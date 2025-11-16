Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande.

Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas betydligt snabbare än du tror.

En ny brittisk studie från DirectLine visar dessutom att många bilägare redan har tröttnat rejält.

Start/stopp-funktionen hamnar i skottlinjen

Försäkringsbolaget Direct Line lät över två tusen brittiska bilister lista vilka moderna bilfunktioner de avskyr mest.

Start/stopp-funktionen hamnade klart i topp.

Mer än var fjärde förare uppgav att de helt enkelt stänger av den eftersom den upplevs som irriterande och onödig i trafiken.

Det är ett beteende som den amerikanske mekanikern och Youtube-profilen Scotty Kilmer helhjärtat stöder.

Enligt honom är start/stopp inte bara irriterande, det kan också förkorta motorns livslängd dramatiskt.

ANNONS

”Om man inte använder den lever motorn dubbelt så länge,” säger Kilmer och menar att majoriteten av allt motorslitage sker vid själva startögonblicket. Det skriver Carup.

Läs mer: Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem – Dagens PS