Säg hej till nya G-klass cabben

Men nu har vi äntligen fått sätta tänderna i lite mer.

De senaste teaserbilderna och -filmerna visar att Mercedes i stort sett har behållit G-klassens klassiska formspråk. Den kantiga siluetten, det utanpåliggande reservhjulet, de karakteristiska blinkershusen ovanpå framskärmarna och de synliga dörrgångjärnen finns kvar. Den stora nyheten är i stället taket.

Ingen ”riktig” cab?

Till skillnad från en traditionell cabriolet får modellen ett fast metalltak över framsätena, medan den bakre delen består av en elektriskt manövrerad sufflett i tyg. Konstruktionen påminner därför mer om en så kallad landaulet än en renodlad cabriolet, konstaterar man på Auto Evolution.

Eftersom taket inte längre är fast baktill har Mercedes-Benz flyttat det tredje bromsljuset till reservhjulskåpan. Själva suffletten fälls ned i ett särskilt utrymme precis framför reservhjulet. Enligt Mercedes består den avancerade takkonstruktionen av fler än 500 specialtillverkade komponenter.

En annan stor förändring är att G-klass Cabriolet nu väntas komma med fyra dörrar. Tidigare generationer fanns endast som tvådörrarsmodeller med kort hjulbas, vilket gör den nya versionen mer praktisk.

Än har man inte presenterat några fullständiga tekniska specifikationer, men Car Expert menar att mycket pekar på att modellen lanseras som en Mercedes-AMG G 63.

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Det innebär i så fall en dubbelturbomatad 4,0-liters V8 på 585 hästkrafter.

Produktionsstart uppges vara planerat till första kvartalet 2027 vid Magna Steyrs fabrik i Graz i Österrike. De första kundleveranserna väntas under våren samma år.

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