Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen

Elbilsmarknaden
Oväntad modell tar över förstaplatsen
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt.

Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen.

Resultatet markerar ett ovanligt skifte i Europas viktigaste elbilsmarknad och skickar en tydlig signal till konkurrenterna. Det skriver Focus.

Skoda tar ledningen i Tyskland

Skoda Elroq är månadens stora vinnare.

Med 3 320 nyregistreringar tar modellen över förstaplatsen på den tyska marknaden och knuffar samtidigt ned Volkswagens toppmodeller till andraplatsen.

Strax bakom följer VW ID.7 med 3 193 nyregistreringar och VW ID.3 med 3 074.

Även Skoda Enyaq levererar starkt och landar på fjärde plats med 2 586 bilar.

Det innebär att Skoda och Volkswagen tillsammans innehar hela topp fem, vilket understryker Volkswagengruppens starka grepp om det tyska segmentet.

Totalt registrerades 52 425 elbilar under månaden.

Det motsvarar cirka 21 procent av alla nya bilar.

En ökning på nästan 48 procent jämfört med samma månad förra året.

Att Skoda Elroq ensam står för 6,3 procent av elbilsmarknaden gör resultatet ännu mer anmärkningsvärt. Det är första gången i år som inget VW-märke toppar statistiken.

Tesla tappar mark

Medan Skoda och Volkswagen går framåt är bilden en helt annan för Tesla.

Oktober blev företagets svagaste månad på mer än tre år.

Endast 466 exemplar av Model Y registrerades, trots att modellen tidigare varit en av Europas bästsäljare.

Sammanlagt noterade Tesla 750 nyregistreringar, långt efter både Volkswagen och Skoda.

Även märken som BMW och Mercedes lyckades hålla betydligt högre volymer under perioden.

Varför Skoda lyckas

Skoda Elroq bygger på samma tekniska plattform som VW ID.4, men modellen har fått ett eget formspråk och ett prisläge som lockar en bredare kundgrupp.

Kombinationen av räckvidd, användarvänlig teknik och en rymlig kupé gör modellen attraktiv för både familjer och pendlare.

Volkswagen leder fortfarande årssiffrorna med ID.7, men Skodas framgång visar att konkurrensen inom koncernen hårdnar.

För marknaden innebär det ett tydligt tecken på att konsumenterna rör sig snabbare än väntat, och att styrkeförhållandena i Europas elbilsindustri inte längre är givna.

