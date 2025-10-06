Fräck kupp: Lyxbilar för 13 miljoner stulna

Tjuvarna försvann med tre lyxbilar, två Ferrari och en Bentley, och ännu finns inga misstänkta.

Polisen efterlyser i hela landet en grå Ferrari SF90, 2024 års modell, till ett värde av 7,5 miljoner kronor. Carup skriver att det är en av Ferraris mest exklusiva modeller, och har 1020 hästkrafter.

Den andra Ferrari-bilen är en svart Ferrari 296 GTS, helt ny av 2025 års modell, värd 4,8 miljoner kronor. Bilen är en av Ferraris mest populära modeller just nu, och har 830 hästkrafter.

Den tredje bilen är något äldre, det är en grå Bentley Bentayga från 2017, en lyx-SUV som är värd ungefär en miljon kronor.

“Jag kan bekräfta att det är premiumfordon som stulits från en adress i Sörmland. Vi har ingen misstänkt just nu. Vi arbetar brett med fallet. Bilarna är efterlysta i hela Sverige”, säger polisens presstalesperson Angelica Forsberg till Carup.

Polisen uppmanar den som vet något om bilarna att höra av sig.

