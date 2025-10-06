Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Planen för att minska personalstyrkan

Nedskärningarna är en del av ett internt omstruktureringsprogram som går under kodnamnet “Arrow”. Syftet är att göra organisationen smidigare, snabbare och mer kostnadseffektiv.

Inom ramen för planen siktar Renault på att minska arbetsstyrkan inom stödfunktioner som HR, finans och marknadsföring med upp till 15 procent.

Detta förväntas leda till runt 3 000 uppsägningar.

En talesperson för Renault bekräftade till Reuters att företaget överväger stora besparingar:

“Med tanke på osäkerheterna på bilmarknaden och den extremt konkurrensutsatta miljön, bekräftar vi att vi överväger sätt att förenkla vår verksamhet, påskynda genomförandet och optimera våra fasta kostnader”, sade talespersonen.

Till största del kommer personalminskningarna att genomföras genom frivilliga avgångspaket. Det innebär att anställda kan välja att lämna företaget i utbyte mot en ekonomisk kompensation.

Detta är ett vanligt sätt för stora företag att minska personal utan att behöva genomföra tvingande uppsägningar i stor skala.

Bakgrunden till de stora förlusterna

Den främsta orsaken till den enorma förlusten på 127 miljarder svenska kronor är en nedskrivning på motsvarande cirka 106 miljarder svenska kronor (9,3 miljarder euro) relaterad till partnerskapet med den japanska tillverkaren Nissan.

Men även utan denna extraordinära post minskade Renaults nettointäkter till mindre än en tredjedel av föregående års resultat.

Krisen förvärras av flera andra faktorer. En svagare marknad för skåpbilar, stora utgifter för utvecklingen av elektriska fordon samt ett ökande kommersiellt tryck, i synnerhet från de kinesiska biltillverkarna, bidrar till den negativa spiralen.

Ny vd ska vända skutan

Ansvaret för att vända den negativa utvecklingen ligger nu på den nytillträdde vd:n, Francois Provost. Han tog över posten i juli efter att den tidigare chefen, Luca de Meo, lämnat under uppmärksammade former.

Provost står inför den tuffa uppgiften att återställa marginalerna, förbättra företagets kreditvärdighet och hitta lösningar för att hantera effekterna av tullar samt den intensiva konkurrensen.

Renaults djupa kris är inte unik, utan är en del av en bredare kris som har drabbat hela den europeiska bilindustrin.

Situationen i Tyskland har exempelvis varit så allvarlig att regeringen där har behövt kalla till nationella krismöten för att hantera problemen i sektorn.

