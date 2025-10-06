Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna

Francois Provost, vd för Renault, måste spara pengar. (Foto: Claudio Bresciani/TT och Renault)
Francois Provost, vd för Renault, måste spara pengar. (Foto: Claudio Bresciani/TT och Renault)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

En av Europas största biltillverkare, Renault, befinner sig i en djup kris efter ett katastrofalt halvår. Nu tvingas företagsledningen agera snabbt och kraftfullt för att rädda giganten från ett totalt sammanbrott.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt uppgifter är en stor nedskärningsrunda på gång för att hantera det massiva finansiella underskottet. Besparingarna ska ske inom flera stödfunktioner och drabba personal världen över, vilket är en del av en större strategi.

Situationen speglar den ansträngda verkligheten för många europeiska fordonstillverkare.

Ett ekonomiskt dråpslag driver fram besparingar

Den franska biltillverkaren Renault står inför en av sina tuffaste perioder i modern tid. Företaget har nyligen redovisat en nettoförlust under årets första halvår som uppgick till motsvarande 127 miljarder svenska kronor (11,2 miljarder euro), vilket är en dramatisk siffra.

Den oerhörda förlusten har tvingat ledningen att sjösätta en omfattande sparplan som bland annat innefattar stora personalneddragningar.

Hotet mot villaidyllen: Böter på egen tomt

I en tid där bilen är en självklarhet för många hushåll i villaområden blir parkeringsfrågan en allt hetare potatis. Ofta är äldre bostadsområden inte

Enligt uppgifter, som bland annat Reuters rapporterat om, planerar Renault att säga upp cirka 3 000 anställda globalt.

Den tilltänkta åtgärden är en direkt konsekvens av den gigantiska förlusten och den allt hårdare konkurrensen på bilmarknaden, särskilt från tillverkare i Kina.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Planen för att minska personalstyrkan

ANNONS

Nedskärningarna är en del av ett internt omstruktureringsprogram som går under kodnamnet “Arrow”. Syftet är att göra organisationen smidigare, snabbare och mer kostnadseffektiv.

Inom ramen för planen siktar Renault på att minska arbetsstyrkan inom stödfunktioner som HR, finans och marknadsföring med upp till 15 procent.

Detta förväntas leda till runt 3 000 uppsägningar.

En talesperson för Renault bekräftade till Reuters att företaget överväger stora besparingar:

“Med tanke på osäkerheterna på bilmarknaden och den extremt konkurrensutsatta miljön, bekräftar vi att vi överväger sätt att förenkla vår verksamhet, påskynda genomförandet och optimera våra fasta kostnader”, sade talespersonen.

Utsläppsfusket drar med sig nära 8 miljoner bilägare

Ett tyskt domstolsbeslut har ogiltigförklarat KBA:s godkännande av termofönster i VW-dieslar. Nära 8 miljoner bilar kan nu behöva åtgärdas. Ett nytt

Till största del kommer personalminskningarna att genomföras genom frivilliga avgångspaket. Det innebär att anställda kan välja att lämna företaget i utbyte mot en ekonomisk kompensation.

Detta är ett vanligt sätt för stora företag att minska personal utan att behöva genomföra tvingande uppsägningar i stor skala.

Bakgrunden till de stora förlusterna

ANNONS

Den främsta orsaken till den enorma förlusten på 127 miljarder svenska kronor är en nedskrivning på motsvarande cirka 106 miljarder svenska kronor (9,3 miljarder euro) relaterad till partnerskapet med den japanska tillverkaren Nissan.

Men även utan denna extraordinära post minskade Renaults nettointäkter till mindre än en tredjedel av föregående års resultat.

Krisen förvärras av flera andra faktorer. En svagare marknad för skåpbilar, stora utgifter för utvecklingen av elektriska fordon samt ett ökande kommersiellt tryck, i synnerhet från de kinesiska biltillverkarna, bidrar till den negativa spiralen.

Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord

Biltillverkaren har rest sig efter en trög start. Med ett nytt historiskt leveransrekord och nästan en halv miljon bilar är vändningen ett faktum. Trots

Ny vd ska vända skutan

Ansvaret för att vända den negativa utvecklingen ligger nu på den nytillträdde vd:n, Francois Provost. Han tog över posten i juli efter att den tidigare chefen, Luca de Meo, lämnat under uppmärksammade former.

Provost står inför den tuffa uppgiften att återställa marginalerna, förbättra företagets kreditvärdighet och hitta lösningar för att hantera effekterna av tullar samt den intensiva konkurrensen.

Renaults djupa kris är inte unik, utan är en del av en bredare kris som har drabbat hela den europeiska bilindustrin.

Situationen i Tyskland har exempelvis varit så allvarlig att regeringen där har behövt kalla till nationella krismöten för att hantera problemen i sektorn.

ANNONS

Elbilsjätten tvärnitar: Tvingas sänka målet 16 procent

Efter rekordår har BYD drabbats av ett försäljningsras, det första sedan 2020. Jätten sänker målet och produktionen. Efter år av rekordtillväxt ser den

Missa inte:

Rekordutbud av lägenheter. News 55

5 tips: Så höjer du pensionen de sista jobbåren. E55

Fler signaler och varningar pekar på AI-bubbla. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilBilarFramtidRenault
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS