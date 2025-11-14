Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen.

Resultatet markerar ett ovanligt skifte i Europas viktigaste elbilsmarknad och skickar en tydlig signal till konkurrenterna. Det skriver Focus.

Skoda tar ledningen i Tyskland

Skoda Elroq är månadens stora vinnare.

Med 3 320 nyregistreringar tar modellen över förstaplatsen på den tyska marknaden och knuffar samtidigt ned Volkswagens toppmodeller till andraplatsen.

Strax bakom följer VW ID.7 med 3 193 nyregistreringar och VW ID.3 med 3 074.

Även Skoda Enyaq levererar starkt och landar på fjärde plats med 2 586 bilar.

Det innebär att Skoda och Volkswagen tillsammans innehar hela topp fem, vilket understryker Volkswagengruppens starka grepp om det tyska segmentet.

Totalt registrerades 52 425 elbilar under månaden.

Det motsvarar cirka 21 procent av alla nya bilar.

En ökning på nästan 48 procent jämfört med samma månad förra året.

Att Skoda Elroq ensam står för 6,3 procent av elbilsmarknaden gör resultatet ännu mer anmärkningsvärt. Det är första gången i år som inget VW-märke toppar statistiken.

