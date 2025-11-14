Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt.
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Mest läst i kategorin
BMW höjer ribban: Ny elbil får över 80 mils räckvidd
BMW väcker starka reaktioner, och åsikterna går tydligt isär bland förarna. Nu förbereder de ett av sina största kliv i den elektriska omställningen. Med den kommande modellen iX4 vill bolaget både ersätta dagens X4 och samtidigt öppna en ny fas i premiumsegmentet där räckvidd, design och plattformsteknik flyttas upp ett snäpp. För en målgrupp som …
Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: "Chockerande"
När Jim Farley, vd på Ford, tittade under huven på konkurrenterna fick han en chock. Upptäckten ledde till stora förändringar i tillverkningen. Ford Motor Companys vd Jim Farley har beslutat om omfattande förändringar i bolagets elbilsstrategi efter interna analyser av konkurrenters fordon. Genom att plocka isär modeller från Tesla och flera kinesiska tillverkare upptäckte Ford …
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna. Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna. En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden
Volkswagen slår sig ihop med kinesiska XPeng för sin nya el-SUV ID.UNYX 08 – en fem meter lång kraftfull modell byggd för framtiden. Volkswagen har valt en ny väg på elbilsmarknaden i Kina. Genom sitt joint venture Volkswagen Anhui tar tyskarna hjälp av den kinesiska elbilstillverkaren XPeng. Resultatet blir ID.UNYX 08 – den första modellen …
Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen.
Resultatet markerar ett ovanligt skifte i Europas viktigaste elbilsmarknad och skickar en tydlig signal till konkurrenterna. Det skriver Focus.
Skoda tar ledningen i Tyskland
Skoda Elroq är månadens stora vinnare.
Med 3 320 nyregistreringar tar modellen över förstaplatsen på den tyska marknaden och knuffar samtidigt ned Volkswagens toppmodeller till andraplatsen.
Strax bakom följer VW ID.7 med 3 193 nyregistreringar och VW ID.3 med 3 074.
Även Skoda Enyaq levererar starkt och landar på fjärde plats med 2 586 bilar.
Det innebär att Skoda och Volkswagen tillsammans innehar hela topp fem, vilket understryker Volkswagengruppens starka grepp om det tyska segmentet.
Totalt registrerades 52 425 elbilar under månaden.
Det motsvarar cirka 21 procent av alla nya bilar.
En ökning på nästan 48 procent jämfört med samma månad förra året.
Att Skoda Elroq ensam står för 6,3 procent av elbilsmarknaden gör resultatet ännu mer anmärkningsvärt. Det är första gången i år som inget VW-märke toppar statistiken.
Missa inte: Lista: De sju snabbaste bilarna just nu – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tesla tappar mark
Medan Skoda och Volkswagen går framåt är bilden en helt annan för Tesla.
Oktober blev företagets svagaste månad på mer än tre år.
Endast 466 exemplar av Model Y registrerades, trots att modellen tidigare varit en av Europas bästsäljare.
Sammanlagt noterade Tesla 750 nyregistreringar, långt efter både Volkswagen och Skoda.
Även märken som BMW och Mercedes lyckades hålla betydligt högre volymer under perioden.
Läs mer: Elbilsägare rasar mot ny straffavgift: Kostar hundralappar varje månad – Dagens PS
Varför Skoda lyckas
Skoda Elroq bygger på samma tekniska plattform som VW ID.4, men modellen har fått ett eget formspråk och ett prisläge som lockar en bredare kundgrupp.
Kombinationen av räckvidd, användarvänlig teknik och en rymlig kupé gör modellen attraktiv för både familjer och pendlare.
Volkswagen leder fortfarande årssiffrorna med ID.7, men Skodas framgång visar att konkurrensen inom koncernen hårdnar.
För marknaden innebär det ett tydligt tecken på att konsumenterna rör sig snabbare än väntat, och att styrkeförhållandena i Europas elbilsindustri inte längre är givna.
Missa inte:
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett – Dagens PS
El, elegans och engelskt lugn – nya Evoque tar form – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Putins käftsmäll – BNP-siffran blev inte den väntade
Det blev en sämre BNP-siffra än väntat för Ryssland, vars ekonomi bara växte med 0,6 procent under det tredje kvartalet. Dessutom fortsätter de ukrainska angreppen mot energianläggningar att ställa till problem. Rysslands ekonomi tappade fart under tredje kvartalet och växte mindre än väntat, enligt färska siffror från landets statistikmyndighet. BNP steg i årstakt med 0,6 …
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …
Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu
Gmail-konton kan raderas om du varit inaktiv för länge – Google skärper nu kraven på alla användare. Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid. Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända …
USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer
Rolls-Royce hamnar i centrum när USA ifrågasätter beslutet om nya småreaktorer. Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar. Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA. I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The …
Valutachocken som kan göra din spanska bostad dyr
Allt fler svenskar flyttar till Spanien – men bakom solflytten finns en ekonomisk detalj som snabbt kan ändra kalkylen. Spanien lockar en helt ny grupp svenskar, från barnfamiljer till distansarbetare. Utflyttningen ökar och priserna stiger snabbt, och statistik från Bovision i februari visar att intresset för att investera i spanska bostäder har ökat kraftigt bland …