är ett beteende som den amerikanske mekanikern och Youtube-profilen Scotty Kilmer helhjärtat stöder.
Enligt honom är start/stopp inte bara irriterande, det kan också förkorta motorns livslängd dramatiskt.
”Om man inte använder den lever motorn dubbelt så länge,” säger Kilmer och menar att majoriteten av allt motorslitage sker vid själva startögonblicket. Det skriver Carup.
Bilden är mer komplex
Men alla håller inte med.
På Carup berättade serviceteknikern Marc Ribeiro från Björkmans Bil i Falun att Kilmers resonemang inte går att översätta rakt av till moderna motorer.
”Det som sliter mest på motorn är att starta bilen, men när man använder den här funktionen är bilen redan varm,” förklarar Ribeiro.
Enligt honom är start/stopp en viktig del av bilens utsläppsreduktion och hjälper både plånboken och miljön genom lägre bränsleförbrukning.
Funktionen gör mest nytta i tät trafik, även om den kan upplevas störande för förare som ständigt stannar och startar i stadsmiljö.
Den mest avskydda tekniken i moderna bilar
Studien i Storbritannien visar hur polariserad tekniken blivit.
Start/stopp toppar listan tätt följt av körfältsassistans och parkeringssensorer, som också får många förare att slå av dem av ren irritation.
Trots det fortsätter biltillverkare att bygga in allt mer automatiserade funktioner, något som uppenbart inte alltid uppskattas av bilägarna själva.
Oavsett vilken sida man står på är debatten om start/stopp långt ifrån över.
Det som för vissa är en smart energisparfunktion är för andra en knapp de helst aldrig vill se igen.
