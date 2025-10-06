En av Europas största biltillverkare, Renault, befinner sig i en djup kris efter ett katastrofalt halvår. Nu tvingas företagsledningen agera snabbt och kraftfullt för att rädda giganten från ett totalt sammanbrott.
Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna
Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna
En av Europas största biltillverkare, Renault, befinner sig i en djup kris efter ett katastrofalt halvår. Nu tvingas företagsledningen agera snabbt och kraftfullt för att rädda giganten från ett totalt sammanbrott. Enligt uppgifter är en stor nedskärningsrunda på gång för att hantera det massiva finansiella underskottet. Besparingarna ska ske inom flera stödfunktioner och drabba personal …
EU:s nya plan – för att rädda fordonsindustrin
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har klargjort att framtiden för Europas bilindustri nu vilar på en ny teknologisk strategi. Med ett uttalat ’AI first’-fokus ska unionen snabbt komma ikapp USA och Kina när det gäller självkörande fordon. Den nya riktningen är tänkt att inte bara stärka konkurrenskraften utan också att dramatiskt förbättra trafiksäkerheten och …
Enligt uppgifter är en stor nedskärningsrunda på gång för att hantera det massiva finansiella underskottet. Besparingarna ska ske inom flera stödfunktioner och drabba personal världen över, vilket är en del av en större strategi.
Situationen speglar den ansträngda verkligheten för många europeiska fordonstillverkare.
Ett ekonomiskt dråpslag driver fram besparingar
Den franska biltillverkaren Renault står inför en av sina tuffaste perioder i modern tid. Företaget har nyligen redovisat en nettoförlust under årets första halvår som uppgick till motsvarande 127 miljarder svenska kronor (11,2 miljarder euro), vilket är en dramatisk siffra.
Den oerhörda förlusten har tvingat ledningen att sjösätta en omfattande sparplan som bland annat innefattar stora personalneddragningar.
Enligt uppgifter, som bland annat Reuters rapporterat om, planerar Renault att säga upp cirka 3 000 anställda globalt.
Den tilltänkta åtgärden är en direkt konsekvens av den gigantiska förlusten och den allt hårdare konkurrensen på bilmarknaden, särskilt från tillverkare i Kina.
Planen för att minska personalstyrkan
Nedskärningarna är en del av ett internt omstruktureringsprogram som går under kodnamnet “Arrow”. Syftet är att göra organisationen smidigare, snabbare och mer kostnadseffektiv.
Inom ramen för planen siktar Renault på att minska arbetsstyrkan inom stödfunktioner som HR, finans och marknadsföring med upp till 15 procent.
Detta förväntas leda till runt 3 000 uppsägningar.
En talesperson för Renault bekräftade till Reuters att företaget överväger stora besparingar:
“Med tanke på osäkerheterna på bilmarknaden och den extremt konkurrensutsatta miljön, bekräftar vi att vi överväger sätt att förenkla vår verksamhet, påskynda genomförandet och optimera våra fasta kostnader”, sade talespersonen.
Till största del kommer personalminskningarna att genomföras genom frivilliga avgångspaket. Det innebär att anställda kan välja att lämna företaget i utbyte mot en ekonomisk kompensation.
Detta är ett vanligt sätt för stora företag att minska personal utan att behöva genomföra tvingande uppsägningar i stor skala.
Bakgrunden till de stora förlusterna
Den främsta orsaken till den enorma förlusten på 127 miljarder svenska kronor är en nedskrivning på motsvarande cirka 106 miljarder svenska kronor (9,3 miljarder euro) relaterad till partnerskapet med den japanska tillverkaren Nissan.
Men även utan denna extraordinära post minskade Renaults nettointäkter till mindre än en tredjedel av föregående års resultat.
Krisen förvärras av flera andra faktorer. En svagare marknad för skåpbilar, stora utgifter för utvecklingen av elektriska fordon samt ett ökande kommersiellt tryck, i synnerhet från de kinesiska biltillverkarna, bidrar till den negativa spiralen.
Ny vd ska vända skutan
Ansvaret för att vända den negativa utvecklingen ligger nu på den nytillträdde vd:n, Francois Provost. Han tog över posten i juli efter att den tidigare chefen, Luca de Meo, lämnat under uppmärksammade former.
Provost står inför den tuffa uppgiften att återställa marginalerna, förbättra företagets kreditvärdighet och hitta lösningar för att hantera effekterna av tullar samt den intensiva konkurrensen.
Renaults djupa kris är inte unik, utan är en del av en bredare kris som har drabbat hela den europeiska bilindustrin.
Situationen i Tyskland har exempelvis varit så allvarlig att regeringen där har behövt kalla till nationella krismöten för att hantera problemen i sektorn.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
