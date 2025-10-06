Tre lyxbilar stals från en privatperson i en mindre ort i Sörmland under natten till söndagen till ett värde av över 13 miljoner kronor.
Fräck kupp: Lyxbilar för 13 miljoner stulna
Tjuvarna försvann med tre lyxbilar, två Ferrari och en Bentley, och ännu finns inga misstänkta.
Polisen efterlyser i hela landet en grå Ferrari SF90, 2024 års modell, till ett värde av 7,5 miljoner kronor. Carup skriver att det är en av Ferraris mest exklusiva modeller, och har 1020 hästkrafter.
Den andra Ferrari-bilen är en svart Ferrari 296 GTS, helt ny av 2025 års modell, värd 4,8 miljoner kronor. Bilen är en av Ferraris mest populära modeller just nu, och har 830 hästkrafter.
Den tredje bilen är något äldre, det är en grå Bentley Bentayga från 2017, en lyx-SUV som är värd ungefär en miljon kronor.
“Jag kan bekräfta att det är premiumfordon som stulits från en adress i Sörmland. Vi har ingen misstänkt just nu. Vi arbetar brett med fallet. Bilarna är efterlysta i hela Sverige”, säger polisens presstalesperson Angelica Forsberg till Carup.
Polisen uppmanar den som vet något om bilarna att höra av sig.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
