Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Fräck kupp: Lyxbilar för 13 miljoner stulna

Ferrari
En exklusiv grå Ferrari SF90 stals i helgen i Sörmland, tillsammans med två andra lyxbilar. (Foto: Ferrari)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Tre lyxbilar stals från en privatperson i en mindre ort i Sörmland under natten till söndagen till ett värde av över 13 miljoner kronor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Tjuvarna försvann med tre lyxbilar, två Ferrari och en Bentley, och ännu finns inga misstänkta.

Polisen efterlyser i hela landet en grå Ferrari SF90, 2024 års modell, till ett värde av 7,5 miljoner kronor. Carup skriver att det är en av Ferraris mest exklusiva modeller, och har 1020 hästkrafter.

Den andra Ferrari-bilen är en svart Ferrari 296 GTS, helt ny av 2025 års modell, värd 4,8 miljoner kronor. Bilen är en av Ferraris mest populära modeller just nu, och har 830 hästkrafter.

Den tredje bilen är något äldre, det är en grå Bentley Bentayga från 2017, en lyx-SUV som är värd ungefär en miljon kronor.

“Jag kan bekräfta att det är premiumfordon som stulits från en adress i Sörmland. Vi har ingen misstänkt just nu. Vi arbetar brett med fallet. Bilarna är efterlysta i hela Sverige”, säger polisens presstalesperson Angelica Forsberg till Carup

Polisen uppmanar den som vet något om bilarna att höra av sig.

Läs även: Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige (Dagens PS)

Läs även: Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna (Dagens PS)

Läs även: Ferraris paradoxala framgångsknep: “Lyxföretag” (Realtid)

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FerrariLyxbilar
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS